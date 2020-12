Expedice kolem světa. Na „Tatře 815“ napříč koronavirem zasaženým Ruskem

Ale pěkně po pořádku…

Z Prahy „Tatra-2“ vyrazila dne 22. února 2020. Původním cílem dobrodruhů bylo za tři roky ujet přibližně 270 tisíc kilometrů a procestovat tak 69 zemí na pěti kontinentech. Autoři výpravy hodlali zopakovat úspěch a zážitky svých slavných předchůdců – výpravy Tatra kolem světa, která se uskutečnila koncem 80. let. Odvážným plánům ovšem hned na začátku zamíchal kartami koronavirus: plánované země začaly jedna za druhou zavírat hranice a omezovat pohyb. Členové posádky Tatra 815 pak museli zcela změnit jak trasu, tak harmonogram celé výpravy. Na její palubě se vystřídalo 30 cestovatelů, kteří navštívili hodně památek, mnoho míst s českou stopou, natočili přes 458 hodin populárních videí, zasadili čtyři památeční stromy, přišli ke spoustě zážitků a potkali tisíce nezapomenutelných lidí. Letos zvládli čeští dobrodruzi jedenáct zemí, což, vzhledem k omezením, není málo. Koncem srpna musela výprava nechat svá auta poslat lodí z Íránu do Ruska, kde si na své majitele počkala.

Tou nejtěžší věcí, jak se ukázalo, bylo získání víza do Ruska, které se nyní vydává pouze ve zvláštních případech. Ale s pomocí jednoho z hlavních partnerů expedice, státního koncernu Rosatom, nakonec ruská strana Čechům víza udělila. A tak náčelník výpravy Marek Havlíček, členka výpravy Kateřina Božková a přerovský kameraman Jiří Dvorský dorazili do Astrachaně, kam jim byly začátkem září po moři přepraveny z Íránu jejich dopravní prostředky. V astrachaňském přístavu vozy strávily tři měsíce. V jakém stavu dostali čeští cestovatelé Tatru 815 a obytný vůz Adria? Kateřina Božková exkluzivně pro Sputnik:

„Astrachaňský přístav velmi pečlivě sledoval stav všech vozidel, postavili auta na celniční parkoviště přímo proti budce ostrahy, doslova z nich nespouštěli oči. Po dlouhém prostoji samozřejmě ta auta chtěla údržbu, například nahustit pneumatiky, dobít akumulátory atd. Pracovníci astrachaňského přístavu nám s tím hodně pomohli. Celkově jsme se s celou výpravou cítili hodně vítáni. Rusové nám vycházeli maximálně vstříc: všichni doklady vyřizovali tak rychle, jak to jen bylo možné, lidé z astrachaňského přístavu pomohli vyřídit papíry na celnici, byli k dispozici na telefonu a velmi operativně řešili všechny problémy. A to vše se dělo za podmínek přísných osobních ochranných prostředků proti koronaviru. Musím poznamenat, že v Rusku jsou tato opatření dobře dodržována. Epidemická opatření jsou velmi podobná těm českým: každý musí nosit roušky a dokonce i rukavice.“

Následně se tři členové expedice na „Tatře 815“ a obytném voze Adria vydali na cestu napříč Ruskem. V roce 75. výročí vítězství se Češi rozhodli jet po „Cestě paměti“. Navštívili rozsáhlý památkový soubor věnovaný vítězství v Bitvě u Stalingradu, Mamajovu mohylu na Volze ve Volgogradu. Navštívili také Tverskou oblast poblíž Rževu, kde byl postaven Památník sovětskému vojákovi. Zde, v letech 1942–1943, se odehrály nejkrvavější bitvy této války, ve kterých Rusové doslova zneškodnili hitlerovskou skupinu armád „Centrum“. Na trase českých cestovatelů bylo také severní hlavní město Ruska – Petrohrad. Ano, kvůli epidemii byla jeho slavná muzea zavřená. Ale na druhé straně se členové expedice dozvěděli o hrdinské obraně Leningradu obléhaném nacisty a o 900 dnech blokády německými jednotkami, a byli doslova šokováni. Koneckonců, při norimberských procesech byla blokáda Leningradu přirovnávána ke genocidě.

Kateřina Božková: Existuje rozdíl v přístupu Čechů a Rusů k událostem druhé světové války. Z toho, co jsem vypozorovala, tak v Česku se letos mluvilo zejména o covidu-19 a o tom, že letos je to 75 let od konce 2. světové války, jsem v tuzemsku žádnou zprávu nepochytila. Tím ale neříkám, že žádná taková zpráva českými médii neproběhla. Během své návštěvy v Rusku jsem se o průběhu této války dozvěděla hodně nového, a to díky ruské organizaci Cesta pamětí, která patří k těm, které toto historické období připomínají. Objektivní srovnání nemám, ale za ten týden v Rusku jsem se o 2. světové válce dozvěděla více, než za 12 měsíců v Česku. Byli jsme na Piskarevském pamětním hřbitově v Petrohradu, kde jsou na ploše 26 hektarů pohřbeni jak padlí vojáci, tak obyvatelé obléhaného Leningradu, kteří bránili své město až do konce. Novou informací pro mě byl příběh o Táni Savičevové, která si vedla deník, do kterého si zapisovala dny úmrtí členů své rodiny. Ve svých 11 letech pomáhala při kopání zákopů a hašení zápalných bomb. Zajímavostí bezesporu je to, že tento deník figuroval jako důkaz během norimberských procesů proti nacistickým zločinům. Na domě, v němž tato dívka žila, je pamětní deska, k níž lidé jako vzpomínku pokládají drobné hračky a květiny.

Bylo v Rusku něco, co vás nejvíce překvapilo?

Novinka to pro mě sice není, ale spíše jen utvrzení se ve skutečnosti, že v Rusku žijí přátelští a nápomocní lidé, a to je zvláště pociťováno během pandemie, kdy si lidé navzájem pomáhají. Mimochodem, chci také od srdce poděkovat konzulce v Petrohradě Silvii Šimkovičové – aktivně pomáhala vyřídit všechny doklady, které jsme potřebovali v severní ruské metropoli. Určitě se do Ruska ráda znovu podívám, a to konkrétně na Sibiř, kde je dle mě ta nejkrásnější příroda. Těším se, až se tam vrátím, a to společně s expedicí Tatra kolem světa 2, která má v budoucnu v plánu tuto nádhernou zemi projet.

