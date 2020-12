Odporná karikatura na prezidenta Zemana. Lepšolidi přitvrzují. Názor

To není pouhé poukázání na stav hlavy státu. To je cílený, nelítostný útok na člověka, který novinářům hlavního proudu pije krev, a proto se trefují do jeho zdravotního stavu. O co jde? O nízký útok Respektu na pana prezidenta Zemana.

Určitě jste to zaznamenali, vážení čtenáři. V čerstvém vydání havlistického týdeníku Respekt, který každých sedm dní nastavuje morální zrcadlo naší společnosti a povýšenecky kritizuje normální občany naší republiky, se objevila odporná karikatura na pana prezidenta Zemana.

Pan prezident je na ní znázorněn jako nemohoucí bytost, která údajně nic nezvládá. Sotva stojí, sotva zvládá vnímat, co si jeho ochranka povídá. Karikatura má šedivou barvou, aby sugestivně zdůraznila autorem vykreslený stav hlavy státu. V bublinách u hlav příslušníků ochranky jsou další urážky, ty reprodukovat nebudeme.

Šéfredaktor Erik Tabery přispěchal s omluvou neomluvou. Jak to lepšolidé umějí. Vykrucoval se.

„Kresba s Milošem Zemanem v minulém týdnu se nepovedla. Je za hranou a kritické reakce, které na ni chodí, chápu. Kdybych ji viděl před publikací, tak bych ji nepustil. Svým způsobem je to zajímavá situace, protože v posledních letech nedělám skoro nic jiného, než že obrušuju hrany. Čím je agresivita a vulgarita ve veřejném prostoru větší, tím menší je prostor pro nás, abychom překračovali čáru. Vnímám, že na nás jsou mnozí přísnější, což vítám, je znát, že se od nás čeká víc. Budeme se tomu snažit dostát," napsal Tabery na Facebooku.

Erik Tabery se mílí. Nikdo od Respektu nečeká víc. Stačí, kdyby magazín dostál svému názvu. Stačí, aby novináři hlavního proudu respektovali hlavu státu a jeho voliče, že mají jiný pohled na svět. Stačí, když tito žurnalisté prosazují inkluzivní pohled na svět, aby nebyl jen pro vyvolené. A aby jedné skupině nepředhazovali agresivitu, a pak si dělali legraci ze stáří a nemocí.

Do naší republiky pronikají módní politické vrtochy ze Západu. Nikoli Black Lives Matter, tak daleko naštěstí nejsme. Ale takzvaná cancel culture, nebo-li česky kultura rušení. Co to znamená? Ve jménu liberalismu a lepší, sluníčkovatější společnosti se tvrdě potlačují konzervativní názory, nebo zkrátka ty, které vyhovují lepšolidem.

Důkazem této kulturní revoluce lepšolidí je i karikatura na pana prezidenta Zemana v Respektu. Zeman nevyhovuje lepšolidem? Tak ho zruší. Jeho vliv politicky nemohou zlomit? Tak ho dehonestují prostřednictvím obrázku. Místo Maovi Rudé knížky se u nás mává Respektem.

A co na to Pražský hrad?

„Liberálové nutí druhým své vidění světa, kážou o toleranci, bouří proti stereotypům a mají plná ústa pravdy a lásky. Jaký je ale reálný svět liberálů? Odhalil Bakalův týdeník Respekt. A teď si představte, kdyby takto konzervativní list znectil Sorose," napsal na Twitteru tiskový mluvčí pana prezidenta Jiří Ovčáček.

Liberálové nutí druhým své vidění světa, kážou o toleranci, bouří proti stereotypům a mají plná ústa pravdy a lásky. Jaký je ale reálný svět liberálů? Odhalil Bakalův týdeník Respekt. A teď si představte, kdyby takto konzervativní list znectil Sorose. https://t.co/OxJml8oE0W — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) December 14, 2020

O odpudivé karikatuře Sputnik hovořil s Bronislavem Kalvodou, místopředsedou Regionálního klubu SPD Libereckého kraje.

„Tu dehonestující karikaturu jsem viděl a pojetí současné žurnalistiky z dílny Respektu mne ani nijak moc nepřekvapilo. Víte, dříve před mnoha a mnoha lety jsem si velmi rád Respekt se skutečným respektem a zaujetím četl, a dokonce za něj utrácel peníze v trafikách. Obsahově mne naplňoval, byla v něm zajímavá témata a také skvělé fotografie z celého světa. Jak však šel čas, tak jsem ho přestal kupovat, číst a vůbec celkově sledovat. Ten původní styl se totiž naprosto vytratil, tak jako profesionalita současných pisálků, kteří postupem času klesli na pomyslné dno mediální žumpy. Ostatně taková je úroveň mnoha dnešních žurnalistů a reportérů, kterými právě náš pan prezident Zeman dlouhodobě pohrdá.

Názory na prezidenta zvoleného v přímé volbě, tedy přímou demokracií prosazovanou naším vlasteneckým hnutím SPD, můžeme mít různé. Můžeme souhlasit, nebo můžeme také nesouhlasit. Každý má mít právo na svůj názor a možnost ho prezentovat. Avšak úctu ke stáří a lidem, kteří nejsou s fyzickou kondicí na té nejlepší úrovni, bychom měli respektovat a dodržovat. A právě tento respekt panu Taberymu a jemu podobným dlouhodobě schází. A to nejen u této kauzy," říká regionální politik.

