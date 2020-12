Hřib se tetelí blahem. V EU si ho nakonec všimli a dostal se na nástěnku. Názor

Europozitivní web Politico označil primátora Prahy Zdeňka Hřiba za jednu z nejvlivnějších osobností Evropské unie. V České republice na to zírají s otevřenými ústy.

Víte, jak si na Západě, třeba v takovém Bruselu, představují Českou republiku a střední Evropu vůbec? Zdá se, že následujícím způsobem: na severu jsou krvežízniví vlci, na východě mafiáni, na jihu tmáři. Jen ta Praha, to srdce Evropy, je majákem a vzorem pro liberály v regionu.

Myslíte si, že se tady někdo zbláznil. Nebudete daleko od pravdy. Naše redakce to ale není. Jen si to představte, pražský primátor Zdeněk Hřib byl označen za jednu z nejvlivnějších osobností Evropské unie. Tvrdí to vlivný evropský web Politico.

Portál zařadil pražského primátora Zdeňka Hřiba mezi osmadvacet nejvlivnějších osobností Evropské unie. Píše o něm, že se z české metropole snaží udělat maják liberálů v zemi, která sklouzává k pravicovému autoritářství.

Portál primátora zařadil do sekce The Dreamers, to znamená Snílci. První je v ní předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, Hřib skončil na devátém místě. „Hřib, inspirovaný někdejším disidentem a pozdějším prezidentem Václavem Havlem, strávil poslední dva roky odporováním nejen domácím populistům, jako je premiér Andrej Babiš, ale i autokratům v Moskvě a Pekingu," píše Politico.

K dobru Hřibovi europozitivně naladěný web dává, že zrušil Pekingu status partnerského města a upřednostnil Tchaj-pej, hlavní město Tchaj-wanu. A taky to, že dráždí Rusko a, teď se připravte na přímou citaci, „že začaly vznikat zvěsti, že ho Vladimir Putin chce nechat otrávit“.

Na celkovém prvním místě letošního žebříčku portálu se umístila německá kancléřka Angela Merkelová. Tu Politico uvádí jako nejmocnější politickou osobnost v Evropě. Dejme tomu.

Primátor Hřib, náš evropský Snílek, se na sociálních sítích vyznamenáním od Politica pochlubil. A skromnost odložil stranou. „Prestižní web Politico mě zahrnul do svého žebříčku 28 nejvlivnějších lidí Evropy. Moc si toho vážím. Děkuji i za přesně formulované poselství do Bruselu: Podporujte Prahu, podporujete tím svobodu a otevřenost v našem středoevropském regionu," tweetnul si primátor.

​To se nám to v naší kotlině vyrojilo mezinárodně uznávaných lepšolidí. Zkraje roku se Mikuláš Minář jakožto ještě vůdce Milionu chvilek pro demokracii stal podle deníku The Times jednou ze světových vycházejících hvězd. A teď ten Hřib. Kdo přijde jako další na řadu? Hlavní Pirát Bartoš?

Proto lze konstatovat jediné: v Bruselu České republice nerozumí, jsou tam schopni zachytit jen mediální signály vysílané médii hlavního proudu.

O primátorovi Hřibovi jako jedné z nejvlivnějších osobností Evropy Sputnik hovořil s Natálií Vachatovou, spoluzakladatelkou hnutí Trikolóra a jeho místopředsedkyní pro Středočeský kraj.

„Je to celkem odvážné tvrzení, když uvážíme, že Zdeněk Hřib je ve své funkci pouhé 2 roky a jeho přínos pro EU tkví zejména v tom, že se raději než Praze věnuje zahraniční politice. Na druhou stranu, když uvážíme, že je ve stejné kategorii jako například Ursula von der Leyenová, musíme dojít k závěru, že jej zařadili správně. Zdeněk Hřib toho pro obyvatele Prahy udělal asi tolik, co paní Leyenová pro obyvatele členských států EU.

Závěry tohoto serveru bych také nijak zvlášť nepřeceňovala, ještě nedávno totiž tentýž server řadil mezi nejmocnější muže EU i europoslance Svobodu, na kterého si dnes nejspíš většina lidí nevzpomene. S tím vlivem to tedy nebude tak horké," říká politička.

Hřib se prý z české metropole snaží udělat maják liberálů v zemi, která sklouzává k pravicovému autoritářství. A snad dokonce svítí na celý středoevropský region. Vidíte ten maják?

„V tomto případě by byla škoda neocitovat celou větu: Hřib chce udělat z českého hlavního města zářící město na kopci, maják naděje pro liberály v celém regionu, který sklouzává k pravicovému autoritářství. Je těžké tuto budovatelskou agitku seriózně komentovat, připadá mi totiž opravdu smutně komická. Posledních 9 let tu pravice nevládne, co víc, po spojení ODS, KDU-ČSL a TOP 09 zbyla na pravici v České republice už jen Trikolóra. O pravicovém autoritářství tedy nemůže být řeč," míní expertka.

Zkraje letošního roku se Mikuláš Minář dostal do žebříčku The Times, Hřib zabodoval u Politico. Proč mají na Západě rádi naše liberály? Je to Havlův syndrom?

„Důvodem, proč mají tak rádi naše liberály, je to, že si je sami vytvořili. Stálo a stojí je to také nemalé úsilí a peníze. Prostřednictvím politických neziskovek, do kterých poslední roky proudí z nejrůznějších zahraničních fondů obrovské peníze, ovlivňují již od školek naše děti a snaží se převychovat i nás. A najednou se nestačíme divit, jak je možné, že už zas nemůžeme psát ani říkat, co si opravdu myslíme.

Je tedy logické, že vytahují Mináře nebo Hřiba, konec konců, koho jiného mají také vyzdvihovat než ty nejlepší produkty vlastní mašinerie? Navíc to pak kosmeticky navenek vypadá tak, že ta V4 s potížisty Maďarskem a Polskem není tak rebelující, jak by se mohlo na první pohled zdát, a to se jim hodí do krámu," říká paní Vachatová.

Nemohli jsme se na konec nezeptat na hodnocení Zdeňka Hřiba jako primátora Prahy.

„Největším úspěchem Zdeňka Hřiba bylo vycestovat jako člen delegace na Tchaj-wan a přejmenovat náměstí. V době koronakrize utratit milion na Prague Pride a udělat z toho zahájení kampaně vlastní strany do krajských voleb, a v době, kdy si všichni musí utahovat opasky, koupit do kanceláře kávovar za více než 100 000 Kč hrazený z našich kapes.

Málem bych zapomněla na Smetanovo nábřeží, kde se povedlo vytvořit jedinečné zahrádky, na kterých si můžete vychutnat kávu asi 40 cm od jedoucí tramvaje. Těžko si představit, s jakými dalšími nápady může primátor ve zbývajícím období přijít, prozatím však svým obyvatelům život v Praze zrovna nevylepšil," říká spoluzakladatelka Trikolóry a místopředsedkyně hnutí pro Středočeský kraj.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.