Staromák: PES nePES, otevřeme ČR. Nedejme zdevastovat stát. Virus PES Blatného neuštěká

„Poprvé v historii jsou při epidemii izolováni zdraví, nikoli nemocní. To je absurdní.“ (Václav Klaus)

„Mluvčí na dnešní akci nejsou ovce, byť mají beraní povahu. Nemají jen rádi ‚hlídací psy‘. Mluví tu proto, jelikož je tlačí mříž zákazů.“ (Libor Vondráček, spolusvolavatel akce)

(Apel z pódia): Pojďme se probudit do normálního světa do 14 dnů

Pořadatelé: Všichni víme, že protiepidemická opatření vlády jsou chaotická a nefungují. Víme, že naopak škodí této republice. Škodí celému národu. Jsme šikovný národ. Už jsme zvládli horší situaci, než je tato, jen nás nesmí řídit nemehla. Pojďme otevřít ČR, pojďme se vrátit do normálního světa. Vraťme děti do škol. Tohle není normální. Pojďme do 23. kompletně otevřít celou Českou republiku. Pojďme žít své normální životy a pojďme chránit ty, kteří to potřebují a kteří to hlavně chtějí. Děkuji vám, že jste přišli. Pojďme se probudit do normálního světa do 14 dnů.

Jakub Olbert (podnikatel): Dobrý den. Koho z nás by před rokem napadlo, že podnikání se stane dobrodružstvím, málem protistátní či záškodnickou činností. Koho z nás by před rokem napadlo, že naše děti rozdělíme na sudé a liché a do školy budou chodit jen v červnu. Koho z nás by napadlo, že fotbal budeme už hrát jen ve dvou či že na divadlo budeme sice chodit, ale že (představeními) budou tiskové konference naší vlády. Že budeme při každé oslavě stahovat žaluzie, protože se budeme bát nesmyslných nařízení, naší policie a sousedů?

Protesty v centru Prahy

Dnes, 10. 1. 2021, nesmíme podnikat, nesmíme do školy, nesmíme se sdružovat, nesmíme nakupovat, nesmíme sportovat, nesmíme po večerce ven. Policie násilím vniká do našich restaurací. Bojíme se. Před měsícem jsem otevíral svou restauraci. Koukám na vás a vím, že to smysl mělo. Nechci se bát sportovat, srocovat, nakupovat, podnikat. Nechci se bát založit rodinu. Proto, abychom měli radost ze své práce, zvolili jsme si jsme si naše politické zástupce. Dali jsme jim mandát a důvěru v to, že budou zastupovat naše zájmy, že se budou bít proti bezpráví, že budou stát v čele svého lidu. Jak jste naložili s naší důvěrou, volení zástupci? Zklamali jste. Při hlasování odcházíte ze sálu, při zatýkání vašich voličů mlčíte. Schováváte se, máte strach. Jednomu člověku jste umožnili zdevastovat naše svobody. Proto vás vyzývám. Okamžitě zrušte vládní nařízení. Otevřete ekonomiku a školy. Zaveďte program na ochranu rizikových skupin. Kompenzujte zavření provozů. Chopte se odpovědnosti za nynější stav a odejděte.

Stojím tu dnes proto, abych premiérovi a vládě vzkázal, že my to nikdy nevzdáme. Vyzývám vás, kterým není lhostejná naše budoucnost. Stůjte hrdě proti zvůli, kterou na nás páchají premiér a vláda této republiky. Závěrem děkuji všem přítomným a i těm, které jsem potkal v republice, kteří mají vůli chránit naši republiku. Kde je vůle, tam je cesta.

Jiří Mika: Jsem v kontaktu s majiteli pohostinských zařízení. Samo ministerstvo hlásí, že v hospodách se nakazila pouhá 2 % lidí, je nesmysl, abychom seděli doma a koukali s číšníky a uklízečkami do prázdných hospod. Pojďme společně znovu otevřít hospody. Vládní chaotická opatření typu „pivo ve stoje“, „do osmi, do desíti…“, jsou naprosto nesmyslná. Rozumím našemu řemeslu. Kde jsou ti ostatní, viz kadeřníci? Ochraňme ohrožené skupiny lidí. Věnujme se zdravotnictví. Nás ostatní – buďte tak laskaví – nechte normálně žít. Díky všem, že tu dnes jste s námi. Pojďme otevřít Česko.

(Názor z pódia): Tělocvičny nejsou problém. Tělocvičny jsou součástí řešení

Pavel Macek: Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko – zdar a sílu! Vážíme si vaší podpory. Jsem Pavel Macek, instruktor bojových umění a sportu. Nezastupuji tu jen sám sebe a své tělocvičny, ale i fitness komoru, iniciativu Klik za Fair play, jógová a taneční studia… Všechny, co se chtějí hýbat. Věnuji se tomu, abych dobře dýchal, byl zdatnější. Totéž učím i všechny ostatní. Jde o tělovýchovu v původním slova smyslu. Nemocnost nechme lékařům. Co se týká zdraví, přebíráme odpovědnost za ně. Přeji vám všem lásku a zdraví, uvidíme se v tělocvičně.

