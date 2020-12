Ty nejlepší dárky na Vánoce a Nový rok v Rusku a ČR: Respirátor FFP2, mainská mývalí kočka nebo dovolená na Zanzibaru

Podle jeho mínění jsou Vánoce také ideálním časem pro karanténu nebo izolaci. Ministra, který je odpovědný za zdraví národa, je samozřejmě možné v jistém ohledu pochopit. Rostoucí počet nově potvrzených případů ukazuje, že epidemie koronaviru v České republice nabývá na síle a hrozí, že systém zdravotní péče bude v zemi opět přetížen.

„A teď to nemyslím vůbec z legrace: Myslím si, že nejlepší dárek pro prarodiče je velká sada FFP2 respirátorů. Může jim pomoci v tom, že se nedostanou do nemocnice a do potíží,“ prohlásil ministr Blatný.

Čeští ministři tak svými pragmatickými doporučením vytvářejí během adventu veselou náladu pro své občany. Nikdo samozřejmě nevyvrací, že ochranné prostředky proti covidu-19 jsou v dnešní době nezbytností.

A koupě dluhopisů státu jakožto vánočního dárku nejen pomůže zmírnit státní dluh, ale také to přinese zisk jeho majiteli, i když, to je vzhledem k inflaci velmi diskutabilní. Je těžké si představit, že důchodce, který je z bezpečnostních důvodů nucen zůstat o Vánocích sám s ne příliš pozitivní náladou, bude potěšen, když pod vánočním stromečkem najde respirátor třídy FFP2, nebo dokonce FFP3.

Vypadá to, jako by se snad člověk neuměl vcítit do nálady starších lidí, kteří se nacházejí v zóně rizika, když jim naprosto vážně doporučuje takové dárky, které by jim měli udělat radost. Důchodcům dnes více než kdy jindy chybí radost, komunikace, veselá překvapení, nikoli skličující pragmatismus v podobě „osobních ochranných pomůcek“, které český ministr navrhuje, aby si lidé vzájemně darovali o vánočních svátcích.

Nicméně, poněkud jinak než ministři uvažuje majitelka pražské chovné stanice Vitalife-CZ Valerie Gerfanová. Ta totiž na stránkách své stanice umístila překvapivě vřelá a hřejivá slova: „Nový rok a Vánoce jsou tou nejlepší dobou pro navázání nového silného přátelství. Mainské mývalí koťátko se stane věrným společníkem po mnoho dalších let, je schopné hravě zahnat „krysí“ rok 2020 a v příštím roce vám poskytnout spoustu živých emocí. Koťátka zamíří ke svým novým majitelům s pasem, očkováním, čipy a rodokmenem.“

Možnost pořídit si exotické kotě domorodého plemene severoamerických mainských mývalých koček jako dárek z pražské stanice mají i Rusové. Tím spíše, když paní Gerfanová, jak ujišťuje, se svými mazlíčky mluví rusky.

„Ruské ženy si letos zpravidla jako dárek přejí šperky, oblečení a domácí spotřebiče. Muži by rádi dostali kvalitní alkohol nebo gadgety. Gadgety jsou také dárkem na uvítanou pro děti. Na seznam oblíbených dárků pro Nový rok 2021 se letos poprvé po dlouhé době dostaly také léky a vše, co souvisí se zdravím.“

A co by sami Rusové chtěli darovat svým blízkým a sami to získat jako dárek v nadcházejícím roce 2021? Vysvětlil nám to člen Rady svazu obchodníků Ruské federace Nicholas Coro.

Další výzkum na téma dárků v tomto obtížném roce realizovala televizní stanice Moskva 24. Ta se samozřejmě zajímala o preference zhýčkaných obyvatel ruského hlavního města. Průzkum ukázal následující: Na Nový rok, jelikož se v Rusku dárky dávají na Nový rok, by větší část obyvatel Moskvy (25 %) ráda dostala dárek v podobě smartphonu. Celkem 22 % by upřednostňovalo nějaký zájezd do zahraničí, 20 % notebook a 17 % knihu.

Ruské úřady nedoporučují občanům, jaké dárky by měli kupovat, zato jim však dávají jasná doporučení, jak se chránit při oslavách Nového roku a Vánoc. Vedoucí Federální služby pro dohled nad ochranou práv spotřebitelů a blahobytem lidí (Rospotrebnadzor) Ruska Anna Popovová navrhuje: „Strávit dovolenou s rodinou, pokud možno na čerstvém vzduchu, například na chatě, a vyhnout se účasti na akcích v uzavřených prostorech nebo cestování do zahraničí.

I tak ale mají někteří Rusové stále v úmyslu nadělit si dárek v podobě cestování. Ano, drtivá většina, tedy 67 % všech rezervovaných zájezdů na Nový rok, je do ruských destinací. První místo zde zaujímá přímořské město Soči, druhé – horské středisko zábavy Krasnaja Poljana, kam se vydá každý, kdo měl lyžovat v Rakousku, Itálii, Německu, Francii, Švýcarsku, Andoře atd. Někteří lyžaři se vydají do kavkazského letoviska Dombaj a do Chegetu v oblasti Elbrusu. A pokud jde o zahraniční destinace, zde opět vede Turecko, na druhém místě je Zanzibar, následuje Kuba. Poslední z nich je ale velmi diskutabilní, jelikož zatím platí pouze povolení k letu na Cayo Coco. A pozor – následuje také Minsk! Tady ale nikdo nemá v plánu odpočívat a trávit dovolenou – Rusové hlavní město Běloruska využívají jen k letům do Egypta. Ruské cestovní kanceláře totiž nemohou vyslat své krajany k Rudému moře, zatímco běloruské společnosti to zvládají perfektně. A vydělávají na tom slušné peníze.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.