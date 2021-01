PČR nepřiměla demonstranty nasadit si roušky. Cizinec na mostě řval: Kéž to v cizině neuvidí

„Co rozvrátilo vaše rodiny více? Byl to covid-19 či rozhodnutí parlamentu? Nám nic jiného nezbývá, než řvát na ulici… Politici, vy jste tu pro nás. Máte nás poslouchat. Nemyslete si, že jednou za čtyři roky přilezeme ztrápeně k volbám a dáme vám hlas, abyste si jej strčili do **** a pak nás další čtyři roky terorizovali a ožebračovali…“ (Robert Tesař)

Od Koně na Václaváku zněly tyto myšlenky, jimž shromáždění místy aplaudovalo. Repliky zkracujeme, vybíráme podstatné. Pro další informace zhlédněte video, které pořídil reportér Sputniku.

Pavel Zítko (úvodní slovo): Generál Lučanský byl ten, kdo se zasadil o to, aby ve vězení skončili mafiánští bossové jako pan Mikuláš Černák, boss tamní mafie, který má na krku šestnáct vražd, dostal doživotí. Dle oficiální verze pan exprezident cvičil a ‚pošmikol sa‘ na posteli. Padnul, vyrazil si oko, zlomil si nadočnicové oblouky, měl spoustu zranění, která si vyžádala jedenáct-dvanáct hodin trvající operaci v nemocnici v Ružomberoku (…) 30. prosince byl generál prohlášen mrtvým. Celou dobu s ním nemohla komunikovat rodina. (…)

M. Černák byl den před Mikulášem převezen do vězení v Prešově. 6. 12. tam do vyšetřovací vazby na základě jednoho oznámení – o vzetí úplatku – nastoupil i generál Milan Lučanský. Černák na svém Facebooku psal, že si dal do okna ‚čižmu pre Mikuláša a že on mu do ní posadil Judáša‘… Judáš je policejní akce, která vedla k zatčení Lučanského. Černák věděl, že jsou oba nyní ve stejné věznici (…) 9.12. došlo k napadení generála (ve vězení) čtyřmi osobami, je otázka, jakou roli v tom hrál Mikuláš Černák. (…) Na Černákově FB se objevil vzkaz od Adriana Beše.: ‚Počkaj Miki, hneď je tam, potom si ho vychutnajú…“ (…) Proč policie nekoná a nezatkne vrahy elitního policisty, který se prý v bezvědomý oběsil na teplákové bundě…

Ministryně spravedlnosti Kolíková, ministři vnitra Mikulec a obrany Naď – ti by se měli předně zajímat o to, co se odehrálo, ne o to, jak unikla lékařská zpráva o zraněních generála. (…) Pochodem v Praze uctíme památku generála. Vyzvali jsme i jiná města, aby zapálila svíčku. Kvůli opatřením proti covidu-19 se lidé nemohli pořádně rozloučit s panem generálem. Slováci vyjádřili respekt k vyjádření policejního prezidenta ČR. Ukázali jsme, že se jako bratři umíme v cítit do něčeho, co je tragédie. Policejní prezident ČR byl přítelem generála Milana Lučanského. Česko ukázalo, že tu lidé mají srdce na pravém místě. Že odsuzují útok na generála, který byl domlácen činkou a boxerem.

Pochod se vydá na ambasádu USA. Jsme proti tomu, aby v takové zemi (USA), měly své místo podvody a spiknutí. Aby tam fungovaly podvodné hlasy z Číny, podvodné softwary, které překlápěly hlasy a umožnily i mrtvým lidem, aby „hlasovali“. Když uvážíme, kolik lidí hlasovalo pro Trumpa, potom by Biden musel dostat tolik hlasů, že součet obou kandidátů by převýšil reálný počet voličů v USA.

Dalším bodem pochodu je kritika nekompetentnosti vlád ČR a SR, mám na mysli ministry zdravotnictví těchto zemí (ministr Blatný, ministr Krajčí). Z předních příček v boji s covidem-19 jsme se propadli na opačný konec. (…) Žádáme tudíž demisi obou vlád, vlád ČR i SR.

