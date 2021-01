B-21, Sien H-20 a PAK DA. Čekají nás závody letounů budoucnosti

V posledních dnech prosince 2020 bylo v médiích uveřejněno několik zpráv o práci na perspektivním ruském dálkovém bombardéru PAK DA (perspektivní letecký komplex dálkového letectva).

Zdroj z obranného průmyslu sdělil v rozhovoru pro ruskou zpravodajskou agenturu, že v Rusku pracují hned na několika zkušebních vzorcích tohoto letounu za účelem vykonání letových a pozemních testů. Mluvčí podniku ODK-Kuzněcov Alexej Sobolev informoval o montáži „výrobku RF“, prvního ruského leteckého motoru pro PAK DA.

Modernizované bombardéry se vyznamenaly v Sýrii

Práce na vývoji PAK DA, známého také jako „výrobek 80“, probíhá v konstrukční kanceláři A.N.Tupoleva, která se v Rusku tradičně věnuje vývoji dálkových letounů (stejně jako za sovětských časů). Svého času tu byly vyvinuty bombardéry Tu-16, Tu-95, Tu-22 a Tu-22M. V Tupolevově kanceláři byl na začátku osmdesátých let vyvinut sériový nadzvukový bombardér Tu-160, největší na světě, který dnes tvoří nejdokonalejší součást strategického jaderného potenciálu leteckých a kosmických sil RF.

Od roku 2010 bylo v Rusku odstartováno několik projektů modernizace dálkových bombardérů, které mají prodloužit termín jejich životnosti a značně zvýšit jejich bojové kapacity.

1. Nadzvukový Tu-22M3 byl modernizován na Tu-22M3M. První letoun nového typu vykonal let 28. prosince 2018. Stroj dostal novou moderní kabinu, zadní kanón byl nahrazen systémem radioelektronického boje, byl zásadně obnoven zbrojní systém, nyní může letadlo používat nové okřídlené střely s plochou dráhou letu X-32 a X-50 (výrobek 715). V rámci modernizace má být v Kazaňské letecké továrně modernizováno 20 bombardérů Tu-22M3.

2. Dálkové strategické Tu-160 a Tu-95MC dostaly modernizovaná zařízení a zbraně, obnovené Tu-160M a Tu-95MCM dokážou dnes používat moderní okřídlené rakety X-101 a jejich jadernou modifikaci X-102. Tyto letouny se zúčastnily protiteroristické operace v Sýrii, kde rakety X-101 zasáhly zvlášť důležité cíle.

3. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu učinil v roce 2015 prohlášení o plánech na obnovení výroby strategického bombardéru Tu-160. Později byla uveřejněna zpráva o projektu výroby 50 nových nadzvukových strojů, který má být realizován za 10-15 let. Mají za to, že tento počet relativně moderních letounů umožní nahrazení celého parku Tu-95 letouny Tu-160. Dne 2. února 2020 vykonal první let prototyp budoucího sériového Tu-160M.

Tyto projekty modernizace stávajícího parku dálkových letounů a obnovení výroby Tu-160 zajistí zachování velkých bojových kapacit ruského dálkového letectva do let 2030-2040, kdy budou všechny stroje projektů 20. století nahrazeny moderními PAK DA.

Které ruské raketové letouny nahradí PAK DA?

Projekt perspektivního letadla pro dálkové letectvo statoval na rozhraní 20. a 21. století v reakci na stealth bombardéry B-2, které se objevily v USA v devadesátých letech. V roce 2009 vyhrála Tupolevova konstrukční kancelář výběrové řízení na vývoj projektu perspektivního ruského bombardéru. V roce 2012 byla v médiích uveřejněna zpráva, že byl určen vzhled nového letounu, a objevily se první předpovědi ohledně termínu prvního letu a předání nového stroje do výzbroje dálkového letectva. Nejvíc se psalo o tom, že se první let prototypu PAK DA uskuteční v roce 2022, a že ozbrojené síly začnou dostávat tento stroj po roce 2025. Zda informace o výrobě zkušebních vzorků tohoto letounu odpovídá skutečnosti, je celkem možné, že práce na PAK DA minimálně nezaostávají za rozvrhem.

