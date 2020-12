Bývalý vůdce chvilkařů slibuje pravdu a lásku. Bude nový Havel? Názor

A je to tady. Česká republika dostala třetí generaci populistů. První, říkali si Věci veřejné, dávno zahučeli do propadliště dějin. Druzí, hnutí premiéra Andreje Babiše ANO, dominuje politické scéně, i když jej pronásledují různé nepříjemnosti. A teď přišel populista nového formátu: Mikuláš Minář a jeho hnutí Lidé PRO.

Bývalý předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář koncem minulého týdne představil nově založené hnutí Lidé PRO. Jde o ambiciózní projekt. Chce spojit republiku, a proto jde vstříc občanům, kteří budou utvářet program i kandidátku hnutí. Sám bude stát nad nimi jako nová morální autorita. Jako Havel dnešních dní.

„Naše země je v krizi. Zasekla se, přešlapuje na místě. Příčinou je stav naší politiky. I ta je v krizi. Musí přijít něco nového, svěží vítr, noví lidé do politiky, poctiví a schopní, kteří umí naslouchat," uvedl Minář. Hnutí chce nabídnout lidem, aby přímou volbou ovlivnili složení kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny.

Ale má to háček. Minář tvrdí, že do velké politiky vstoupí pouze tehdy, když nasbírá půl milionu podpisů. To bude pro bývalého vůdce chvilkařů signál, že se může opřít o podporu Čechů.

A co že Lidé PRO nabízí? Hnutí má 12 priorit. Jsou jimi podle webu prosperita, zdraví a bezpečí, země pro každého, spravedlnost, rodina, hrdá země, česká krajina, vzdělávání, regiony, profesionalita, restart politiky a naděje. No nezní to jako pohádka?

Zní. A o tom to celé je. Projekt přímo prýští populismem. Slibuje nemožné. O všem budou rozhodovat lidé. Jde o dobro věci. Přijdeme a navedeme demokratický pořádek. To jsou tak bezobsažné sliby, že na ně skočí jen ti nejnaivnější chvilkaři. A ti chytřejší zbystří.

Proto Minář dostal pořádnou nakládačku především od lidí, kteří neskrývali své sympatie k němu. „Všichni mu říkali, že nejde o počet lidí na demonstraci, ale o hlasy ve volbách. Tak do toho šel. To je úplně ok. Ta forma na mě působí hrozně kýčovitě, všechno jsem to slyšel mockrát. Ale třeba budou další kroky lepší," napsal na Twitteru novinář Jindřich Šídlo.

Ono to je totiž jasné. Minář chce, alespoň to tak tvrdí, získat hlasy stoupenců ANO, nevoličů a lidí znechucených politickou situací v zemi. Jenže tito lidé mají absolutně různý přístup k přijetí eura, k řešení migrace nebo k sociální politice. Uvědomuje si to bývalý vůdce chvilkařů?

Zatím se zdá, že Minářova role je opačná. Chce zdecimovat takzvanou občanskou pravici, opoziční demokratický blok. Tu a tam, od TOP 09, STAN, ODS a lidovců bude vysávat nějaká procenta hlasů, sníží jejich potenciál v Poslanecké sněmovně. A také pomůže Andreji Babišovi upevnit pozici po volbách. Na to mimo jiné upozorňuje i bývalý premiér Mirek Topolánek.

„Minář se definitivně rozhodl podpořit Babiše. Dá se těžko očekávat, že by jakýkoli volič ANO (KSČM, SPD) ‚přeskočil´ do Lidí PRO. Kanibalizovat bude demokratické strany. Těch je dost. Chybí v nich politici a hlavně politika. Minář nic z toho nepřináší," napsal Topolánek na Twitteru.

Na šance Minářova hnutí prosadit se v politice se Sputnik zeptal známého politologa Tomáše Doležala.