Aleš Trčka: Ještě pár slov ke generálovi. Prošel vysokými posty Úřadu boje proti organizované kriminalitě a organizovanému zločinu, byl prvním viceprezidentem policejního sboru (…) Nakonec se stal prezidentem policejního sboru SR. Lučanský vyšetřoval například Mikuláše Černáka, šéfa slovenského podsvětí, tento člověk měl rozsáhlou síť kontaktů, jež využíval, i když už byl ve vazbě. Generál nebránil vyšetřování vraždy Jána Kuciaka… Řeknete si – „nebránil“ (?). Musíme si zde ale uvědomit kontext a po kom Lučanský nastupoval do funkce, jaké byly zrovna ve hře oligarchické tlaky. Vyšetřování se měla ututlat. Vzhledem k okolnostem to bylo právě díky Lučanskému, že vyšetřování úspěšně pokračovala dále. Milan Lučanský byl nedávno obviněn z korupce. Vypovídali proti němu hlavně jeho letití spolupracovníci. Lučanský nebyl přitom jeden z těch, kdo by se pravidelně setkával s Bodorom či Gašparem a spol. – zneužívali policii pro své mocenské cíle. Igor Gašpar byl bývalý šéf policistů SR a exporadce Jana Hamáčka.

Gašparovu rezignaci zapříčinila smrt Jána Kuciaka. Tehdy v SR probíhaly masivní demonstrace za jeho odstoupení z funkce. Předám slovo, aby mě doplnili.

Robert Šmuk: Děkujeme všem, že sem přišli. Těší nás, že jste mohli zůstat doma, ale vy jste přišli vyjádřit pietu s panem generálem Lučanským. I náš policejní prezident uctil Lučanského památku na sociální síti. Český policejní prezident vyjádřil svou soustrast, připojil i vřelá slova o Lučanském. Na Slovensku prý nevlaje snad ani jedna černá zástava. Tak aspoň my, Čechoslováci, kteří tu dnes jsme, tu máme jednu černou zástavu za pana generála. Lidé, kteří jsou dnes ve službě, jimž protokol neumožňuje účastnit se takovéto akce, mohou zde být přesto mezi námi. Mohou mít roušku, být zahaleni. Nevyčítejme jim to. I oni jsou jen lidé. Musí vědět, za koho se postavit a na čí straně třeba později stát. Všichni z nás, co tu jsme, nebo ti, kteří ve svých městech zapalujete svíčky – díky. Tohle je země nás všech. Poprosím, abychom uctili památku pana generála minutou ticha.

(Zazněla hymna Slovenska a České republiky) Vystoupila Vladimíra Vítová, která zhodnotila EU jako subjekt jednoho ekonomického modelu s nástrojem neoliberálních sankcí proti členům. Prý už nejde o politické strany jednotlivých států, ale o dominanci nadnárodních kartelů. „O národní politice je rozhodnuto bez ohledu na výsledky voleb…“ Vítová řekla, že toto vše vede k těsnější provázanosti s NATO a militarizaci, proto je nutné vystoupit jak z EU, tak i z NATO.

Dále promluvila od sochy Václava Lenka Tarabová. Vadil jí přístup k problematice viru. Narážela na to, že na nabízející se otázky ke koronaviru se těm, kdo se ptá, nedostává fundovaných odpovědí. Vidí v tom i právní problém. „Většina odpovědí je vyhýbajících se. Samé obstrukce. Jde o ping-pong mezi ministerstvem, hygienou, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Státním zdravotním ústavem… Jsme v situaci, kdy se pošlapávají lidská práva. Právníci ČR by se měli vzpamatovat. V Portugalsku soud rozhodl, že PCR testy jsou neprůkazné. Děti v Rakousku ve školách jsou bez roušek […] Doufám, že se u nás rozhoupeme a pan Rychecký přestane tvrdit, že dělení lidí na očkované a neočkované je v pořádku.

Po Tarabové se slova ujal plamenný řečník David Tesař. Abychom reportáž učinili časově kratší, projev Tesaře necháváme plynout nad záběry z pochodu. Tesař deklamoval rovněž od sv. Václava. Celá akce byla po přesunu z Václaváku zakončena shromážděním před Velvyslanectvím USA v Praze, kde z úst řečníků znělo, že jsou-li pochybnosti o volební regulérnosti v USA, měly by se výsledky voleb podrobit kontrole, revizi… Mezi zajímavé okamžiky patřilo to, že když procesí přecházelo Karlův most, jakýsi anglicky hovořící cizinec, který se prohlásil novinářem, velmi emotivně křičel, že doufá, že tuhle českou ostudu (Pochod za svobodu), nikdo v zahraničí neuvidí…

