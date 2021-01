Studená válka. Co bude s armádou při mínus 50 stupních

Prakticky celý arzenál ruských vojáků, zbraně a technika je vyroben s ohledem na teploty 50 stupňů pod a 50 nad nulou. Zatímco s horkem je to víceméně jasné, potom bojové aktivity v silných mrazech vyžadují vážné změny taktiky a strategie.

Generál Mráz

V souladu s vojenskou vědou jsou za nejpříznivější období pro bojové aktivity považovány zima a léto, protože půda zamrzne nebo uschne. Na jaře a na podzim brání pohybu vojenských kolon rozblácené cesty. V zimě je ale mimořádně obtížné podnikat velké útočné operace.

Za prvé velmi krátký den podstatně snižuje čas, který vojevůdce potřebuje na rychlé akce.

Za druhé se útočící vojska nemohou vyhnout silnicím, což znamená velmi úzké rozestavení, a tedy zranitelnost vůči útokům ze dvou křídel.

Za třetí může náhlé sněžení vážně změnit plány, protože sníh zakryje v terénu předem stanovené orientační body.

Za čtvrté zmizí zeleň. Pro útočící je mnohem obtížnější se tajně pohybovat po lesích, dokonce malý oddíl je viditelný ze vzduchu mezi holými stromy.

A nakonec za páté vyžadují bojové operace za chladného počasí maximální vypětí týlových služeb, které musí obléknout a obout celé vojenské jednotky, včas dopravit do tankových jednotek zimní paliva a oleje, zajistit včasný přísun munice na pozice.

Dějiny nejednou dokázaly, že voják bez teplého oblečení není za nízkých teplot bojeschopný. Za jednu z příčin nezdarů Rudé armády v první etapě Zimní války považují experti skutečnost, že finští vojáci byli mnohem lépe oblečeni. Mnozí rudoarmějci šli do útoku v letní uniformě. Již v prvních týdnech ozbrojeného konfliktu byly do týlu vypraveny tisíce sovětských vojáků s omrzlinami nohou. Celkové ztráty kvůli omrzlinám dosáhly osmi procent. A za 1. světové války to bylo až 20 %.

V prosinci 1941 měl nedostatek zimních uniforem těžké následky pro Němce. Nehledě na počáteční úspěch operace Barbarossa Hitlerovi vojáci do zimy vyčerpali útočné možnosti. Wehrmacht měl příliš dlouhé komunikace, tanky se v zimním období nedaly nastartovat, vojáci byli jeden za druhým vyřazeni kvůli nemocím. Hitler plánoval ukončit válku do příchodu zimy, proto se jeho generálové nepostarali o teplé oblečení.

Není tajemstvím, že rozhodujícím přínosem přispěly k vítězství u Moskvy dobře vybavené čerstvé sibiřské divize, jež byly včas přesunuty na frontu. Generál Mráz však sehrál stejnou úlohu v úspěšném protiútoku Rudé armády.

Přednost obrany

V zimě je z taktického hlediska mnohem snadnější obrana než útok. Vojenská jednotka opevněná podle všech pravidel s náhradními pozicemi, zákopy, úkryty pro techniku a dobrým zásobováním je hroznou silou. Nepřítel na něj musí útočit zpříma pod palbou z děl, ve sněhu a přes minová pole.

Příkladem úspěšné zimní obranné kampaně je obléhání Bastogne 19. prosince 1944 až 18. ledna 1945. Třiadvacet tisíc amerických vojáků, většinou z 101. letecké a výsadkové divize, udržovali malé belgické městečko Bastogne, ve kterém se křižovalo sedm strategicky důležitých cest. Němci hodlali dobýt Bastogne, aby bez překážek mohli přesunout vojska různými směry. Američtí výsadkáři však zmařili jejich plány.

Němci měli víc než dvojnásobnou převahu v počtu vojáků a také naprostou převahu v počtu tanků a dělostřelectva. Američané neměli dost zimního oblečení. Kvůli špatnému počasí a husté mlze neměli možnost leteckých posil a zásob.

Správně organizovaná obrana ale umožnila Američanům odrazit všechny útoky. Obrana Bastogne měla rovněž velký symbolický význam. Zprávy o houževnatosti obránců městečka posilovaly bojového ducha spojenců na celé Západní frontě. O urputnosti bojů svědčí nejlépe poměr ztrát: Američané přišli o asi tři tisíce vojáků, Němci o víc než 12 tisíc.

Hrdinsky bojovali také obránci sovětského území za Severním polárním kruhem. Němci se snažili prorazit obranu vojsk Karelské fronty po celou dobu 1941-1944, ale bez větších úspěchů. V zimě klesly teploty občas na mínus 30 stupňů a Rudá armáda byla, jak se ukázalo, lépe připravena na silné mrazy. Zvlášť se vyznamenali sovětští rozvědčíci a záškodníci, kteří podnikali dlouhé výpravy do týlu nepřítele a celé měsíce žili v zasněžených lesích.

Zbraně pro Arktidu

Dnešní ruská armáda je připravena na válku jak za horka, tak za mrazů. Za nejlépe vybavené za tímto účelem je považováno Severní loďstvo, které je od 1. ledna 2021 jediným v dějinách Ruska s pravomocemi vojenského okruhu. Prostor jeho působení leží od Murmansku do Anadyru, což je přes 5 tisíc kilometrů. Služba tam není lehká, Arktida však má pro Rusko obrovský strategický význam.

V regionu mají síť vojenských objektů, které chrání vojáky a důstojníky před extrémními mrazy. Je to například známá základna Arktický trojlist na ostrově Alexandřina země v souostroví Země Františka Josefa. Slouží tady v teplu a poměrném komfortu posádka z 150 členů. Všechny budovy stojí na pilotech zakopaných do permafrostu. Dnes jsou v Arktickém trojlistu rozmístěny jednotky protivzdušné obrany . Posílají tam vojáky hlavně ze severních regionů RF, jež jsou zvyklí na silné mrazy.

Speciálně také vybírají bojovou techniku. Letos byla zveřejněna zpráva, že jednotky pobřežních vojsk Severního loďstva obdrží modernizované tanky T-80BVM. Hlavní „arktická“ přednost tohoto stroje spočívá v jeho motoru s plynovou turbínou, který se dá mnohem snadněji a rychleji nastartovat za silných mrazů než například dieselový.

Arktické jednotky mají navíc tahače, terénní vozidla, systémy protivzdušné obrany a obrněné transportéry adaptované na nízké teploty. Vojáci 80. samostatné motostřelecké brigády rozmístěné v obci Alakurtti Murmanské oblasti používají také často sobí a psí spřežení.