„V této chvíli to spíše vypadá, že jde o jakousi zvláštní hru, která vypadá do značné míry iracionálně. Mikuláš Minář po celou dobu, kdy organizoval velké demonstrace, tvrdil, že jeho cílem je vytvořit tlak na opoziční strany (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti), aby netříštily síly a aby vytvořily pro volby do Poslanecké sněmovny koaliční spojenectví. A na otázku, jestli sám plánuje vstup do aktivní politiky, odpovídal, že by tak učinil právě pouze v případě, že by k vytvoření takového koaličního spojenectví nedošlo.

Nyní vše nasvědčuje tomu, že vzniknou dvě taková koaliční spojenectví – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů s hnutím STAN – a Mikuláš Minář ohlašuje založení vlastního politického hnutí s ambicí kandidovat do Poslanecké sněmovny.

Minimálně tedy lze konstatovat, že se už na samém počátku své politické dráhy prezentoval jako člověk, kterému nelze věřit.

Ostatní uvidíme – a budeme moci zhodnotit – dle dalšího konkrétního vývoje," říká expert.

Nezdá se vám, že jde o ANO pro lepší lidi? Kontury hnutí vypovídají o tom, že jde o další z řady populistických projektů jako Věci veřejné, ANO.

„Spíš se nabízí paralela s pražským regionálním hnutím Praha sobě Jana Čižinského, jehož šéf – i Mikuláš Minář - ostatně již před delší dobou možnost vzájemné politické spolupráce připouštěli. Označením ‚populistický projekt´ by se asi pan Minář cítil uražen, sám sebe a svůj projekt vždy prezentoval módním termínem ‚liberálně-demokratický´. Což je líbivé synonymum pro ideologii novodobého elitismu, která se všemožně snaží omezit politickou soutěž a tou částí politického spektra (a jejími voliči), kterou sama označuje za populistickou, spíše pohrdá.

Jde o jakousi směs multikulturalismu, adoraci členství ČR v Evropské unii jako jediné možné alternativy a eskalaci práv a požadavků nejrůznějších menšin. To vše zastřešeno neskrývanou snahou o cenzuru a omezení mediální plurality maskovanou termíny jako je např. boj proti dezinformacím a fake news," míní politolog.

Minář míří na voliče ANO a nevoliče. Nepomáhá spíš Babišovu ANO rozmělnit řady opozičního táboru?

„Zcela jednoznačně, pokud by Minářovo hnutí nakonec skutečně kandidovalo, s lehkou nadsázkou můžeme říci, že hnutí ANO 2011 odebere tak maximálně desítky či jednotky hlasů. Vždyť celý projekt Milion chvilek pro demokracii byl v podstatě postaven pouze na tvrdém odporu vůči Andreji Babišovi.

A, ano, pokud pan Minář do voleb půjde, bude téměř výhradně (kromě oslovování prvovoličů či dosavadních nevoličů) odebírat hlasy dvěma potenciálním koalicím, o kterých jsme hovořili.

A v takovém případě je docela dobře představitelné, že se jedna z nich, ta sestavená okolo ODS, do Sněmovny vůbec nemusí dostat," říká pan Doležal.

Jaké jsou vůbec šance, že bude hnuti Lidé PRO kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny?

Mikuláš Minář prohlásil, že podmínkou je sesbírání půl milionu podpisů na jejich petici. Což nemusí být nedosažitelný cíl, jestliže budou podpisy shromažďované i prostřednictvím internetu a sociálních sítí a internetu – bez větších nároků na jejich ověřování, na duplicitu, identitu osob apod.

Také si musíme uvědomit, že tuto petici bude podepisovat kdekdo – jak lidé, kteří by chvilkaře opravdu reálně volili, tak různí recesisté.

Ale mám za to, že Mikuláš Minář resp. ti, o které se hodlá personálně či finančně opřít, je o své účasti či neúčasti ve volbách rozhodnut už nyní – bez ohledu na to, jak petiční akce dopadne. Vždy se dá říci buď ‚sice jsme posbírali požadovaný počet podpisů, ale nebude tříštit protibabišovské síly´, anebo ‚sice nám pár podpisů do požadované hranice chybí, ale cítíme ze strany občanů ohromnou podporu, kterou nesmíme zklamat, tak kandidovat budeme´,“ říká politolog Tomáš Doležal.

