Klausová: „Válka s památníky“ v Praze roku 2020 nijak neovlivnila zájem o ruský jazyk a literaturu

Nehledě na to, že tato centra pouze nabízejí studium ruského jazyka, seznámení s ruskou kulturou a ruskými tradicemi všem, kdo mají zájem. Do jisté míry to samozřejmě je propaganda. Má ale negativní odstín? Profesorka Vlasta Klausová, vedoucí Ruského centra při Západočeské univerzitě v Plzni, nám o odcházejícím roce 2020 řekla následující:

Ruské centrum v Plzni fungovalo tak, jak nám stanovovala nařízení Vlády ČR, Ministerstva školství a rektor univerzity. Díky dobrému technickému vybavení bylo možné výuku a většinu ostatních aktivit přesunout do online formátu. Přesto bylo možné, v období mezi první a druhou karanténní vlnou, uspořádat některá významné akce. Na prvním místě bych jmenovala semináře zvyšování kvalifikace pro učitele ruštiny všech typů škol. V Ruském centru je pořádáme již řadu let, vždy 1x za měsíc. V roce 2018 jsem získala na tyto semináře akreditaci MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Díky tomu dostal vyšší rozměr Celostátní rusistický seminář pod označením „Vybrané kapitoly ruského jazyka a literatury“, který pořádáme společně s Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností. V období rozvolnění proti epidemiologickým opatřeným v ČR jsme mohli tento seminář pořádat prezenčně v září 2020. V Ruském centru se také v červenci konala významná akce věnovaná 75. výročí ukončení 2. světové války. Za přítomnosti představitelů Velvyslanectví RF v Praze, Generálního konzula RF v Karlových Varech, zástupců Krajského úřadu a Západočeské univerzity proběhlo slavnostní představení knihy „Katalog ruských válečných hrobů na území Plzeňského kraje ČR“. V online prostředí se zapojujeme i do akcí mezinárodního významu. Jsou to jazykové konference či workshopy. Ve spolupráci s Fondem „Russkij mir“, Puškinským institutem v Moskvě a Ruským centrem v Brně se účastní přes 20 zájemců online kurzů ruského jazyka pro zvyšování kvalifikace, které končí 21. prosince 2020.



Jak takové nepřátelské události, jako je přesun pomníku maršála Koněva v Praze, vyhoštění ruských diplomatů, přejmenování náměstí před ruskou ambasádou v Praze a jiné ovlivnily zájem o ruský jazyk a o samotné Rusko? Pocítila jste nějaké změny? Není vidět pokles zájmu o ruský jazyk, možná, že menší zájem vzbudila tradiční literární soutěž „Památník Puškina“?



Události, které jsou spojeny s akcemi v Praze a mají dopad na negativní vztah k Rusku, se nijak nedotkly zájmu o ruský jazyk a ruskou kulturu na naší univerzitě. Každý z nás a z našich dospělých studentů si udělal svůj vlastní názor, pokud se vůbec o tyto události zajímal. Festival ARS POETICA – Puškinův památník v roce 2020 byl karanténou silně zasažen. Je to poprvé ve více jak 50-ti leté historii této soutěže, že jsme ji přenesli do online formátu. Po celé republice, ve všech krajích, se žáci a studenti připravovali na vystoupení. Někde se festival konal ve škole v omezeném počtu vystupujících, jinde online. Je jasné, že účast byla nižší, ale všichni pořadatelé a učitelé, kteří své žáky připravují, věříme, že další ročník Puškinova památníku v roce 2021 se bude konat standardně. Moc bychom si to přáli!

Povězte nám prosím o vánočních a novoročních programech vašeho centra?

Vánoční a novoroční program v Ruském centru se koná již od 14. prosince. Studenti, kteří přicházejí na individuální konzultace či testy, mají vánočně ozdobené Ruské centrum, zní koledy. Společně s Ruským centrem vědy a kultury ve Varšavě a univerzitou ve Vermontu pořádáme 21. a 22. prosince „Mezinárodní vánoční online posezení u čaje“. V programu bude seznámení s vánočními tradicemi v našich zemích; různé soutěže, písně a exkluzivní interview se Sněhurkou. Podobný program se bude konat do poloviny ledna, kdy připomeneme tradici vánoc a Nového ruku podle ruského kalendáře.

Vím, že tradičně uvádíte ruské-sovětské filmy. Jaké filmy budete promítat tentokrát? Bude mezi nimi i legendární film pohádka Mrazík, na které vyrostla nejedna generace Čechů, a bez které jsou Vánoce a Nový rok prostě nemyslitelné? Jak si vysvětlujete fenomén popularity ruského Mrazíků v České republice? Zřejmě také nese značku „propaganda“?

V průběhu celého roku organizujeme v Ruském centru filmový klub ruských filmů. V letošním roce jsme se zaměřili na cestopisy a diváky seznamovali se zajímavými místy v Rusku. A před Vánoci, ano, vždy promítáme Mrazíka v originále, v ruském znění. I dnešní studenti se na to těší, protože je to „legenda“ každoročně uváděná v České televizi. My tuto pohádku využíváme z jazykového hlediska s upozorněním na nádherný český dabing; připomenutí ruských zvyků, tradic, ruského lidového kroje, nádobí, bydlení apod. Měli bychom se takové propagandy bát?

Pani Klausová, co byste chtěla popřát čtenářům našeho webu v nadcházejícím roce 2021?

Všem čtenářům bych chtěla popřát klidné, radostné a pohodové Vánoce. Do roku 2021 hlavně pevné zdraví, optimismus a naději na překonání všech problémů, které nás v současné době provázejí.

