Proces s Ruskom a Kočnerom je vo finále. Slovensko sa nadobro zbavuje záťaží divokých deväťdesiatych rokov? Názor

Na začiatku bola frustrácia Pavla Ruska nad skutočnosťou, že za svoj podiel v TV Markíza dostal približne polovičnú sumu než jeho partneri Milan Fiľo a Ján Kováčik. No a potom už len stačilo, aby sa stretol s Marianom Kočnerom a vznikol plán, ako sa „zahojiť“ na úkor TV Markíza.

Celý projekt bol vymyslený a mohol vyjsť, ak by sa naplnilo viacero predpokladov: „motivovaní“ sudcovia na jednej strane a, samozrejme, znalci, ktorí by dokázali, že zmenky sú naozaj dvadsaťročné. Potom už len Marianovi Kočnerovi stačilo nájsť dvadsaťročný papier, dvadsaťročný toner, tlačiareň a atrament a zmenky boli na svete! V roku 2015 bola deklarovaná požiadavka na ich preplatenie, z čoho rezultovala séria súdnych procesov. A ono to skutočne fungovalo.

Prvý proces dvojica Kočner – Rusko naozaj vyhrala. Sudkyňa Zuzana Marušiaková zmenky nijako do hĺbky neskúmala a Kočnerovi s Ruskom prisúdila právo na 8,5 milióna eur. Marian Kočner v tom čase pracoval s viacerými scenármi. Nerátal celkom s tým, že mu TV Markíza vyplatí celých 79 miliónov eur, ale bol ochotný dohodnúť sa na menšom vyrovnaní, ktoré by však bolo kompenzované vplyvom na spravodajstvo tohto média. Toto sa ukázalo ako nerealistický scenár.

Druhý scenár predpokladal, že tento spor zásadne zníži cenu TV Markíza, aby táto pohľadávka bola pred predajom v ekonomickej súvahe. Potenciálny kupec - spoločnosť Penta, by tak získal túto televíziu hlboko pod cenu s tým, že by sa potom s Marianom Kočnerom mimosúdne dohodol.

Zásadná zmena nastala, keď sa spor dostal na Špecializovaný trestný súd do Pezinka a celý proces prestal mať charakter obchodného sporu, ale začal sa vnímať ako pokus o podvod veľkého rozsahu. Vďaka tomu sa prokurátor Ján Šanta stal mediálnou celebritou a proces sa začal uberať úplne iným smerom. Právni zástupcovia TV Markíza si najali špičkových právnikov a súdnych znalcov, ktorí jasne spochybnili pravosť zmeniek.

Nakoniec, zásadným argumentom pre súd nebola komunikácia z rozšifrovanej Threemy, ale písmoznalecký posudok, ktorý so značnou mierou pravdepodobnosti konštatoval, že podpis Pavla Ruska nie je z roku 2000, keď sa podpisoval inak, ale z obdobia okolo roku 2015.

Na Slovensku sa tak skončil najväčší súdny proces v oblasti ekonomickej trestnej činnosti, v ktorom išlo o podvod vo výške 79 miliónov eur. Zároveň je exemplárna aj výška trestu, čo by mohlo, a malo byť signálom toho, že Slovensko sa nadobro zbavuje záťaží divokých deväťdesiatych rokov.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.