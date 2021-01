Zdeněk Ondráček: Nemáme ani právo vybrat si vakcínu

Zatím není jasné, jestli ruskou vakcínu Brusel připustí, nebo ne. Vše je o formalitách, tvrdí Evropská léková agentura (EMA). Tyto formality ovšem nezastavily Maďarsko, které si pořídilo 6 tisíc dóz vakcíny Sputnik V, proti čemuž úporně bojovali zástupci některých médií. Velký zájem o ruskou vakcínu je i v Česku, kde se očekává masová vakcinace preparátem vyrobeným společností Pfizer/Biontech. Vakcinace, jak je známo, bude bezplatná, ale… volbu občané žádnou nemají.

„Nelze si představit situaci, že by Česko schválilo, například ruskou vakcínu Sputnik a začalo by ji podávat,“ prohlásila ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová v rozhovoru pro server iDNES.cz.

Ovšem, jak prohlásil v rozhovoru pro Sputnik poslanec KSČM Zdeněk Ondráček, situaci, kdy by ruská vakcína mohla ochránit české občany i EU, vidí reálně:

Ondráček: To, co řekla paní ředitelka toho ústavu pro kontrolu léčiv, neodpovídá té realitě, která v Evropě je. Právě pro to, co jste zmínila. To znamená, že Maďarsko tu vakcínu nějakým způsobem dostalo a možná schválilo. A nevím, jestli už očkují. Ale nějak vím, že zájem ze strany Maďarska byl. Maďarsko však je stále součástí Evropské unie stejně jako Česko. A paní ředitelka toho ústavu říkala, že to prostě nelze bez Evropské unie. Takže tam je protimluv, kdy jedna země, což je Maďarsko, to udělat může, a Česká republika to takzvaně udělat nemůže. Takže nad tím jsem se zastavil. Já vím, že svým způsobem o vakcíně jedná také Spolková republika Německo, ale tam nevím, v jaké fázi to je, popřípadě jestli se Německo nebude podílet na výrobě této vakcíny. Jsou to zajímavé informace a mně přijde, že Česká republika je v tomto směru řekněme hodně vazalskou zemí Evropské unie. V tomto směru bychom však měli jít vlastní politikou. Pokud se občan rozhodne, že se nechá očkovat, tak by měl mít možnost výběru, jakou vakcínu si zvolí.

Na své stránce na Facebooku jste navrhl projednat prohlášení paní Storové o ruské vakcíně. A co píší lidé, jaké názory vyjadřují?

Je tady určité procento lidí, nevím, jaké procento to je, ale říkají to, co říkám já. Prostě chtějí mít možnost výběru, a pokud se o tu problematiku zajímají, tak znají i některé podrobnosti, co se týká úspěšnosti nebo ochrany. Pokud si dobře pamatuji, tak vakcína Sputnik V měla účinnost někde nad 90 % (vakcína Sputnik V prokázala účinnost přes 95 procent – pozn. red.), což ty látky, které sem dovážejí, ať je to Pfizer, nebo teď ta další, tak taková čísla nemají. Ti lidé jsou na tom stejně. Nechtějí, aby očkování byla povinnost. A pokud by se rozhodli, tak chtějí mít možnost výběru, nikoliv jen těch dvou druhů, ale i ruský Sputnik V. Rád bych uvedl několik záznamů:

„Určitě je u nás dost lidí, kteří by se ruskou vakcínou očkovat nechali. Patřím mezi ně. Byl bych ochoten podepsat reverz, že se ruskou vakcínou nechávám očkovat na vlastní nebezpečí. Nechápu proč má o tom, čím se mám nechat očkovat, rozhodovat nějaká bába z EU,“ napsal Ludvík Svoboda.

„Když už si hrajeme na tu demokracii, tak by měla být dána možnost si vybrat vakcínu, takže i Sputník a ne nařizovat jakou vakcínu, jen kvůli tomu, že to má někdo sjednané u nás dopředu jako byznys a propaguje a dělá reklamu na ty „své" obchody,“ dodal Jarka Pešková.

„Jako vždy jsou až na prvním místě peníze. Přece americké firmy podpoříme i za cenu možného poškození zdraví. Oni nemají odpovědnost, ale stát. A ruská vakcína je 10x levnější. Bohužel, tak to je,“ uvedl Stanislav Spodniak.

Rusko opakovaně ukázalo, že její věda je schopná dosáhnout velkých úspěchů, co se týče boje s touto nemocí. Je čas, aby všechny strany momentálně zapomněly na politiku a rozpory a začaly společně bojovat proti pandemii?

O tom se my dva asi vůbec nemusíme dohadovat, protože máte pravdu. Ale svět je v současné době velmi rozdělen, nechci říct, že je bipolární, ale řekněme, že je rozdělen na tři takové mocnosti. Kdy na jedné straně je umírající Amerika s vazalskou Evropskou unií a na druhé straně je silné Rusko s Čínou. Já si myslím, že za ruský Sputnik V by mohla mluvit čísla, pokud máte a zveřejníte informace, kolik zemí na světě se již rozhodlo, že bude očkovat ruskou vakcínou a jaké objemy vakcíny již Ruská federace do těchto zemí dodala (Ruský fond přímých investic zaregistroval zájem o více než 1,2 miliardy dóz vakcíny Sputnik V pro více než 50 zemí světa – red.).

Nechal jste se sám očkovat vakcínou proti koronaviru?

Nejsem a zatím ani neočekávám, že bych se očkoval, protože jsem covidem prošel před dvěma měsíci. Včera jsem se vrátil z voleb v Kyrgyzstánu, kde jsem v podstatě viděl, jak proběhl problém koronaviru v této zemi. A ta situace je tam po té jarní vlně řekněme stabilní. Já mám teď dostatek protilátek. Já budu čekat na možnost výběru a potom se případně rozhodnu.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.