Ve prospěch tohoto předpokladu mluví zpráva o motoru „výrobek RF“. Kód motoru pro Tu-160 je výrobek RF, lze tak učinit závěr, že „srdcem“ pro PAK DA bude jeho rychlá podstatná modernizace.

I přes slib, že bude zveřejněn vzhled PAK DA v roce 2018, nemáme dodnes žádná vizuální data, ostatně, stejně jako nemáme přesné informace o charakteristikách letounu. Avšak víme, že nové letadlo nebude nadzvukové, a že pojme víc zbraní než dnešní Tu-160. Nebylo také zatím potvrzeno aerodynamické schéma nového letadla, předpokládá se, že to bude takzvané samokřídlo, ale možný je rovněž klasický tvar. Letoun má nahradit Tu-95MC a nadzvukové Tu-160, možná také raketové letouny středního doletu Tu-22M3.

Pro PAK DA mají být maximálně použity technologie slabé viditelnosti, dolet má činit značně víc než 12 tisíc kilometrů.

Letoun se má stát univerzální platformou pro použití raketových systémů různého určení: strategických raketových systémů s nejaderným vybavením, strategických jaderných okřídlených raket, hypersonických raket s jakýmkoli vybavením, a možná také protisatelitních raket. Má být původně adaptován na spolupráci s bezpilotními stroji. Jde o fungování ve dvojici, například s bezpilotními doprovodními stíhačkami, o použití bezpilotních strojů z paluby samotného PAK DA, například pro průzkum protiletecké obrany nepřítele jako falešného cíle, nebo za účelem způsobení poruch.

Proč je modernizace dražší než výroba nových

Svého času, když začala diskuse o obnovení výroby Tu-160, měli experti jisté pochybnosti ohledně účelnosti montáže na začátku 21. století projektu z druhé půlky 20. století.

Tu-160 je stroj dost drahý a složitý z technologického hlediska. Letoun se buduje kolem titanového bloku, svařování se provádí ve speciální komoře s inertním plynem. V dnešní době může být montáž tohoto letadla mnohem dražší než práce s moderním PAK DA vyrobeným z nových kompozitních materiálů.

Ze strategického hlediska je navíc montáž nových strojů podle technologie sedmdesátých a osmdesátých let značný krok zpět. A tato situace se nedá napravit pouhým „elektronickým zvratem dokumentů“ a digitálním projektováním (s pomocí počítačových systémů). Existuje také názor, že cena PAK DA může být porovnatelná s cenou Tu-160. Znamená to, že by byla účelnější rekonstrukce výroby podle moderních vzorů a zahájení série nikoli Tu-160M, ale hned PAK DA. Když zkoušky tohoto letounu dopadnou dobře, může být výroba Tu-160M omezena třeba z 50 kusů na 10, avšak zatím je to pouze jedna z možných variant.

Nejen Rusko získá bombardéry budoucnosti

V nejlepším případě bude ruské dálkové letectvo mít v roce 2030 4 typy letounů: moderní PAK DA, Tu-160 s modifikacemi, Tu-95MCM a Tu-22M3M s moderními systémy radioelektronického zařízení a zbraní, s jadernými a nejadernými okřídlenými a hypersonickými raketami.

V budoucnu má PAK DA pravděpodobně nahradit všechny stroje dálkového letectva a bude to unifikovaná společná létající platforma pro různé raketové systémy, které jsou s to vyřešit všechny úkoly leteckých a kosmických sil.

Koncem roku 2020 psala média o tom, že dokonalejší „dědic“ amerického B-2, samokřídlo B-21, vykoná první let do roku 2022.

Nezaostávají ani naši čínští přátelé. Již několik let informují média o „vrahovi“ B-2, perspektivním stealth bombardéru Sien H-20.

Pro Čínu je to aktuální problém, protože má ve výzbroji, i když nejednou a velmi vážně modernizovaný, „klon“ dost starého bombardéru Tu-16. Čína má ale dost kapacit na vývoj nového těžkého letadla, takže je to celkem splnitelný úkol. Premiéra se může dokonce konat v roce 2021.

Takže během několika let se dozvíme, kdo z „velké trojky“ obsadí první, druhé a třetí místo v tomto závodu letounů budoucnosti.

