Zeman nazval jméno svého favorita, lid skandoval něco jiného. Jak to dopadne? Názor

Před Pražským hradem se začíná dělat fronta. Kdo to tam stojí? Možná budoucí prezidentští kandidáti. Anebo ti, kteří by tam podle části české veřejnosti měli být. Klaus starší, Babiš. A kdo další?

Hodinové ručičky se pomalu točí. Máme rok 2021 a už za dva roky nás čeká volba nového prezidenta naší republiky. Když zákonodárci nezasáhnou, budeme opět volit hlavu státu my všichni, čeští občané. Zbývá několik měsíců a kolotoč se rozjede.

Jedno je jisté: současný prezident, pan Miloš Zeman, kandidovat nemůže. Končí mu druhé funkční období a na Hradě dojde ke střídání stráží. I když si to určitě hodně obyvatel naší republice nepřeje. Zákon je ale zákon.

Kdo přijde místo pana Zemana? Sám prezident uvedl, že jeden z diskutovaných nástupců by nebyl špatný. Jde o předsedu vlády

„Kdyby kandidoval, tak bych ho volil,“ řekl přímo Miloš Zeman v rozhovoru pro deník Blesk.

Že to není možné kvůli vládním přešlapům během covidové krize? Babiš leze hodně lidem krkem a ti se těší, až ho na podzim ve sněmovních volbách převálcují lepšolidé. Co vás nemá! Česká politická scéna zná i jiné zázraky. Pamatujete, jak byl v roce 1998 zvolen Václav Havel? Poslanci a senátoři ho pořádně grilovali a pak ho stejně, i když těsně, zvolili, zase, potřetí prezidentem.

A pak je tu Vašek. Vašek znovu na Hrad. Toto heslo se objevilo v neděli na Staroměstském náměstí během projevu bývalého prezidenta Václava Klause staršího. Skandoval ho lid nespokojený s vládní politikou proti koronaviru.

Pan Klaus má opravdu právo se na Hrad vrátit. V Ústavě ČR stojí, že „nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou“. To sedí. Druhý prezident nezávislé České republiky opustil úřad v roce 2013, po deseti letech se tam může vrátit.

A kdo dál? Lepšolidi ještě nevypustili svého krakena. Už kdysi o svých ambicích hovořili neúspěšní kandidáti z volby v roce 2018 Pavel Fischer a Marek Hilšer. Na vážkách je pražskou kavárnou pomlouvaný generál Petr Pavel.

Tak jak se to má? Na to se Sputnik zeptal známého politologa Tomáše Doležala.

„Andrej Babiš i Václav Klaus jsou relevantními kandidáty pro prezidentskou volbu v roce 2023. A ani jeden z nich svou případnou kandidaturu dosud explicitně nevyloučil. Naopak, s postupujícím časem se k ní vyjadřují spíše vstřícněji. A je to i docela přirozené.

Andrej Babiš disponuje ve společnosti podporou, která se politicky a sociodemograficky do velké míry překrývá právě s voličskou aliancí, která rozhodla o vítězství Miloše Zemana v poslední prezidentské volbě v roce 2018. A jiný politik, který by tuto voličskou skupinu mohl výrazně oslovit, zatím na obzoru není. Navíc není vyloučeno, že se Andrej Babiš po letošních volbách do Poslanecké sněmovny znovu premiérem nestane, a lze předpokládat, že prezidentská volba pro něj (a jeho voličskou základnu ve společnosti) jednak bude výraznou příležitostí k odvetě a také poměrně lákavou alternativou k pozici opozičního předáka ve Sněmovně.

Václav Klaus starší zase dlouhodobě svými postoji a vyjádřeními dává najevo, že by ještě do politického života rád zasáhl přímo a osobně. A velkou příležitost mu k tomu poskytla probíhající epidemie koronaviru a její dopady, kdy se, pomalu ale jistě, pasuje do role politického mluvčího té části občanské veřejnosti, která striktně odmítá plošná restriktivní vládní opatření, očkování apod. Může to být dobré předpolí pro prezidentskou volbu,“ míní expert.

Pokud by došlo k souboji Babiš versus Klaus, je zřetelný jasný vítěz?

„V nynější politicky rozbouřené době velmi těžko cokoli předvídat. Teoreticky – pokud by se pánové Babiš a Klaus st. skutečně utkali ve druhém kole volby o prezidentský post – by tento souboj rozhodovali kmenoví voliči dvou vznikajících liberálně-progresivistických koalic, tedy voliči Pirátů, hnutí STAN, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. A pro ně by rozhodování mezi Andrejem Babišem a Václavem Klausem seniorem bylo skutečně tzv. Sophiinou volbou, zřejmě by zhusta ke druhému kolu voleb vůbec nešli.

A ve druhém voličském, postzemanovském, táboře (voliči hnutí ANO 2011, ČSSD, KSČM a SPD) by velmi pravděpodobně významně převážila podpora Andreje Babiše, tudíž by favoritem takové volby byl spíše on.

Ovšem jde spíše o hypotetické úvahy, protože o vítězi prezidentské volby, je-li dvoukolová, velmi často rozhoduje de facto už její první kolo, kdy se často mezi sebou vystřílí kandidáti obdobných politických směrů cílící na podobné skupiny voličů. A to je do určité míry i případ pánů Babiše a Klause st.

A, naopak, v obou dosavadních všelidových prezidentských volbách bylo výhodou, a podmínkou, zvolení Miloše Zemana to, že v prvním kole nekandidoval politik obdobného zaměření, např. kandidát KSČM nebo Tomio Okamura. Pokud by tomu tak bylo, Miloš Zeman by zcela jistě ve volbě v roce 2013 nepostoupil do druhého kola, a tím pádem by se velmi pravděpodobně nestal ani prezidentem po volbě v roce 2018,“ říká pan Doležal.

Koho do voleb může nominovat pražská kavárna?

„Rozhodujícím faktorem bude zřejmě situace po volbách do Poslanecké sněmovny v letošním roce a to, jaká poté vznikne vláda. Pokud to bude na půdorysu spojenectví ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti a STAN, pak je téměř jisté, že tato sestava vygeneruje a bude podporovat společného prezidentského kandidáta typu např. Miloše Vystrčila, zvláště pokud by premiérem byl předseda Pirátů.

Trochu jiné by to bylo za situace, kdyby tyto strany tvořily sněmovní opozici, tam by se asi dohoda na společném kandidátovi, resp. na tom, kdo to bude, nerodila tak snadno. A pak je zde také aspekt osobních a politických ambicí jiných kavárenských osobností, které svoji kandidaturu zvažují po osobní linii. Jde např. o generála Pavla, o neúspěšné kandidáty z minulé volby Drahoše, Hilšera a Fischera – a o některá další jména,“ říká politolog.

Dá se teď předpokládat, kdo nahradí prezidenta Zemana na Hradě? Není to zatím předpověď na dlouhé lokty?

„Ve hře je více proměnných, z nichž některé jsme si popsali. Ale abych jen nechodil kolem horké kaše, dovolím si předložit čtenářům Sputniku tip v tom smyslu, že jestliže by se po následujících sněmovních volbách stal premiérem opět Andrej Babiš, mohl by být do prezidentského souboje vyslán jako nominant hnutí ANO 2011 současný předseda Sněmovny Radek Vondráček, který by měl na případnou výhru velké šance. I proto, že je oblíbencem Miloše Zemana, jehož podpora a doporučení ve volbě příštího prezidenta budou též hrát nemalou roli,“ říká politolog Tomáš Doležal.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.