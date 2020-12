Volný: Nenechme covid nás zničit. Nejprv tu byl semafor, pak PES, čeká nás kolo štěstí?

„Navrhuji, aby vláda dala 10 miliard na boj proti covid-19, nikoli na omezení svobodného podnikání.“ (Jakub Olbert, podnikatel v pohostinství)

„Nechceme žádné peníze zadarmo. My si ty peníze chceme vydělat. Chceme normálně podnikat, nechceme být omezováni, nechceme být likvidováni... Když dnes zajdete do libovolného obchoďáku, najdete tam hlavu na hlavě.“

(Jiří Janeček, podnikatel v pohostinství)

Co zaznělo v Poslanecké sněmovně na tiskovce 17.12.2020 od Jednotných a zástupců podnikatelů

Lubomír Volný, poslanec: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci poslanců Jednotných a signatářů protestu uzavírání ekonomiky v oblastech, ve kterých není prokázáno šíření nemoci covid-19.

Všichni zasažení vládními opatřeními by měli mít stejné, jednoduché a předvídatelné kompenzace. Proto jsme diskutovali s lidmi ze všech zasažených profesí a připravujeme návrh zákona, který to bude řešit dle vzorů, které se v ekonomicky vyspělé Evropě osvědčily. Snažíme se učit od nejlepších, a to je prozatím rakouský či německý model procentuální kompenzace dle roku 2019. Nicméně v diskuzích se zástupci postižených profesí jsme pochopili, že pro ně je prvotním řešení otevření provozů, u kterých neexistuje vědecky podložené tvrzení, že v nich dochází k zásadnímu přenosu onemocnění covid-19. Pokud příslušná ministerstva nejsou po roce schopna dodat statistické důkazy o tom, že v uzavřených provozech skutečně dochází k přenosu covid-19 více než v jiných zaměstnáních a domácnostech, pak je něco špatně.

Otevření ekonomiky ušetří státu minimálně 10 mld. na plánovaných kompenzacích, což je i vzhledem k hrozícímu rozpočtovému provizoriu nemalá částka. Drobní, ani ti větší podnikatelé, kteří s námi spolupracují, nechtějí být závislí na státu a čerpat kompenzace.

Chtějí v první řadě pracovat. Takže návrhy z postižených oblastí, se kterými jsme se jako poslanci ztotožnili, jsou v tomto znění – „Udržme ekonomiku co nejvíce otevřenou, chraňme cíleně ohrožené skupiny v populaci, zejména seniory a uzavírejme pouze ty segmenty ekonomiky, ve kterých dochází prokazatelně k šíření nákazy.“

Ve jménu budoucnosti této země musíme finančně kompenzovat ty, kteří se poctivě starali nejen sami o sebe, ale i o své zaměstnance. Vekou výhodou navrženého způsobu kompenzace, který proponujeme dle vzoru Rakouska a Německa je to, že kompenzace se budou odvíjet od zdaněných financí a budou tedy zvýhodněni právě ti poctiví na úkor těch, kdo v minulosti „daňově optimalizovali“. Lidé si udrží svá zaměstnání a budou mít peníze na to, aby udrželi ekonomicky aktivní další segmenty ekonomiky.

Dnes již víme, proti jakému nepříteli stojíme, víme, jak se proti němu bránit. Díky svobodě a internetové ekonomice se mohou lidé z ohrožených skupin (čili lidé, kteří se onemocnění covid-19 bojí) dokonale izolovat. Není proto důvod uzavírat veškeré segmenty ekonomiky, hlavně pak ty, ve kterých nebylo prokázáno šíření covidu-19. Děkuji za pozornost. Předávám slovo signatářům.

„Pokud podnikatelé nezavřou své provozy a nebudou-li záviset na podpoře, pak ušetřené peníze mohou jít na boj s covid-19.“ (dále pro Sputnik): „Nenechme covid nás zničit. Nejprv tu byl semafor, pak PES, čeká nás kolo štěstí?“

(Lubomír Volný, poslanec)

„Kdo se bojí covid-19, může se izolovat. Kdo chce pracovat, ať tu šanci má. Nechme ekonomiku co nejvíce otevřenou. Následky boje s covid-19 nemohou přece předčit to, co dělá samotný virus…Pravidlo Hippokrata? Nezhoršujme sami stav nemoci. Naučme se s covidem žít [bez paniky]. Měli bychom být především individuálně zodpovědní. Segmenty, kde není prokázáno šíření covid, nechtě přece pracují.“

(Lubomír Volný, poslanec)

Jakub Olbert (majitel pivovaru Šeberák, zástupce Iniciativy proti omezování svobody podnikání): Dobrý den, dámy a pánové. My tu dnes s panem Janečkem nejsme v zastoupení těch pár restaurací, které začaly rebelovat a otevřely dveře přes vládní nařízení. Dnes tu zastupujeme více jak 600 provozů, hotelů, fitness, restaurací, pivovarů, které neví, proč vláda neustále omezuje jejich základní svobodu, a to je svoboda podnikání.

Naším jediným požadavkem v této chvíli je, aby nám vláda jasně prokázala, a prokázala čísly, že naše provozy jsou ty, které jsou nebezpečné pro šíření nákazy Covid-19. Pokud tato čísla vláda nemá, pokud nevychází z vědeckých studií, pak musí naše provozy otevřít a zrovnoprávnit naše provozy s těmi již otevřenými. Vláda nám nabídla tento týden dotace. Ale my nechceme čerpat další peníze z již tak děravého rozpočtu, který nás čeká na příští rok. Celá kompenzace má činit 10 mld. Já hlasuju pro to, abychom 10 mld. dali na boj s covidem, ne na omezování svobodného podnikání. To je za mě vše, děkuji.

