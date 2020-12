Zeman poslal důležitý signál Babišovi. Už nemusí být premiérem. Názor

Premiérovi Andreji Babišovi teď není zrovna hej. Ale co vás nemá, není to kvůli vakcíně. Je to kvůli delikátní hrozbě, která přišla z Pražského hradu. Příští rok na podzim by si Andrej Babiš měl dávat pořádný pozor.

Sledovali jste vánoční poselství pana prezidenta Miloše Zemana? Nebo jste si četli výňatky z projevu? My asi tušíme, kdo si ho pustil dvakrát. A třeba i třikrát. Ten, kdo nevěřil svým uším, byl předseda vlády Andrej Babiš. Prezidentova slova ho totiž musela pěkně zaskočit.

Začneme ze široka. Pan prezident Miloš Zeman oznámil, že příští volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční v termínu 8. a 9. října. Na tom by nic nebylo. Půjdeme volit o dva týdny dřív než v roce 2017. A teď následuje odbočka.

Podle volebního modelu agentury Kantar CZ zveřejněného v polovině prosince Českou televizí by volby v listopadu vyhrálo hnutí ANO s podporou 25 procent, proti říjnu 2,5 procentního bodu ztratilo. Druzí Piráti si pohoršili o jeden procentní bod na 20 procent, naopak třetí ODS jeden procentní bod na 11,5 procenta získala. Starostové a nezávislí (STAN) a hnutí SPD by získali 10,5 procenta. Na potřebnou pětiprocentní hranici dosáhla v listopadovém modelu ještě TOP 09. Vládní ČSSD v listopadu měla podporu 4,5 procenta, stejně jako lidovci. KSČM průzkum přisoudil 3,5 procenta voličských hlasů.

Když se nic zásadního nestane, společenská situace se s vakcinací proti koronaviru bude uklidňovat, tak příští volby do dolní komory českého parlamentu vyhraje hnutí ANO Andreje Babiše. Ale dostane se Babiš opět do křesla předsedy vlády?

A tady se musíme vrátit k vánočnímu poselství pana prezidenta Zemana. Hlava státu v něm vyslala důležité upozornění pro Andreje Babiše.

„Nejsem zastáncem obcházení vítěze voleb, ale na druhé straně si uvědomuji, že každý vítěz, pokud nedostane padesát jedna procent, musí hledat koaličního partnera, a to se buď podaří, nebo nepodaří,“ sdělil (https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/vanocni-poselstvi-prezidenta-republiky-milose-zemana-15740#from-list) divákům a posluchačům pan Zeman.

Andrej Babiš musí být zaskočen. Pan prezident se držel pravidla, že vítěz voleb má automaticky právo na sestavení vlády. A teď toto? Pokud mu předseda ANO nepředloží na podzim příštího roku koalici pevnou v kramflecích, tak šanci může dostat nějaká z koalic občanské pravice, to jest ODS+TOP 09+KDU-ČSL nebo Piráti+STAN. To by bylo peklíčko.

Stojí za prohlášením pana prezidenta něco jiného? Třeba je to šťouchanec Andreji Babišovi. Za co? Tak například za nevyhlášení tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, která je životně důležitá pro naší energetickou bezpečnost, když jsme se tedy rozhodli odstoupit od uhelné energetiky. Na povrchu leží i neochota vlády rychle rozjet stavbu vodního kanálu Dunaj-Odra-Labe, na kterém si pan Zeman velmi zakládá.

Může se Andrej Babiš těšit na přednostní právo sestavit příští vládu? Na to se Sputnik zeptal známého politologa Tomáše Doležala.

„Výrok, který prezident pronesl v souvislosti s výsledky letošních krajských voleb a následnými koaličními vyjednáváními, kdy v drtivé většině případů vznikly krajské Rady (krajské vlády resp. krajské vládní koalice) bez vítěze voleb, hnutí ANO 2011, je prostým popisem skutečnosti a respektu k politické realitě.

Zároveň může být jistým typem prezidentova politického vzkazu směrem k vývoji po volbách do Poslanecké sněmovny na podzim roku 2021. Vzkazem, který lze číst i tak, že pokud v těchto volbách zvítězí hnutí ANO 2011, nemusí jeho předseda dostat od prezidenta dva pokusy k sestavení vlády, která by disponovala důvěrou Poslanecké sněmovny, jestliže bude existovat jasná, pevná a soudržná politická sněmovní většina bez účasti hnutí ANO 2011 připravena k sestavení vlády.