Protesty v centru Prahy

Ilona Šulcová (Taneční a pohybová škola): Jsem tu, abych vám přinesla srdce Českého ráje. Přijíždím do srdce Evropy (do Prahy), které cítím bít. Jsme tu i za ty, kteří nás sledují z domova. Tanec, to je zdraví. Češi jsou zdravým národem. Jedině sportem a pohybem, tím, že máme lásku, že se stýkáme – jen to zaručí zdravou populaci. Taneční studia jsou zavřena již od jara. Tělocvičny zejí prázdnotou. Začínáme tloustnout. Musíme se hýbat. Pojďme otevřít Česko napříč (územím a společenskými skupinami) spolky, vzdor všem sporům. Držme spolu. Věřím, že až se znovu sejdeme, již bude otevřeno. Kdo jsme izolováni: poprosme odborníky, ať přesvědčí ministerstva. Ať můžeme být zdraví.

Jan Nevrkla (za handicapované sportovce): Byl jsem členem první studentské ochranky Václava Havla, nikdy jsem si nemyslel, že bude nutno mluvit na náměstích a vymezovat se proti totalitě. Dnes zažíváme daleko větší totalitu. Někteří lidé nechápou, co je čeká. Jsem trenérem a věnuji se 30 let para plavání, mí plavci dosáhli na medaile v rámci různých mistrovství a na paralympiádě. Vytvořili jsme program, kdy ročně plave cca 300 lidí s handicapem na osmi místech v ČR. Dnes plavat nemohou. Naše děti mají „skvělé“ podmínky tloustnout u PC. Vozíčkář má možnost pohybu ještě menší a plavání je pro něj jediný možný pohyb. Opatření vlády jsou namířena proti zdraví lidí, jež tímto ničí. Oslabuje se imunita. Vidíme mnoho demotivovaných lidí, kteří nepracují a nemohou plánovat. Musíme společné otevřít fitka, restaurace, bazény, divadla… Pojďme žít, nenechme si vzít sport a pohyb. Nenechme si vzít zpěv.

„Kultura je na ocase zájmu establishmentu, bylo tak i před covidem…“ (Petr Zuzka)

Petr Zuzka: Krásné odpoledne všem. 15 let jsem byl uměleckým šéfem baletu ND. Svět kultury je už rok odstřižen od života. Jsem přesvědčen, že to jsou divadelníci, umělci a kulturní pracovníci, kteří v dobách temna a takovýchto krizí mají pozvednout hlas a postavit se za vše svými činy. Tohle je hlavní část výzvy, již během dvou dnů dostanou divadelníci a divadla v této zemi. Vyzývám, abychom odložili mezioborovou, uměleckou, názorovou řevnivost a spojili se do vlny občanské neposlušnosti umělců a 12. 3. 2021, což je přesně rok od uzavření divadel, divadla otevřeli a – „PES nePES“ – začali hrát pro diváky. Zní to šíleně? Ne, je to správnější než degradovat divadlo na záznamy a pasivně sledovat zánik divadel. To bychom byli spoluviníky likvidace umění. Nikdo jiný to za nás neudělá. Změna musí přijít zezdola. Seshora nic nepřijde. Nesmíme dopustit, aby jakýkoli umělecký projev měl být výhledově nežádoucí. Nehrajme tuhle zhoubnou hru, jejíž pravidla jsme ani nevymysleli. Tato hra je nebezpečná. Řekněme dost. Čemu již rok čelíme, je nejmasivnější plošný útok na lidská práva za poslední desetiletí. Nenechme si to líbit.

„Tato vláda vyčerpala možnosti smysluplného dialogu. Vláda nebojuje s koronavirem, ale s námi. Myslí si, že jsme snadnější cíl.“ (Luboš Záhora)

Michal Suchánek (herec): Nechci jen přežívat, chci žít. Oni (vláda) se snaží, ale blbě, za celou dobu se nic nezměnilo.

Na demonstraci dále vystoupili zastupitel Berouna Luboš Záhora. Ten řekl, že se občas k moci derou nepřátelé svobody. „Koronavirus jim dal možnost nepřátelství projevit v plné míře.“ Vyzval k tomu, abychom kroky vlády analyzovali skrze prizma vlastní svobody. „Žijeme v době, kdy nejlepší občanskou ctností je občanská neposlušnost“. Oznámil, že vzniká fond, který má podpořit ty, kteří se nebojí protestovat, aby neměli strach, že je jejich aktivita může zničit (fondpopotahovanych.cz). „Tato vláda vyčerpala možnosti smysluplného dialogu.“

Protesty v centru Prahy

Na akci vystoupil i Libor Vondráček (iniciativa Chcípl Pes), Radek Suchý, Pavla Drbalová ze spolku Vraťme děti do škol (proti upírání plnohodnotného vzdělávání) https://vratmedetidoskoly.cz či Radomil Bábek (předseda podnikatelských odborů). Bábek upozornil, že vláda většinu svých opatření nedokáže zdůvodnit: „Asi polovina společnosti většinu opatření vlády odmítá. To přece není normální. Vláda nemůže pak tvrdit, že je to pro naše dobro. Vláda účelově rozděluje společnost. Státní zaměstnanci mají v této době plné odměny. To je nehoráznost. Velcí výrobci jedou, biti jsou malí podnikatelé…Tato vláda je likviduje. Shrnuto: Vláda rozvrací společnost, devastuje ekonomiku, likviduje české podnikání. Demisi vlády!“ Drbalová hovořila proti zavírání škol a povinnosti pro děti nosit roušky.

