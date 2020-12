„Jednají bez ohledů“: Stavba plynovodu Nord Stream 2 se blíží do finále

Všechny pokusy USA o zastavení plynovodu Nord Stream 2 byly bezvýsledné. Zahraniční pozemní část plynovodu byla dokončena. Nyní kladou potrubí v německých vodách, pak budou práce pokračovat v Dánsku. Analytici poukazují na to, že se projekt blíží do finále a v každém případě bude dokončen. Problémy ale mohou vzniknout při uvedení do provozu.