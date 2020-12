Najočakávanejšia tlačovka týždňa: aktualizácia bezpečnostnej stratégie a priebeh lockdownu. Názor

Keďže na rozdiel od minulého volebného obdobia v rámci koalície nebol spor, prijali ju plne v súlade s videním ministra obrany „jastraba“ Jaroslava Naďa, ktorému veľmi ochotne asistoval minister Ivan Korčok. Bezpečnostná stratégia SR poukazuje na hybridné hrozby a nepriamo naznačuje, že bezpečnostnými rizikami Slovenska sú naši východní susedia, teda Ruská federácia a Čína.

Oveľa väčší záujem verejnosti sa sústreďoval na jednanie o lockodowvne počas vianočných sviatkov. Už po problematickom priebehu krízového štábu, ktorý premiér predčasne opustil, sa čakalo, že aj priebeh vlády bude dramatický. V ostatnom čase sa niečo podobné stalo viackrát, čo neklamne svedčí o tom, že jeho vplyv či vydieračský potenciál prudko klesá. Nakoniec sa ukázalo, že v značenej miere sa informácie z krízového stavu v zásade potvrdili. Akurát termín lockdownu sa posunul z 21. decembra na 19.december. Čo sa týka obmedzení, bude platiť zákaz vychádzania s obmedzeniami, okrem cesty do práce, do výdajného miesta e-shopu, návštevy lekára, potravín či drogérie. Pohyb v prírode bude možný v rámci okresu. Vláda vyzýva, aby sa ľudia grupovali s bublinách, len v rámci rodiny. Paradoxne, lyžiarske strediska budú otvorené a na rozdiel od veľkonočného lockdownu bude možné cestovať za rodinou, nebudú teda kontroly na hraniciach okresov, čo bolo počas veľkonočných sviatkov vnímané krajne negatívne.

Je jasné, že premiérov model neprešiel a, naopak, prešiel model lockdownu jeho hlavného vládneho rivala Richarda Sulíka. Táto skutočnosť sa prejavila aj v priebehu tlačovky na úrade vlády. Opatrenia ohľadom lockdownu neoznámil novinárom premiér, ale trojica ministrov: Marek Krajči OĽANO, Štefan Hollý SME RODINA a Ivan Korčok SaS. Paradoxne však, Igor Matovič na tlačovej konferencii vlády prítomný bol, ale usadil sa medzi novinárov, odkiaľ tlačovku sledoval. Potom usporiadal improvizovanú tlačovku, na ktorej teatrálne oznámil, že prehral a s ním celé Slovensko, pretože, ak by prešiel jeho plán troch kôl celoplošného testovania , Vianoce by sme vraj oslávili v pokoji bez tvrdých epidemiologických opatrení. Za to, že to všetko dopadlo inak, tak môžeme vďačiť prezidentke Zuzane Čaputovej, ktorá sabotovala testovanie tým, že vyzývala na dobrovoľnosť a, samozrejme, minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý zase sabotuje nákup testov.

V tomto spore však, paradoxne, premiér v očiach verejnosti prudko stráca a, naopak, prudko rastie Richard Sulík a SaS. V stredajšom prieskume Focusu získalo OĽANO historicky najnižšie preferencie na úrovni sotva 11 %, čo je oproti voľbách pokles o 14 %, čo sú takmer 2/3 hlasov. Naopak, Sulíkova SaS mala 16 %. Preferenčne najsilnejšou stranou je HLAS-SD s vyše 20 %. Smer si udržiava 10 %, ĽS NS 8 %. Najbližší spojenec OĽANO SME RODINA sa dostal na úplnú hranicu zvolenia, keď mu namerali preferencie celkom tesne nad 5 %. Prudko klesajúca autorita Igora Matoviča sa tak prejavuje nielen v rámci vládnej koalície, ale aj v rámci podpory voličov.

