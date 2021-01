Jan Campbell: Splněné a nesplněné úkoly (1)

Splněné úkoly

Vánoční a Novoroční expres Evropské komise (EK) čtyřletého (s Velkou Británií), sedmiletého (s velkou ČLR) a tříměsíčního jednání (s velkou společností Pfizer) dorazil do Bruselu a dovoluje EK hlásit úspěch dříve, než se prokáže, že se jedná o Pyrrhovo vítězství. Takové vítězství je vlastně k ničemu, i když stále platí, že nevím, zda věci pro nás budou lepší, když je změním a současně vím, že věci musí být změněny, jestliže pro nás mají být lepší. Tzv. sblížení členských států v EU přinese jako každé jiné změnu napětí mezi státy a zvýšení šancí na boj každého s každým. To především v době, kdy se EU topí v mutacích covidu-19, vysvětlování pro a proti vakcíny, infopandemii o ruských a čínských vakcínách a závisti. Ta je osudem slabého člověka, státu, ale i spojenectví. Proto je jedinou zbraní takových slabochů podlost.

Po-dušičkový expres tažený německou lokomotivou se strojvůdkyní Angelou Merkelovou (1954) dojel do cíle 10. listopadu. EK ho přivítala v odpovídajícím protokolu a převzala dohodu EP a členských států EU v Radě o největším balíčku v historii EU v objemu 1,8 bilionu eur k realizaci. Současně ignorovala a bude i nadále ignorovat, že během jízdy expres rozdrtil V4, z politiků vidících hory komprimátů a závislostí udělal poloslepé a zcela slepé ochotné obětní beránky a potvrdil, že pro elity i nadále platí: po nás potopa. Než k ní dojde, rozpočet oživí nejenom oslabenou Covid-19 NextGenerationEU, programy Horizont Evropa, Erasmus+ a EU4Health, ale i 400 německých úředníků pracujících v zastupitelském úřadu SRN při EU. O těch pracujících v zastupitelstvích dalších států EU, v EK a EP a nemluvě.

Běloruský expres, který táhne běloruská opozice s rádoby strojvůdkyní Světlanou Tichanovskou (1982, tlumočnicí z angličtiny a němčiny v domácnosti) a tlačí EU, USA a Vatikánem, dojel do 14 států EU a několika mimoevropských. V nich otevřel novoroční stánky. Byly nazvány národní vyslanectví. Vydává se v nich 16 stránkový bílo-červeno-bílý dokument (zvaný pas) všem zájemcům bez ohledu na občanství a minulost, kteří svým podpisem stvrdí, že nepodporují diktaturu v žádné formě. Stánek demokratů proto otevřeli i v demokratické české kotlině, nehledě na vládní restrikce, řádění covidu-19, testování a očkování. Předpokládám, že očkovaní budou moci obdržet předem (někým) vyplněnou žádost po otisku palce. Prezident Běloruské republiky a pátá kolona se budou ve stínu této nové akce opozice dále snažit v rychlokursu uzavřít díru ve znalostech hodnot pravoslaví a římskokatolické církve, budou hledat cestu a vlak jedoucí k jejich přežití nehledě na to, že ten jim již ujel a stále platí rčení z 15. století, pozdě bycha honiti.

Expres NATO s tureckou lokomotivou a strojvůdcem Recepem Tayyipem Erdoganem (1954) nedojel včas na Kavkaz. V Náhorním Karabachu se k nelibosti NATO usídlili Rusové. Jeho člen, Turecko, poté nabídlo letecké spojení poražené Arménii, tím i přímé lety Rusům z Moskvy a zpět. Zatímco prezidentka Gruzie, francouzská diplomatka Salome Zurabišviliová (1952), se rozhodla hledat cestu k rozhovoru s prezidentem Putinem a šestá prezidentka Moldávie, zakalená na Harvardu a ve Světové bance s mateřskou rumunštinou Maia Sanduová (1972), ukrajinský prezident – bavič Volodymyr Oleksandrovyč Zelenskyj (1978) vyslovil přání zahrát roli a osud ukrajinského Napoleona. Nejenom k jeho, ale i našemu štěstí, mu někteří generálové připomněli historii, přítomnost a budoucnost. Ta obsahuje potenciální ztrátu pěti, možná šesti regionů a vznik silnější Novorossije. O jejím vzniku jsem se zmínil v nedávném rozhovoru na téma Ukrajina a v některých posledních příspěvcích.

Německý východní expres také vyrazil na cestu. Jede pomalu, ale jistě, více píská a jako vyhlídkový vláček oznamuje, že jeho destinací je Rusko a na odbočce je česká kotlina. Jízdu do Ruska (s plnou polní, silnými slovy, pýchou a pokrytectvím) si vzal za svoji spolkový ministr zahraničí Heiko Maas (1966). Tento muž zkoušený partnerstvím s herečkou Natalií Wörner a zkušený sportovec v triatlonu ale nemá šanci na přežití v roli frontového ani zákulisního vůdce v ruském mrazu bez dodávek kvalitních potravin a jídla z berlínské ministerské kantýny nebo světoznámého mnichovského domu potravinových delikates Dallmayr. Pro doplnění mladším připomínám, že předchůdcem triatlonu je závod Les trois sports pořádaný ve Francii již ve dvacátých letech, ale z důvodu politické korektnosti je dnes vznik triatlonu spojován s tradičními testy přežití amerických záchranářů v sedmdesátých letech 20. století. Pečlivou přípravu jízdy těžkého kalibru do české kotliny ohlásil ve svém Vánočním poselství mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení a 20 let v EP působící, zakalený a prostorově výrazný pan Bernd Posselt (1956). Ticho v kotlině po jeho projevu se mi jeví podezřelé i proto, že ani ambiciózní Piráti & Co s informací Google v záloze (a v komputeru) nebudou schopni otevřít, natož vést s panem Posseltem diskuzi, o dialogu nemluvě. Ve staroznámé tradici zrádců se rychle vzdají v naději, že si zachrání život.

Na tomto místě nabízí pomoc a radu tři moudří nebožtíci. Konfucius (551 – 479 př.n.l.): „Ještě jsem se nesetkal s člověkem, který by dokázal vidět své chyby a sám před sebou se z nich obvinit.“ Americký spisovatel John Steinbeck (1902 –1968): „Jeden z našich největších omylů je myslet si, že nám časem přibude něčeho jiného, než let a smutku.“ Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832): „Jedině příroda ví, co chce… Nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk.“ Že tomu tak je, indikuje druhá část příspěvku, věnovaná klíčovému vztahu pro vývoj v Evropě: Vztah mezi Ruskou federací, SRN a ČR. Souhlasu netřeba.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.