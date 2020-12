„Šla ke dnu.“ Co ohrožuje bojové lodě v mírové době

Výstavba nové lodi je levnější a rychlejší, američtí odborníci prozkoumali to, co zbylo po univerzální výsadkové lodi Bonhomme Richard, která v létě shořela na vojenské základně v San Diegu. Velení přijalo rozhodnutí o jejím vyřazení, poněvadž závěry komise byly neutěšené: oprava by přišla na 2,5-3,2 miliardy dolarů a trvala by 7 let.

Pro srovnání uvedeme, že výstavba lodi trvala pouhé tři roky a přišla na 1,5 miliardy. Lidské chyby v námořnictvu jsou vždy velmi drahé. O tom a o nedávných případech, kdy vojenské lodě havarovaly anebo byly poškozeny nikoli v boji, si můžete přečíst v příspěvku Sputniku.

Požár na univerzální výsadkové lodi

Bonhomme Richard je podle námořnického měřítka relativně mladá loď, byla do flotily zařazena v srpnu 1998. Na základně se dlouho nezdržovala, zúčastnila se dlouhých výprav, cvičení, manévrů. Posádka měla dost času, aby se s ní dobře obeznámila. Bojový křest se konal v roce 2003 při vpádu Američanů do Iráku. Bonhomme Richard vysazoval námořní pěšáky spolu s technikou a kryl je ze vzduchu letouny AV-8B Harrier II. Celkem zavítal za léta své služby do všech oceánů na Zemi kromě Severního ledového.

Bonhomme Richard ale nezahynul hrdinsky. V červenci 2020 kotvil v rodném přístavu kvůli plánované technické obsluze. 12. července asi v 8:50 dopoledne zahřměl na palubě výbuch a vzplanul požár. Ke vznícení došlo v nákladním prostoru na dolní palubě Deep V, kde byly uloženy věci a technika námořních pěšáků. Následně začal hořet dok a hangár leteckého oddílu.

Brzy hořela celá loď. Po 24 hodinách se propadla hlavní část nástavby, letecká a další paluby byly silně poškozeny a deformovány.

Rekonstrukci lodě odborníci považovali za neúčelnou, i když Bonhomme Richard byla docela nedávno modernizována za účelem bojového použití palubní varianty stíhacího bombardéru F-35. Byla to drahá záležitost, 250 milionů dolarů. Speciální komise se nicméně rozhodla, že poslat výsadkovou loď do starého železa je mnohem levnější než její oprava. Bylo totiž poškozeno 60 % lodních prostorů, výrazně se změnil ponor. Přesná příčina požáru nebyla zatím uvedena. Zvažovali dvě verze, úmyslné zapálení a porušení pravidel bezpečnostní techniky při svařování.

Útok torpédoborců

V létě 2017 se do kroniky mimořádných událostí dostaly hned dva americké torpédoborce. Lodě byly vážně poškozeny.

17. června torpédoborec Fitzgerald 50 námořních mil od základny Jokosuka narazil do kontejnerové lodi ASH Crystal pod filipínskou vlajkou.

Fitzgerald měl velkou díru pod ponorovou čárou, ale nešel ke dnu díky rychlým a účinným úkonům posádky. Naneštěstí sedm námořníků utonulo v jednom ze zatopených prostorů. Velitel torpédoborce a tři důstojníci byli obviněni z nedbalosti, nebezpečného řízení lodě a vraždy z nedbalosti.

Dva měsíce na to, 21. srpna, se v Malackém průlivu dostal do prakticky stejné situace torpédoborec John McCain. Mířil do přístavu a velkou rychlostí narazil do obchodní lodě Alnic MC. Výsledkem byla velká díra v místě obytných prostorů, opravářské dílny a kabiny radisty. Tohle všechno bylo zatopeno. Pět námořníků utrpělo zranění, deset bylo pohřešováno. Příští den je našli mrtvé v jednom ze zatopených prostorů. Loď doplula do nejbližšího přístavu, kde zůstala kvůli opravám.

Velitel torpédoborce John McCain byl rovněž obviněn z nedbalosti a vraždy nedbalosti. Po těchto incidentech rezignoval velitel Tichomořského loďstva USA, admirál Scott Swift. Hlavní verzí příčiny obou incidentů byl lidský faktor. Posádky obou lodí porušily velký počet pravidel mezinárodní lodní dopravy.

Vypnuli transponder (odpovídač)

8. listopadu 2018 se norská fregata Helge Ingstad vracela domů po velkých vojenských cvičeních Severoatlantické aliance Trident Juncture. Zcela nová loď na vodu spuštěná v roce 2009 narazila do maltského tankeru Sola TC v okolí ostrovů komuny Øygarden. Fregata měla asi desetimetrovou díru v pravém boku a začala se potápět. Posádka se evakuovala, ale loď nebyla zachráněna.

Norské tažné čluny odtáhly Helge Ingstad na mělčinu. Záchranářské havarijní služby se pokusily stabilizovat fregatu, to se jim ale nepodařilo a brzy šla pod vodu. Nad vodou zůstal jenom jeden stožár. V březnu 2019 byla loď vyzvednuta a dopravena na vojenskou základnu Haakonsvern v Bergenu. Norská vláda se dosud nerozhodla, co s „utopencem“ udělá.

Podle mořského měřítka je to obrovská mimořádná událost. Přičemž pravidla mořeplavby hrubě porušila právě posádka fregaty. Norští novináři psali, že Helge Ingstad vplula do domácích vod bez zapnutí transponderu, což je zařízení, které vysílá data pro mezinárodní systém automatické identifikace lodí. Takže fregata se nakonec vydala napříč kurzu civilních lodí. Vyšetřování incidentu pokračuje.

Záhuba rozvědčíka

Podobné věci se samozřejmě nestávají jenom v NATO. Podobné situace zažilo také ruské námořnictvo. 27. dubna 2017 narazila střední průzkumná loď Liman, která monitorovala vojenské námořní cvičení NATO v Černém moři, do lodě Youzarsif H, která dopravovala do Jordánska dobytek pod vlajkou Toga.

Došlo k tomu 15 námořních mil severozápadně od tureckého městečka Kilyos. Liman měl díru pod ponorovou čárou na pravém boku a začal se potápět. Posádka se ho snažila zachránit do poslední chvíle, ale voda stoupala příliš rychle.

Turecká pobřežní stráž vyslala k místu srážky záchranné čluny. Zachránily 37 ruských námořníků, ostatní vzala na palubu posádka tankeru. Všichni námořníci, jichž bylo 78, se zachránili, nikdo nebyl zraněn. Předali je pak ruské nákladní lodi Ulus Star, která je dopravila do nejbližšího přístavu, poté se letecky vrátili domů.

Příčina srážky zjištěna nebyla. Podle slov tiskového atašé ruského generálního konzulátu v Istanbulu Sergeje Loseva to mohly být špatné povětrnostní podmínky. Ten den totiž byla velká mlha. Podle názoru vojenských expertů by však podobná průzkumná loď měla objevit obrovské nákladní plavidlo jak v noci, tak za mlhy.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.