Je to zoufalý útok lepšolidí na Zemana, nebo si před koncem roku chtěli kopnout, aby se Respekt lépe prodával?

„Domnívám se, že oboje dvoje. Tito lidé, kteří se považují právě za lepšolidi a nositele té jediné správné pravdy, si do pana prezidenta kopnou při každé příležitosti. Nyní k tomu dostali důvod, tak se obratem této šance chytili. Karikatura se vztahuje k události z minulého týdne, kdy válečný veterán Tomáš Lom vrátil panu prezidentovi Zemanovi pamětní list. Ve zdůvodnění napsal, že se mu nelíbí prezidentovo chování, které v dopise označil jako vlastizrádné. Je to naprostá věc pana Loma a jeho problém, když to tak cítí.

Já například jednání pana prezidenta vůbec nepovažuji za vlastizrádné, nýbrž naopak. Spíše bych považoval za vlastizrádné chování většiny jeho kritiků. Ale to je zase můj názor, se kterým také mnozí nemusí souhlasit. A to je podle mne také jen a jen jejich problém, nikoliv můj. Také je dost možné, že si touto dost trapnou událostí s nepovedenou karikaturou chtěli zvýšit prodejnost tohoto Bakalova propagandistického plátku, což se jim u tohoto čísla mohlo podařit. Ale to bude asi tak všechno. Respekt už prostě netáhne, tak jak tomu bylo dříve. Celkově je dle mého názoru nezajímavý," míní expert.

Nepřipadá vám to jako dvojí metr? Panu prezidentovu v Respektu s gustem vyčítají, že je vulgární a nebere si servítky. Ale co tedy dělají novináři z Respektu, kteří se považují za obránce morálky?

„Tak dvojí metr tu funguje již dlouhou dobu. Společnost je dnes naprosto rozdělena na dva zcela odlišné tábory. Na ty, kteří současnou propagandu hltají od rána do večera a o té své jediné pravdě přesvědčují vehementně ostatní. A na straně druhé stojí ti, kteří ji odmítají přijmout a zkoušejí hledat skutečnou pravdu. Ti jsou však nálepkováni různými komickými názvy, jako populista, xenofob, dezinformátor atd. Pan prezident má svůj rozum a skutečně si při prezentaci svých myšlenek a postojů nebere servítek. Občas k tomu použije i trefných výrazů nebo naprosto přesných překladů. A svým kritikům a odpůrcům své pohrdání dává dost často najevo, což mu nemohou zapomenout.

Vzpomeňme si například na tu záležitost s ruskou anarchistickou dívčí skupinu PUSSY RIOT. Když se v jednom rozhovoru v přímém přenosu pan prezident zeptal reportéra, zda ví, jak tento název přeložit správně do češtiny a následně jej přeložil, tak bylo zle. Ale mnoha lidem utekla ta podstata toho rozhovoru. Pan prezident ten název v angličtině úmyslně špatně vyslovil, reportér jej následně opravil a vyslovil správně, načež pan prezident uvedl český doslovný překlad, který šokoval zejména kavárnu a tyto lepšolidi. První, kdo ale vyslovil tento vulgární výraz, byl tedy zmíněný reportér, ale jelikož jej vyslovil v angličtině, tak byl tolerován a dá se říci, že byl i naprosto ignorován jeho skutečný význam. Prezidentův doslovný český překlad však tolerován nebyl. Naopak byl řešen ještě několik měsíců po jeho vyřknutí.

To je třeba jeden malý příklad toho dvojího metru, který nám je automaticky podsouván. Anglicky můžete vyslovit vulgární výraz, který je širokou společností tolerován, a dokonce byl oceněn nějakou „Havlovou cenou,“ ale ve vlastní zemi nesmíte vyslovit jeho český doslovný překlad, jinak budete médii kamenováni," říká pan Kalvoda.

Je vůbec důstojné si dělat legraci ze stáří a zdravotního stavu kohokoli?

„Víte, většina z nás si velmi dobře uvědomuje, že co v životě funguje skvěle, je karma. Nezbývá tak tedy nic víc než jen vzkázat dotyčnému pisálkovi z Bakalova Respektu, že jednou budeme všichni staří. Tedy pokud budeme mít to štěstí a tohoto věku se dožijeme. Určitě řadu z nás budou také bolet nohy a možná i toho pisálka. Rozhodně bych mu nepřál, aby cítil každé našlápnutí a při každé vycházce se stal terčem posměchu některých mediálních a dalších mravokárců s pudy hyeny. Ale pozor, karma je zdarma a dělat si takto veřejně legraci ze stáří a zdravotního stavu druhých, se rozhodně nemusí vyplatit. Tak to prostě je.

Stažení obrázku a omluva je tedy na místě. Ostatně je názorně vidět, kdo vlastně rozdmýchává nenávist ve společnosti, že?" říká Bronislav Kalvoda, místopředseda Regionálního klubu SPD Libereckého kraje.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.