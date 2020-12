Vyvadil k ocenění primátora Hřiba: Uraž Rusko a staneš se vlivným evropským politikem

Ukazuje se, že musíte rozhněvat Rusko, podílet se na urážce paměti maršála Koněva (v srpnu primátor Hřib rozhodl, že pamětní deska připomínající podíl Rudé armády v čele s maršálem Koněvem na osvobození Prahy od nacistů nebude po rekonstrukci navrácena na zeď Staroměstské radnice), pak rozšířit pověst, že vás Rusové chtějí zlikvidovat, a ve výsledku si získate evropskou popularitu? „Jak vidíte, je to tak,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik právník a politik JUDr. Jiří Vyvadil:

Já jsem to dneska samozřejmě zaznamenal na portálu Politico. Musím říct, že jsem se smál. Troufám si tvrdit, že 70 % Čechů to pokládá za absurdní. Primátor je natolik nepopulární, jsou různé meze přijatelnosti a nepřijatelnosti. Ale on je velmi nepřijatelný pro značnou část Čechů. Je to stoupenec takového toho fanatického protiruského, protičínského, a zároveň probruselského směru. A to většině Čechů nevyhovuje. Jiná věc je, že kvůli tomu může mít podporu v Praze. Praha je něco jako Moskva, tam je samozřejmě hodně liberálů. Ale ve skutečnosti je to směšné, jenom to zároveň ukazuje, jak Evropská unie vůbec neví, jaké jsou nálady mezi normálními lidmi, mezi těmi 60-70 % národa. To je něco podobného, jako když oni vidí, že Navalnyj je hrdina. Je hrdina pro Západ, ale určitě není hrdina pro Rusko.

Hřib je v ostrém konfliktu s premiérem Babišem. Andrej Babiš také nemusí být ideální, ale je to normální, pragmatický a vyvážený člověk, který zase nechce, aby konflikty byly. Zatímco Hřib například konflikty s Ruskem vyhrocuje. A pro část jeho voličů v Praze je to jakoby sympatické. Ale zdůrazňuji, že pouze pro tu část. Až budou v Praze zase komunální volby, tak vyhrát může nebo nemusí. Ale celkově Piráti, ke kterým on patří, budou v Česku celkově poraženi.

Mohl byste připomenout nějaké evropské iniciativy pana Hřiba? Vím, že dělá pokusy o sjednocení úsilí primátorů některých evropských měst.

Já to musím poctivě říct. Zdálo by se, že mu přikládáme příliš velký význam jenom proto, že si ho všímají západní média. Ale neměli bychom si ho vůbec všímat. Já vím, že se o to pokouší. To je zase trochu normální situace. On bojuje s primátory Varšavy a Budapešti, to je celý problém, že ve všech těchto zemích – Polsko, Maďarsko, my – ty radnice velkých měst patří liberálům, kteří jsou fanatickými podporovateli Bruselu, a zároveň odpůrci těch stávajících vlád. Ale je to směšné. Nic zásadního ovlivnit nemůže.

