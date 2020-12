Nahrává Petříček Moskvě? Jde o mistrovství světa v hokeji. Názor

Málokdo to ví, ale místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Tomáš Petříček v dětství hrával hokej. Jenže politika je jiná liga, a když se blíží volby, které rozhodnou o sněmovní existenci jeho strany, tak každý bodyček je k dobru.

Co máme na myslí? Na přelomu května a června příštího roku se má konat mistrovství světa v ledním hokeji. Pořadatelské země jsou dvě – Lotyšsko a Bělorusko. Nejsou to žádné hokejové špičky, ale lidi těchto v zemích mají hokej upřímně rádi. Bělorusko je z hlediska popularity hokeje na tom stejně jako naše republika, jen jim tak nejde.

A teď do hry vstupuje zmíněná politika. Všichni víme, že v Bělorusku se od srpna konají demonstrace. Některým Bělorusům se nelíbí výsledek prezidentské volby. A tak to chtějí vychodit. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby se toho nechytli političtí oportunisté.

Proti pořádání mistrovství světa v hokeji v Bělorusku je například lotyšský premiér Krišjánis Kariňš, což je paradox, jelikož Riga je společně s Minskem spolupořadatelem turnaje. A nově proti je i náš ministr zahraničí Tomáš Petříček.

„Je to především záležitost organizátorů, což je Lotyšsko a Bělorusko. Já jsem zaznamenal již silnou kritiku ze strany Lotyšska, že by mělo proběhnout mistrovství světa v hokeji zároveň v obou zemích zejména kvůli tomu, co se odehrává v Bělorusku. Tamní režim pokračuje v represích, v násilí proti pokojně demonstrujícím. Nedovedu si představit, že by demokratický svět podporoval konání mistrovství světa v hokeji v Bělorusku Alexandra Lukašenka," řekl Petříček médiím. „Můj názor je jednoznačný, že bychom neměli pořádáním mistrovství světa v hokeji legitimizovat represivní režim typu Alexandra Lukašenka," dodal.

Ministr Petříček používá rétoriku z 80. let minulého století. Tam se sport také stal předmětem politických čachrů. Nejprve moskevskou olympiádu bojkotoval kapitalistický svět, tu další v Los Angeles ignoroval východní blok. A komu to prospělo? Sportu rozhodně ne.

Věc má ještě jednu pikantní maličkost, která Petříčka a lepšolidi nepotěší, možná že i rozzuří. Spekuluje se o tom, že mistrovství by se mohlo přesunout z Minsku do Moskvy. Mezinárodní hokejová federace prý takovou možnost zvažuje. A pokud na ní přistoupí, tak lepšolidi asi trefí šlak.

O Petříčkově politizaci mistrovství světa v hokeji Sputnik hovořil s Jiřím Valentou, místopředsedou sněmovního výboru pro evropské záležitosti a poslancem za KSČM.

„Ministr zahraničí Petříček mně již dlouhodobě připadá, jako kdyby byl pod vlivem jiných subjektů, než je jeho mateřská ČSSD, i když i ta dnes již často odbočuje k podpoře velkobyznysu, ke ‚kšeftům a individuálním korytům´, nebo k obhajobě zájmů, které zrovna náš národ neposilují.

Všimněme si, že je to jeden z nejméně kritizovaných koaličních ministrů, pravicová opozice jej naopak často a ráda chválí. A to za věci, které musí soudný člověk šmahem odsoudit. Osobně se domnívám, že právě Petříčkovy neargumentované postoje, mnohdy prezentované za pochvalného ryku představitelů pravicových stran, poškozují levicovou scénu jako takovou a potažmo i celou ČR. Je to jeden ze zřetelně nejslabších ministrů současné vlády. Na jedné straně svými vyjádřeními například zcela ideologicky a zbytečně zužuje vyjednávací prostor k dostavbě jaderné elektrárny Dukovany a na druhé straně ‚umí mlčet jako ryba´, když by se hovořit právě mělo. Vzpomeňme dobu nedávnou, kdy docházelo k adoraci pronacistických Banderovců a pan ministr se zmohl jen na konstatování, ať tento problém řeší historici.

Co se týče jeho komentáře k bojkotu hokejového mistrovství v Bělorusku, tak to je jen další z jeho mnoha nedomyšlených lapsů. Sport je, nebo alespoň měl by být, nositelem humanity, čistoty, rovnosti, férovosti a v neposlední řadě by měl pomáhat odstraňovat bariéry mezi národy. Ten, kdo se pokouší do něj zatahovat politickou ideologii, by se měl stydět. Dokonce ani Spojené státy neodmítly poslat své sportovce na olympiádu do hitlerovského Německa. A to jeho nacistický režim podle ministra Petříčka tedy také legitimizovaly? Za delší komentář jeho nedomyšlený přístup nestojí, je to jen jakýsi další výkřik malého dítěte, které dělá jen to, co po něm někdo dospělejší, stojící v pozadí, požaduje," říká politik.

Je správné, že se sport dává do souvislosti s politikou? Něco takového tu už v minulosti bylo...

„Jak jsem naznačil v předchozí odpovědi, rozhodně ne! Sport nepatří politikům, politickým stranám a jejich ideologům, byť tito se snaží prezentovat své myšlenky jako navýsost cnostné a pro ostatní nepostradatelné. Sport má spojovat, nikoliv rozdělovat. A těmi, kteří se snaží jej využívat jako nástroj svého politického nátlaku, by mělo být obecně opovrhováno. A týká se to jakéhokoliv politického režimu či systému, který by se o toto snažil, a to bez výjimky!" říká poslanec.

Spekuluje se o tom, že část zápasů MS v hokeji se může konat v Moskvě. Dá se očekávat totožné prohlášení od pana Petříčka?

„Od ministra Petříčka se dá očekávat asi cokoliv, ale ne v rámci jeho spontánní a autentické reakce. Musí si totiž vždy odběhnout a na příslušných místech se zeptat a dovolit! Je to ‚neskutečně silný ministr zahraničí´! Fakt, že je v posledních měsících nepřehlédnutelně využíván jako nástroj proti Rusku a Číně, ale vystupuje i v podivné antivlastenecké obhajobě znovu rozpínajícího se Landsmannschaftu, ho zcela jistě předurčuje i k tomu, aby ideologicky útočil na Rusko, tentokráte tedy přes sport. Takže se to očekávat asi dá, nakonec se ho na to mohu při poslaneckých interpelacích ve sněmovně zeptat," míní politik.

A co vy a hokej? Máte tento sport rád?

„Já mám rád všechny sporty, tedy až na ojedinělé výjimky. Jen mi trochu vadí přespřílišná profesionalizace některých sportovních odvětví, která vede až k odlidštění a myšlenkově omezenému fanatismu. Ale hokej mám rád, spíše se rád na něj doma v klidu dívám v TV. Ale nikdy nebudu a ani nechci patřit do nějakého davového fanklubu pohybujícího se v podivné sociální bublině. Moje teta dokonce dělala dlouhá léta ředitelku zimního stadionu v Plzni a já se tam často pohyboval, tak mi hokejové prostředí není cizí ani v tomto směru. Ale po pravdě řečeno, preferuji spíše sporty letní," říká poslanec za KSČM Jiří Valenta.

