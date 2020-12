Opozice nechce pomáhat lidem nebo Babišovi? Lepšolidé se do krizového štábu nehrnou. Názor

Námluvy do Ústředního krizového štábu nejsou úspěšné. Občanská pravice se asi bojí, že se po jejich zádech vyšplhá Andrej Babiš opět do premiérského křesla. Ano, je v tom zase politika.

Slyšíte to šustění? To se za oponou šťouchají politici. V České republice řádí koronavir a naše vrchnost není schopna táhnout za jeden provaz. Vláda se o vstřícný krok pokusila, ale modří ptáci odmítli. To se ví, rok před volbami.

Začneme oficiální zprávou. Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu sdělil médiím, že všechny opoziční strany dostaly nabídku, aby nominovaly po jednom zástupci do Ústředního krizového štábu.

Ve štábu, který byl v říjnu opět aktivován po vypuknutí druhé vlny koronaviru v naší zemi, sedí ti, co mají, co dočinění s bojem proti nákaze. Členy jsou náměstci ministrů, předseda Správy státních hmotných rezerv, policejní prezident, generální ředitel hasičů, náčelník armádního generálního štábu, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, hlavní hygienička, ředitel Státního zdravotního ústavu, vedoucí úřadu vlády a zástupce Asociace krajů.

Na jaře ve štábu seděli také zástupci politických stran. Za lidovce byl nominován místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Vít Kaňkovský. TOP 09 poslala do štábu prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera, z čehož bylo u lepšolidí pořádné pozdvižení. Občanští demokraté nominovali svého senátora Martina Červíčka a STAN s Piráty, ano už tehdy se rýsovala jejich koalice, ekonoma Filipa Matějku.

Je prosinec a vláda, jak bylo řečeno, nabízí občanské pravici opět křesla v Ústředním krizovém štábu. Lidovci hlásí, že chtějí nominovat opět doktora Kaňkovského. A zbytek? Minimálně sociální sítě sněmovních lepšolidí mlčí. Až na profesora Fialu, přirozeně.

„Co tam fakticky ovlivníme? UKŠ má desítky členů – a o opatřeních i o kompenzacích se rozhoduje jinde," vysvětlil předseda ODS Petr Fiala. Dodal, že nabídka podle něj přišla pozdě.

Dostal jsem dnes od vlády nabídku na účast jednoho zástupce ODS v Ústředním krizovém štábu. Děkujeme, nemyslím to ironicky. Ale po důkladném zvážení jsme se rozhodli, že tam nyní nikoho nepošleme. — Petr Fiala (@P_Fiala) December 8, 2020

​Šéf ODS to vysvětlil hezky. Chce ovlivňovat vládní politiku z opozice. Nechce pomáhat, chce vládnout. Tomu nemůže mít nikdo za zlé, ale sekl se termínem. Volby do Poslanecké sněmovny budou až v příštím roce. Profesor Fiala se asi už teď vidí novým premiérem.

Pravdou bude i to, že občanští demokraté vidí, co premiér Andrej Babiš udělal s koaličními sociálními demokraty. Po jejich zádech se vyšplhal na politický vrchol a teď ČSSD má namále. Za rok už sociální demokracie nemusí být v Poslanecké sněmovně.

To ale neřeší hlavní problém. Čeští politici nejsou schopni spolupracovat. Kopou se pod stolem, za oponou se pošťuchují. A co my z toho máme? Prodloužení nouzového stavu do Vánoc, chaotické zákazy a blbou náladu na konci roku.

O nespolupráci politiků napříč Sněmovnou v Ústředním krizovém štábu Sputnik hovořil s Vladimírem Zlínským, krajským zastupitelem za SPD a lékařem s dlouholetou praxí ORL.

