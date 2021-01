Češi páchali etnické čistky? Do éteru to vypálil vůdce sudetských Němců. Názor

Tento vánoční projev byl plný zášti, odporu a sprosťáren. Co si dovolil některými vážený politik je vrchol. Ano, jde o projev vůdce sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernda Posselta. Že jste o něm neslyšeli? To proto, že média hlavního proudu raději mlčí o tom, co Posselt veřejně pronesl.

Před pětasedmdesáti lety skončila druhá světová válka. Rudá armáda a západní spojenci osvobodili svět od hnědého moru, od krvelačných zrůd v černých uniformách. Už sedmdesát pět let celý svět ví, kdo páchal hrůzné zločiny proti lidskosti. A pak tu jsou tací, kteří zamlčují jedno a rádi zveličují něco jiného, aby se ukázali v lepším světle.

O co tady jde? Jde o sudetské Němce. Některým nedá spát, že mají také svůj vážný podíl na fašistickém řádění v naší republice, ale i v celé Evropě. Raději se staví do role obětí. Prezident Beneš je pro ně zločinec. Asi jako jediný. Nikomu nechceme křivdit, ale co jiného si myslet? Stačí si poslechnout vánoční poselství vůdce Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernda Posselta.

„Nebyla to žádná spontánní pomsta, byla to chladnokrevně plánovaná etnická čistka,“ řekl Bernd Posselt o poválečném vyhnání sudetských Němců z Československa. Nestoudné pojmenování odůvodnil ročním i delším časovým odstupem od konce války, s nímž Československo Němce vyhánělo. Podle Posselta to jasně svědčí o tom, že nešlo o akt pomsty pod vlivem rozjitřených emocí, ale právě o zmíněnou „čistku“.

Posselt sám odsun sudetských Němců nezažil. Ač jim vůdcuje, tak je ročník 1956. Narodil se až poté, co jeho rodiče opustili sever Čech. A na to se právě odkazuje.

„Vyhánění začalo v roce 1945, ale větší část naší etnické skupiny byla vyhnána až roku 1946, kdy už jinde začínala obnova. V době, kdy už bylo rok po válce. Moje rodina byla vyhnána v listopadu 1946 z Jablonce nad Nisou. Tedy více než rok po konci války,“ prohlásil sudetoněmecký politik.

„Svět by byl bez nás jako etnické skupiny (myšleno sudetských Němců, pozn. Sputniku) nekonečně chudší – mnohým by se jistě líbilo, kdybychom zmizeli – ale mnozí už dávno vědí, že by svět bez nás byl chudší a že by tato pestrá Evropa bez nás také byla mnohem chudší, a proto je důležité, abychom pečovali o naše kořeny, ale také s optimismem a otevřeností směřovali k lepší budoucnosti,“ rozloučil se Posselt s diváky.

A my se také na tomto místě zastavíme. Větší prostor vůdci landsmanšaftu dávat nebudeme. On se v něm ještě vyznává z úcty k „velikému krajanovi“, který shodou okolností - a Posselt o tom nemůže nevědět - byl propagátor Hitlerovy mládeže, bojoval na východní frontě a měl to štěstí, že padl do zajetí a válku přežil. Řeč je o spisovateli Otfriedu Preusslerovi.

O tom to celé je. O pokrytectví. Landsmanšaft se snaží získat přízeň českých politiků, chce pomalu, ale jistě nahlodat Benešovy dekrety a spravedlivý trest zrádcům v nich obsažený. Po pětasedmdesáti letech začínají opět zvedat hlavy a narovinu říkat, co si myslí.

Je potřeba znovu zdůraznit, že to byli sudetští Němci, kteří zničili naší republiku ve své zaslepené lásce k Hitlerovi. A teď nám budou vyčítat jakousi čistku? Bude zajímavé sledovat, jak se s tím vypořádají milovníci sudetských Němců na naší politické scéně. Opět se k nim pojedou producírovat a budou jim posílat zdravice? Řeč je konkrétně o lidoveckých politicích. Ti už dříve navrhovali uspořádat hlavní slezinu landsmanšaftu Sudetoněmecký den v Brně.

O nehorázném projevu vůdce landsmanšaftu Posselta si Sputnik pohovořil s Janou Volfovou, předsedkyní strany Česká Suverenita a dříve vlivnou poslankyní ČSSD.

„Bert Posselt řekl to, co si skutečně myslí. Všechno to bývalé přetvařování a řeči o přátelství mezi sudetskými Němci a Čechy byly ukázkou jeho falešnosti. On a jeho spolek prostě chce zpět veškerý majetek, co tu museli nechat a nejraději nás jako své novodobé otroky,“ říká známá politička.

Co říkáte na to, že sudetský Němec obviňuje Čechy z etnické čistky. Není to nonsens?

„Vzkázala bych mu, že on je potomkem vrahů českých, moravských a slezských obyvatel. Že na jeho rukách dědičné lpí krev lidických děti a všech popravených a zabitých za okupace. A že mu jeho slova nikdy nezapomeneme,“ míní paní Volfová.

Myslíte, že se po takovém skandálním projevu přestanou čeští politici bratříčkovat s landsmanšaftem?

„Bohužel nemyslím. Jsem přesvědčena, že podpora lidovců z CSU je zkrátka dost velká, a tak i poklonkování jejich voličům v Bavorsku je nutné. Prostě, koho chleba jíš… A u dalších stran jako TOP 09 je důležitější každý zahraniční politik než vlastní národ. Ti se prodávají programově,“ říká politická matadorka.

Proč lepšolidé přehlíží Posseltův projev špinící Čechy a raději, a s vervou, opět kritizují poslání prezidenta Zemana?

„Protože pohrdání vlastním národem. Oni jsou přece už ti noví euroobčané a my vlastenci jsme pro ně jen zbytečný póvl a překážka na jejich cestě k lepším zítřkům. Miloš Zeman je pro ně ta největší překážka a naopak Posselt ten správný euroobčan. Jen se bojím, že nedohlédnou toho, že se jejich lokajské chování hodí. Každý přece chce mít své sluhy a oni nic jiného nebudou,“ říká předsedkyně České Suverenity Jana Volfová.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.