„Izolace má vliv na psychiku dětí, které zaostávají ve vzdělávání. Rizikové skupiny se musí chránit proti covidu, ale nikoli na úkor dětí a jejich prezenční výuky. Jaké máte důkazy, že domácí vězení dětí je to nejlepší pro naši společnost? Nelze obětovat takto budoucnost naší nejmladší generace.“ (Pavla Drbalová)

Radek Suchý: (Právní pomoc podnikatelům https://otevreno.net): Vládní opatření jsou nezákonná. Jde o fatální útok na střední stav. Národ se má srazit na kolena, o to jde. Vláda se chvástá opatřeními, přitom řada podnikatelů nedosáhne na kompenzace. Vláda zastrašuje, rozděluje společnost. Nehodláme se s tím smířit. Proto jsme se spojili a vytvořili iniciativu otevreno.net. Poskytujeme bezplatnou pomoc podnikatelům, kteří jsou poškozeni opatřeními vlády. Pomoc je fér v situaci, kdy se vláda na všechny vykašlala. Vydržme, nebuďme ovce.

„Nejhorší je smrt z vyděšení.“ (Miroslav Havrda)

Miroslav Havrda (lékař): Covid prodělali i lidé, kteří to o sobě nevěděli či to nikomu neřekli. Na milion lidí v populaci mnoho infikovaných koronavirem, ale v naší zemi se na covid umírá málo. Naši zdravotníci předvádí neuvěřitelné výkony. Děkujeme našim zdravotníkům. Dělají svou práci i navzdory práci naší vlády, která dopustila i v dobách předcovidových personální deficit v našich nemocnicích. Zavírala se celá oddělení, dlouhodobě se malovalo. V nižších stavech, než zákon ukládá, pracovaly naše sestry. Virus pak dále devastoval kriticky nízký stav zaměstnanců ve zdravotnictví.

Nemocnice mají nyní problém, jak léčit, uzdravovat, a ještě k tomu testovat. Chybí sestry. Vrcholem všeho je zavření škol, kdy jsou pak sestry doma se svými školáky. Vrcholem trapnosti jsou polní nemocnice v Praze v Letňanech a v Brně na výstavišti, které zejí prázdnotou, neboť nejsou lidi na ošetřování pacientů. Jde o manažerské selhání a politické diletantství. Proto teď trpí umělci, drobní živnostníci, majitelé restaurací a všichni občané… Držme palce všem postiženým lidem, kteří bojují o život. Lidé nechovejme se jako ovce, braňme naši svobodu. Nejhorší je smrt z vyděšení.

Mezi VIP vystupující osobnosti patřil Václav Klaus či Daniel Landa, který pěkně zapěl národní hymnu

Protesty v centru Prahy

Václav Klaus (exprezident ČR): Přátelé, díky za možnost zde promluvit. Přišel jsem vyjádřit bezvýhradnou podporu organizátorům a vám, účastníkům. Chceme sdělit vládě, že – už toho bylo dost. Dost bylo zákazů a o příkazů, které zásadně poškozují naše životy a profesní aktivity. Mnozí jme přemýšleli, co dělat. Chce to akci politickou. Pokud taková nepřichází, je třeba abychom my nahlas řekli a vyjádřili svůj nesouhlas. Snad nás teď někdo poslouchá.

Kritizoval jsem plošné zákazy, karantény a lockdowny. V poslední době jsem byl „vyznamenán“ tím, že mě MZV označilo za jednoho ze dvou hlavních dezinformátorů, resp. za toho, kdo naše spoluobčany svádí na scestí. Nejsem dezinformátor. Jen se dívám otevřenýma očima kolem sebe. Vidím to prostě jinak než naše vláda a její experti.

Přiznejme, česká vláda reaguje podobně jako vlády okolních zemí. Plošné zákazy ale nejsou efektivní. Koronavirus si dělá co chce, ať už PES ministra Blatného štěká jakkoli hlasitě. Vláda postrádá osobnosti, které by se vzepřely stávající politice. Lídry nevidíme ani v naší opozici. Jsou však zde, na Staroměstském náměstí. Je třeba, aby byla u nás provedena zásadní změna. Uzavírání země a společnosti k ničemu nevede. Poučme se z minulosti a z minulých epidemií. Poprvé v historii jsou izolováni zdraví, nikoli nemocní. To je naprostá absurdita.