„Myslím si o tom asi to, že v současné situaci je každá rada drahá. Dále doufám, že nyní nebude nominace do Ústředního krizového štábu za odměnu, a dostane se i zástupce hnutí SPD a odborníka na krizové řízení pana Ing. Radovana Vícha. Z mého pohledu je to rozhodnutí v dané chvíli správné. Je nutné, aby se k zástupcům všech politických stran a hnutí dostaly důležité informace a nápady, jak v blízké budoucnosti řešit pandemii covidu-19 a více je dostat do hry.

Ač jsem často osočován ze škarohlídství a strašení obyvatelstva, chtěl bych podotknout, že současná forma pandemie je pouhý čajíček oproti možným rizikům, která nás mohou potkat v budoucnosti. Přece jenom chod společnosti je s určitými omezeními zachován a nenastal zatím rozpad společenských vazeb. Vnímám současnou situaci jako poslední varování do budoucna a jako jasné připomenutí, že je nutné se těmito možnými krizovými situacemi vážně zabývat a připravovat se na ně myšlenkově, organizačně i materiálně.

Není možné obyvatelům slibovat pouze světlé zítřky a blahobyt, ale je nutné je ubezpečit a přesvědčit o tom, že státní a samosprávné struktury budou schopny v případě krize efektivně pracovat a obyvatelstvu poskytnou největší míru podpory k překonání těchto krizových situací a aktivně je na tyto situace připravovat," říká expert.

Co říkáte na to, že ODS nabídku odmítla? Stojí za tím politika?

„Možná je ODS frustrovaná, že je odstavená od rozhodovacích pravomocí. Což si samozřejmě zavinila sama, jelikož pokud si dobře pamatuji, nabídku jít do vlády odmítla. Ale spíše to může být politická hra s tím, že chtějí naznačit, že mají natolik dobré odborníky a nápady, že je jich v Ústředním krizovém štábu škoda, aby zde mrhali svými geniálními myšlenkami, které nikdo neposlouchá.

V současné situaci by chtěl převzít na sebe odpovědnost za další vývoj pandemie u nás jenom politický sebevrah, což asi ODS nebude. Spíše mně připomínají Chytrou horákyni. Naznačovali, že jsou ochotní převzít vládní odpovědnost po zvládnutí a ukončení pandemie," míní politik.

Promítá se do boje s pandemií koronaviru předvolební kampaň do Poslanecké sněmovny?

„Bezpochyby ano. Hlavní bitvu očekávám na poli přesvědčování obyvatelstva o nutnosti plošného očkování supermoderní rychlovakcínou na bázi genetického inženýrství o jejichž dlouhodobých vedlejších účincích nevíme nic. Dle mých informací by testování nové vakcíny mělo probíhat dvojitě zaslepenou studií několik let na placených dobrovolnících. Zdá se, že nyní budeme masivně přesvědčovat občany, aby se nechali naočkovat dobrovolně a vakcínou zdarma, a ti více opatrní budou čekat, jak to dopadne.

Chápu odpovědné státní orgány, že vidí v očkování světlo na konci tunelu, ale pokud se objeví mnohočetné dlouhodobé nežádoucí následky této vakcíny, tak vliv na chod společnosti to bude mít taktéž katastrofální. Ale jedou v tom všechny vlády, takže odvaze se meze nekladou. Třeba to dopadne dobře a žádné dlouhodobé vedlejší následky vakcinace se neobjeví. Hop nebo trop," říká lékař.

Jak hodnotíte práci Ústředního krizového štábu?

„Během první vlny pandemie covidu-19 na jaře 2020 byli členové Ústředního krizového štábu a jeho velitel Červený svetr stejně jako vláda za hrdiny. Pravda, někteří exoti z tohoto poradního orgánu se trochu odchylovali od hlavního myšlenkového proudu, ale aspoň byla zábava a pluralita názorů nebyla tabu. Nyní očekávám méně úspěšné představení, jelikož nápady pomalu docházejí a voda stoupá a ustoupit není kam," říká Vladimír Zlínský, krajský zastupitel za SPD a lékař.