A že to sice není prezidentem preferovaná varianta, ale že by ji byl za určitých podmínek a okolností ochoten akceptovat. A že by, oproti některým očekáváním, zřejmě nemusel držet Andreje Babiše v pozici předsedy vlády bez důvěry až do konce svého druhého prezidentského období v březnu roku 2023,“ říká politolog.

Dá se z toho usuzovat, že premiér Babiš ztrácí důvěru prezidenta? Pan Zeman mu v minulosti garantoval premiérské křeslo.

„Nikoli, pokud ANO 2011 v nadcházejících volbách obdrží nejvyšší počet hlasů, resp. následně nejvyšší počet mandátů v Poslanecké sněmovně, zcela jistě prezident nejprve, v tzv. prvním pokusu, pověří jednáními o sestavení vlády Andreje Babiše.

Přičemž z hlediska Ústavy je velmi podstatnou nuancí i to, zda půjde pouze o jakési spíše neformální pověření k jednáním, anebo o oficiální jmenování premiérem, to je zásadní rozdíl. A spíš by se dalo říci, že prezident Zeman Andreji Babišovi garantoval jmenování premiérem a pověření k sestavení vlády po volbách, jejichž vítězem bude hnutí ANO 2011, nikoli premiérství takříkajíc „na věčné časy“.

Ale určitou, nikoli nevýznamnou, roli ve vztahu současného prezidenta a premiéra mohou sehrát dvě záležitosti – rozhodnutí o podobě výběrového řízení na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany, resp. to, zda se jej bude moci zúčastnit společnost Rosatom, popř. i čínský uchazeč. A také rozhodnutí o tom, kdo bude na další funkční období jmenován ředitelem Bezpečnostní informační služby.

Jestliže v těchto otázkách rozhodne vláda Andreje Babiše odlišně od představ prezidenta, zcela jistě se to promítne i do chování a postojů prezidenta v procesu povolebního vyjednávání,“ míní expert.

Měl by vítěz parlamentních voleb automaticky dostat právo sestavit vládu, i když nemá 101 hlasů?

„Je to legitimní teze, která ovšem naráží na několik překážek – jednak je to samotná – zdánlivě jednoduchá – otázka, koho považovat za vítěze voleb. Toho, kdo získá nejvyšší počet hlasů nebo nejvyšší počet mandátů v příslušném zákonodárném sboru? Nemusí to být totéž, a to ani v poměrném systému. Má být za vítěze považována nejsilnější strana, anebo nejsilnější volební koalice více stran?

A pak je tu samozřejmě otázka politické reality, zda trvat na pověření vítěze voleb - a na nějaký čas fakticky blokovat činnost exekutivy a státu, i tehdy, jestliže existuje evidentní k vládnutí odhodlaná sestava politických stran nezahrnující vítěze voleb a disponující většinou mandátů v příslušné parlamentní komoře, u nás v Poslanecké sněmovně.

Je tedy – i s ohledem na pocit obecné spravedlnosti ve společnosti – dobré, když první pokus o sestavení vlády dostane vítěz voleb, ale nejsem příznivcem automatizace tohoto mechanismu v rámci Ústavy. Současný model dvou pokusů, dvojího uvážení, prezidenta republiky limitovaný tím, že v případě neúspěchu těchto dvou pokusů je na tahu předseda Poslanecké sněmovny, tedy představitel sněmovní většiny, považuji za vhodnější,“ říká pan Doležal.

Jak hodnotíte vánoční projev pana prezidenta?

„Jako poměrně jasnou, zásadovou, nekličkující řeč, kdy se prezident v souvislosti s vnímáním společenských dopadů epidemie koronaviru nesnažil kompromisně uspokojit všechny existující názorové proudy, ale postavil se dost jednoznačně za vládu (ostatně, i on je součástí exekutivní moci) a za, řekněme, restriktivnější model boje s epidemií oproti modelu liberálnějšímu.

Na druhou stranu, mnozí, nejen v tomto projevu, ale i v předchozích vyjádřeních prezidenta k epidemii, oprávněně postrádají empatii k těm občanům a podnikatelům, které omezující opatření nouzového stavu připravily o práci, živnost, či celoživotně budovanou existenci – s minimální či žádnou kompenzací ze strany státu. Nelze zde pro les přehlížet stromy, resp. pro „makročísla“ nevidět a ignorovat lidské osudy,“ říká politolog Tomáš Doležal.

