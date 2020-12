Rusové klidně sledují vysokou hru o Dukovany. Názor

Minulý týden se ke sboru „ochránců bezpečnosti“ České republiky před Rosatomem připojil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, který oznámil, že „Čínu a Rusko bych z tendru na dostavbu Dukovan vyřadil předem“.

Připomeňme, že tato „bomba“ explodovala již v dubnu. Konkrétně dne 27. dubna, kdy místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček informoval novináře o jednání vlády, kde se projednávala zejména otázka soutěže na dostavbu JE Dukovany, ale ani slovem se nezmínil o tajném dokumentu, podle něhož vláda připouští vyloučení z výběrového řízení - z bezpečnostních důvodů - hráče z Ruska a Číny.

„V jaderné sféře je vše velmi zpolitizované, ne jako v běžném podnikání. Musíme se proto smířit s takovýmto vývojem událostí,“ okomentoval tehdy situaci během svého interview pro Sputnik přední odborník Národního fondu pro energetickou bezpečnost a Finanční univerzity při vládě RF Stanislav Mitrachovič. A pokračoval. „Jedná se samozřejmě o politické rozhodnutí učiněné na pozadí záměrně vytvořeného negativního kontextu, v atmosféře nepřátelství vůči Rusku, kterou vyvolal případ s pomníkem maršála Koněva, přejmenování náměstí před ruským velvyslanectvím v Praze, případy s ruskými ‚špiony‘ atd. atd. Další otázkou je, co dělat v této pozici? Myslím si, že je prostě nutné nabídnout produkt, který je v parametru ‚cena-kvalita‘ výhodnější než produkt konkurence. A my máme co nabídnout!“

A nyní oficiální reakce na českou situaci s možným vyloučením Rosatomu ze soutěže na dostavbu Dukovan. Minulý týden ji předložil jednatel ruské firmy Rosatom Central Europe Zdeněk Šíma v pořadu 360° Pavlíny Wolfové v televizi CNN Prima NEW:

„Jsme organizace, která staví jaderné elektrárny po celém světě. Stavěli jsme v bývalém Československu a chceme stavět i nadále. Nechci význam českého projektu snižovat, ale není velký rozdíl, zda stavíme 35, nebo 36 bloků.“

Jako záruku toho, že by nedošlo k bezpečnostnímu ohrožení kritické infrastruktury v Česku, uvádí Zdeněk Šíma příklad stavby z roku 1985. „Tehdy bylo v Československu do provozu uvedeno postupně šest jaderných bloků na základě našeho návrhu. Za 35 let se neobjevil jediný případ bezpečnostního ohrožení. Pokud by české úřady v budoucnu firmu z důvodů bezpečnosti z tendru vyřadily, nijak by se to na funkčnosti Rosatomu neodrazilo,” prohlásil Zdeněk Šíma.

Jaké jsou výhody ruské nabídky na dostavbu JE Dukovany? Zdeněk Šíma je sdělil ruskému webu ptel.cz. Tyto argumenty se však nedostaly k široké české veřejnosti, i když jsou mimořádně zajímavé:

„Rozdělil bych naše přednosti do 2 skupin. Za prvé je to zkušenost. Díky tomu, že máme 36 bloků v zahraničí v různých fázích realizace, máme obrovskou výhodu v předávání zkušeností z jednoho staveniště na druhé. Díky tomu zkracujeme dobu výstavby. Názorným příkladem je svařování hlavního cirkulačního potrubí. V roce 2010 nám to trvalo 127 dní a současný rekord, kterého jsme dosáhli na bloku číslo 2 Běloruské JE, je 70 dní. Sem bych zařadil i zkušenosti s navrhovanými technologiemi. Referenčním projektem pro naši nabídku bude Leningradská JE-2, jejíž první blok je již v reálném provozu a druhý je na startu. Máme také zkušenosti se všemi technickými řešeními, která budou součástí nabídky pro Českou republiku: systémy dvojitého kontejnmentu a pasivními systémy bezpečnosti. Druhou velkou skupinou, která patří k našim přednostem, je spolupráce s českými společnostmi. Vzhledem k tomu, že české jaderné elektrárny stavěly české společnosti podle ruského projektu, dobře znají naši technologii. Kromě toho je stále zařazujeme do našich projektů, proto mají také zkušenosti jako dodavatelé reaktorů VVER-1200, což bychom mohli nabídnout České republice. Za posledních 12 let překročily dodávky českých společností pro projekty Rosatomu 7 miliard korun. Díky tomu bude většina zakázek realizována českými společnostmi, což přinese České republice skutečnou energetickou bezpečnost.“

No a to nejdůležitější - o možném ohrožení bezpečnosti České republiky...

„Technologie a know-how budou v rukou České republiky a provoz elektráren nebude záviset na nikom ze zahraničí,“ zdůrazňuje Zdeněk Šíma. „To platí i pro současné jaderné energetické bloky. Jedná se o ruskou technologii, ale na JE Dukovany a Temelín zajišťuje veškeré služby, údržbu a zvyšování produktivity ČEZ, a to samostatně nebo s pomocí dodávek českých společností. Předpokládáme, že podobný model lze použít i pro nový blok JE Dukovany. Pokud něco funguje dobře a bezpečně po dobu 35 let, není důvod to měnit.“

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.