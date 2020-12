Šéf Manipulátorů učí státní úředníky, jak najít dezinformace. To jsme to dopadli. Názor

Pro bývalého extremistu je to vrchol, pro slušné lidi, a hlavně naší republiku, dno. O co jde? Ministerstvo vnitra jde s dobou a módními trendy, proto vyhlásilo válku dezinformacím. Na tom by ještě nebylo nic špatného, dneska se to zkrátka nosí. Horší na tom je, kdo úředníkům z ministerstva pod vedením Jana Hamáčka radí, jak dezinformaci vyčmuchat.

Jde o šéfredaktora webu Manipulátoři.cz Jana Cempera. Jeho stránka je takovou kanceláří pro uvádění dezinformačních příběhů na pravou míru, jak by řekl Jirotkův Saturnin. Zkrátka, dělá byznys na tom, že zpochybňuje názory druhých.

Na tom by nebylo nic špatného. Žijeme v demokratické společnosti. Každý má právo hlásat své pohledy na svět a každý má právo tyto pohledy podrobit kritice. Jenže, když tito agresivní zastánci jednoho jediného a správného pohledu učí státní úředníky, tak to je na pováženou.

Cemper se k tomu přiznal v rozhovoru s Lubošem Xaverem Veselým. „Školíme pracovníky ministerstva vnitra, jak pracovat s dezinformacemi. Spolupracujeme s Člověkem v tísni, objíždíme školy a děláme přednášky,“ prohlásil šéf Manipulátorů.

A příklad dezinformací a zavilého dezinformátora? „Tak pan exprezident poslední dobou sahá bohužel k nějakým extrémnějším názorům, co se týká zdravotnictví. V minulosti to byla (témata, pozn. red.) třeba kolem migrace nebo kolem Evropské unie. Je často citován dezinformačními médii. A bohužel už poslední dobou ho lze označit za dezinformátora,“ řekl Cemper. A to je prý děsivé.

To, že neziskovka učí státní úředníky, je jedna věc, druhá – Cemper a jeho web se sami dopouští manipulací. Časopis Reflex odhalil, že Manipulátoři šíří ve jménu pravdy a lásky hoaxy, aby zpochybnili problémy multikulturalismu.

A pak je tu ta třešnička na dortu. Proč Cempera nazýváme bývalým extremistou? Protože je tak evidován ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu. V minulosti se hlásil k anarchismu a stál také v čele českého hnutí Occupy Prague. Poté přesedlal na výnosnější byznys – boj s dezinformacemi.

A pak to vypadá, jak to vypadá. Policie se brodí Facebookem a hledá závadné komentáře. A za názor, který je proti srsti sluníčkářům, mohou padnout tvrdé tresty. Příspěvkem nebo komentářem na sociálních sítích totiž mohou lidé spáchat trestný čin.

Sputnik se na celou záležitost zeptal poslankyně za SDP Karly Maříkové, která se také stala cílem štvavých článků Manipulátorů Jana Cempera.

„Každý z nás má svou oblíbenou pohádku nebo film. U mě je to Harry Potter. Myslím, že většina z nás ho viděla. Tam je dobře vidět, jak to vypadá, když se ministerstva zmocní ti, co uznávají jen tu svou jedinou správnou pravdu. Bradavice také ovládla učitelka, dáma v růžovém, z ministerstva. Zakázala dětem bránit se a učit se kouzla proti zlu. Za vyslovení pravdy, která se neshodovala s ministerstvem, byl Harry trestán. A tak jako Bradavice měly dámu v růžovém, my máme muže v červeném.

Podobně trestáni jsme i my občané ČR za vyslovení nepohodlné pravdy ministerstvem, které ovládá muž v červeném svetru sloužící EU, nikoli občanům naší země, kteří ho platí ze svých daní. Dnešní EU a její komise vykazuje všechny znaky extrémní levice. Koho si tedy MV najme na určování správné pravdy? Přeci ty, co se shodují s jejich pravdou,“ říká politička.

Cemperův web útočil i na Vás. Věnoval Vám 6 článků. Nebojují Manipulátoři spíš za jednu jedinou pravdu?

„Zadala jsem si do Google jméno Jan Cemper a rozbalilo se mi několik odkazů a jedním z nich byl článek s názvem: Soudruh polomozek Jan Cemper jede bomby jako bolševik z 50. let minulého století. Autor článku: Zbyněk Passer. Článek byl bohužel smazán, ale ne třeba k tomu komentář,“ míní paní Maříková.

Jaký může mít efekt spolupráce Manipulátorů s ministerstvem vnitra?

„Pokud MV nebude objektivní a bude si najímat anebo spolupracovat s jednostranným médiem, tak je jasné, že právo na vlastní názor a svoboda slova, zaručená Listinou základních práv a svobod, bude v ČR čím dál více škrcena. Směrem na západ je svoboda slova skoro zadušena. Je období adventu a čas zázraků, a tak se vrátím ještě jednou do pohádky k Harry Potterovi a dámě v růžovém. Malí odvážní kouzelníci v Bradavicích se dokázali ubránit zlu z ministerstva a zachránili tak svůj svět před zlem a nespravedlností.

Je jen na nás všech, zda si zachováme svobodu slova a právo na svůj názor na možnost diskuze se všemi názory bez trestu, a na všechna témata. To je totiž opravdová svoboda. Anebo se mlčky vrátíme do doby temna 50. let, kdy měl každý strach se vyjádřit a lidé byli posíláni do vězení za své názory i za svou minulost,“ říká poslankyně.

Bojuje ministerstvo vnitra efektivně s dezinformacemi?

„V USA se stále vyšetřují rozsáhle volební podvody ze strany demokratů pro Joea Bidena.

Za pravdivé informace o těchto podvodech je prezident Donald Trump cenzurován, protože prý jde o dezinformaci. Až tak daleko může levičácká ‚demokracie‘ dojít. Cenzuruje se prezident. A takto dnes pracují i naše mainstremová média. Dozvíte se jen tu jejich správnou pravdu. Kdo si může myslet, že práce našeho MV bude jiná?

Tímto chci popřát všem čtenářům a redakci Sputniku krásné a kouzelné svátky, navzdory všemu, co se děje, si je nenechte zkazit,“ říká poslankyně za SPD Karla Maříková.