Jiří Janeček (majitel pivovaru a restaurace Malý Janek): Dobrý den. Minulý týden jsme v holém zoufalství rozeslali žádost o pomoc předsedům klubů Poslanecké sněmovny, aby se začali urychleně zabývat naší opravdu extrémně složitou situací. Samozřejmě jsme rádi, že jsou první vlaštovky, za což oběma poslancům [Volnému a Bojkovi] děkuji; děkuji za to, že se seznámí s naší problematikou. Jsem také rád, že se k nám přihlásili již i další poslanci.

Jak tu řekl kolega, řekl to perfektně: nechceme žádné peníze zadarmo. My si ty peníze chceme vydělat. Chceme normálně podnikat, nechceme být omezováni, nechceme být likvidováni. Dnešní omezení, které připravuje vláda, se bohužel zase zaměřilo jen na určitou skupinu podnikatelů, živnostníků. Ale bohužel tímto i na jejich rodiny (rodiny zaměstnanců, pozn.). My dnes zaměstnáváme hodně lidí, máme hodně zaměstnanců. Ne všichni u nás zůstali. Mají své rodiny, blíží se Vánoce. Snažíme se, aby jakýsi „záchranný balíček poslední pomoci“ [když už, tak aby] přišel ještě před Vánoci, aby společnosti, které jsou po několikáté již zavřeny, aby jim peníze přišly hned.

Jsem rozčarován a zklamán, že balíček, který byl v neděli přijat, že je šitý horkou jehlou. Jsem překvapen, že tak zásadní materiál se zpracovává o víkendu. Proč vláda nemá již dávno připraveny pandemické plány, které by nyní šly vytahovat jeden po druhém? Chápu, že na jaře se vir jevil jako nový. Ale že se vláda nepřipravila ani v létě, to pro náš sektor bylo velké zklamání.

Vznikl další „kočkopes“, který se přilepil k minulým „balíčkům“. Co současný balíček říká, o čem vypovídá? Sice to, že jej sestavili lidi, kteří finančně dosud nepocítili žádnou ztrátu, že v zásadě se vůbec nemohou vžít do naší situace. Peníze, které by měly přijít v únoru březnu, o ty se má žádat v lednu; jsou to ale peníze, které už spoustu podnikatelů a živnostníků v České republice nezachrání.

Vítám iniciativu a [zájem poslanců Volného a Bojka] jsem rád, že si konečně někdo vzal naše podklady. Pořád tvrdíme to samé – „Nechte nás pracovat!“ Nechte nás, protože my přece jenom jsme schopni udržet nějaké hygienické standardy v restauracích. Po uzavření našich provozů se lidé přesunou do garáží, do domácností… Ať si vláda nemyslí, že by se před adventem lidé nesetkávali. To není možné. Chtějí se potkat, zajít za svými příbuznými.

Poslední věc, kterou bych chtěl dodat: vláda si bohužel myslí, že jsme všichni nezodpovědné ovce. Bere nám i jakousi osobní svobodu v rozhodování o tom, jakým způsobem chceme nakládat se svým životem. Chápeme, jsou tu rizikové skupiny. Ať se 10 mld. pošle tam. My v první řadě chceme pracovat. Ať se chrání rizikové skupiny, ale ať se na ostatních lidech nechá, zda jsou ochotni přijmout rizika. Zda si troufnou zajít do restaurace či nákupního domu. Jinak pokud byste se dnes chtěli podívat do jakéhokoli obchodního domu, najdete tam hlavu na hlavě. Přitom restaurace nejsou tím primárním místem, kde by se covid-19 šířil. Děkuji za pozvání.

Marian Bojko: Já bych ještě zmínil odvětví, kterému se dnes nevěnovala pozornost. Míním tím provozovatele a majitele autoškol. Podle ministra Havlíčka prý drtivá většina těchto provozovatelů autoškol si nepřeje podnikat, resp. v tomto covidovém období, že údajně mají strach z nákazy. Dostávám desítky mailů od těchto lidí, proto jsem si řekl, že se jich musím zastat.

Vezměte si příklad 18letého žáka autoškoly, který v lednu či únoru nastoupil do kurzu. My jsme jim tento kurz zatrhli na jaře (lockdownem, pozn.). Pak se to na chvilku rozvolnilo. Neměli šanci tuhle autoškolu udělat. Troufám si říci, že spousta žáků autoškol si musela koupit deset dvacet dalších hodin kondičních jízd. Člověk rychle zapomíná, zvláště, je-li řeč o testech. Není pravdou, že by provozovatelé autoškol nechtěli pokračovat v činnosti. Je to přesně naopak. V drtivé většině případů tito lidé pracovat chtějí. Umím si představit, že i zde lze dodržet zásady hygieny. Byl bych velmi rád, kdyby se přístup změnil, a také majitelům či provozovatelům autoškol bylo povoleno podnikat. Děkuji za pozornost.

Domácí redakce ČT se dotázala poslanců Volného i Bojka na jejich postoj k rozpočtu. Poslanec Volný řekl, že o svých návrzích, viz výše, seznámil pana premiéra. Postoj poslanců k dnešnímu dni je takovýto: Pro návrh rozpočtu by ruku oba poslanci zvedli, kdyby vláda vyšla vstříc požadavku, aby politické strany odevzdaly příspěvky na svou činnost pro potřeby boje s covidem. „Pan premiér nás zatím nechal bez reakce,“ řekl Sputniku Lubomír Volný. Den po tiskovce Volný dodává: „Pokud politické strany omezují život a podnikání lidí, měly by být připraveny si utáhnout opasek i ony. Komunisté rozpočet i bez nás podpoří. My máme své výhrady, proto nebudeme pro tento rozpočet.“

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.