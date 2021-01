Stát jako Béda Trávníček. Co dostaneme za očkování? Názor

Bude ministr Blatný roztáčet kolo štěstí a rozhazovat dárečky? Vypadá to, že se šéf zdravotnického rezortu vžil do role Bédy Trávníčka. Proč? Aby se Češi ochotněji očkovali proti koronaviru. Ale co ti ostatní, kteří váhají?

Vláda ve středu projednávala metodické pokyny k očkování. Ale v kabinetu se bude určitě hovořit ještě o jedné věci. O co tu jde? Ministr zdravotnictví Jan Blatný a jeho nadřízený premiér Andrej Babiš přemýšlí, jak efektivně provést očkování proti covidu. Jasně, až bude dost vakcíny a jehel. Ale stejně: jak ty Čechy proočkovat?

Stále platí, že ministerstvo zdravotnictví by chtělo proočkovat 60 až 70 procent dospělé populace naší republiky. To je okolo šesti milionů Čechů. Počítá se s tím, že by mohlo být s touto skupinou hotovo do konce léta. Proto ministr Blatný přišel s fintou. Za očkování přijdou bonusy.

„Co si ale myslím, že je oprávněné, je bonifikace. Bonifikace těch lidí, kteří jsou očkovaní nebo testovaní. Ale to není dáno ničím jiným než tím vlastním úkonem. Tím, že se naočkuji, tak nemohu dostat nemoc, to není žádný legální problém, to je prostě fakt, proto jsem se nechal naočkovat, že nemohu dostat nemoc. To mě samo o sobě bonifikuje, protože neonemocním a nemohu nakazit nikoho jiného,“ prohlásil nedávno ministr Blatný.

A hned se objevili názory, že stát bude opravdu uplácet veřejnost kvůli očkování. S EET to prošlo, za účtenku se prý dalo vyhrát kdoví co, tak proč by nešlo s vpichy? Za očkování lízátko nebo hodnotnější cena?

Postup státu je totiž logický. Hovoří se o tom, že očkovaní lidé by se rychleji mohli vrátit do normálního života. To znamená, že s očkováním by se dalo znovu volně cestovat, chodit do restaurací, sportovat a užívat si jako před covidem.

Ženevská neziskovka The Commons Project spolu se Světovým ekonomickým fórem vytvořily aplikaci s názvem CommonPass, ve které mohou mít jednotlivci uložené informace o svých PCR testech a očkování proti covid-19. Celý tento soubor by pak měl fungovat jako očkovací pas, který usnadní lidem vstup na koncerty, stadiony, do kin nebo kanceláří, ale především do jiných zemí.

Myslí na něco takového český stát? Ale co s lidmi, kteří se zatím zdráhají očkovat, nebo se kvůli úřednímu šimlu na ně s vakcínou ještě nedostalo? Tady to zavání diskriminací.

Může nastat situace, že stát nás nepustí do kina jen kvůli vakcíně? Rouška nerouška, nemáš vpich proti covidu, tak se koukej doma na Chalupáře. A na Jadran tuplem zapomeň, tak dopadneme? Stát si už teď měl uvědomit společenské dopady nejen koronaviru, ale také očkování. Vláda má právo ho propagovat, neměl by ho však využívat k diskriminaci.

O bonusech za očkování a možné diskriminaci s ním spojenou Sputnik hovořil s advokátkou a šéfkou Unie sebevědomé samosprávy Janou Zwyrtek Hamplovou.

„Vždy jsem respektovala povinné očkování mých dětí, protože se jednalo o léty prověřenou ochranu jejich zdraví proti velmi vážným nemocem. Tedy pokud se dál vyjadřuji, není to v obecné rovině nic proti očkování, které, opět v obecné rovině, považuji za velmi prospěšný výdobytek doby.

Nicméně si nelze nevšimnout, že v případě covidu je hned několik otazníků. Vir je popisován jako největší nebezpečí doby až tak, jako by jiné diagnózy náhle nebyly, typicky chřipka, zápaly plic a podobně. Přesto se volí cesta nikoli povinného očkování, ale prohlašované dobrovolnosti, která je ovšem relativizována jednak onou uvažovanou bonifikací, jednak až neobvyklým mediálním tlakem v tom smyslu, že kdo se očkovat nenechá, je nepřítel. Proč tedy ne povinné očkování, když je to tak nutné, vir tak nebezpečný a vakcína naopak tak bezpečná?“ říká expertka.

Není to ze strany vlády úplatek společnosti, aby se nerozhodní nechali očkovat?

„Úplatkem bych to nenazývala, ale... Když nahlédneme do slovníku, co pojem bonifikace znamená, je to zvýhodnění, náhrada, odškodné. Za to, že si chceme ochránit své zdraví? Neměli bychom za to spíše platit, například jako za očkování proti klíšťové encefalitidě? To chápejte prosím jako řečnickou otázku. Nebo lidé mají dostat odměnu (odškodnění, náhradu) za to, že tak trochu ne právě dostatečně prověřeným očkováním riskují, a dobrovolně na sebe přebírají i onu odpovědnost za své rozhodnutí?“ míní držitelka ocenění Právník roku 2019.

Nejsou na místě obavy, že by mohlo dojít k diskriminaci lidí, kteří zatím nemají možnost se nechat očkovat nebo jen očkování odkládají? Třeba je kvůli tomu nepustí do restaurací...

„Nelze vázat odebrání základních svobod, třeba svobody pohybu, na splnění něčeho, co je označováno za DOBROVOLNÉ. Vstup do restaurací, na koncerty, na přednášky apod. je probůh právo, žádná odměna. Stát nemá právo takto lidem určovat obsah jejich životů. To by za chvíli mohl chtít, aby se lidé prokazovali nějakými zdravotními průkazy, kde budou jejich diagnózy, třeba AIDS, protože to je opravdu smrtelná a přenosná choroba, mohl by chtít očkování proti chřipce, jinak je neopustí třeba do škol nebo do práce, a podobně. To prostě nelze.

Ano, takto by snad mohl postupovat v případě, kdyby očkování bylo povinné, protože skutečně nemůže neočkovaný ohrožovat ty druhé. Ale tak to prostě není, a má to jistě své důvody,“ říká advokátka.

Je vůbec takový přístup vlády legální?

„Já tuto myšlenku v případě dobrovolného očkování považuji nejen za nelegální, ale přímo za protiústavní. Porušuje to právo na ochranu osobnosti, protože proč by měl mít informaci tohoto druhu o našem očkování například hostinský, a pokud by dobrovolné očkování mělo být podmínkou vstupu kamkoli, je to porušení práva na svobodu pohybu. Opět zdůrazňuji, že hovoříme o dobrovolném očkování, na které nelze už z podstaty tohoto pojmu vázat žádné zásahy do našich životů. A my se ptejme sami sebe, proč si státy nedovolí označit očkování jako povinné.

Chápu každého, kdo se dá očkovat. Chápu každého, kdo prozatím váhá a raději počká. Oba postoje mají své důvody. Nikdy ale nesmí být vůči nim jinak vykládána základní práva, protože ta nesmí být nikdy bonusem za jakékoli dobrovolné protiplnění. To bychom na to dobrovolné očkování mohli za chvíli vázat právo jít k volbám. Podstata je úplně stejná,“ říká šéfka Unie sebevědomé samosprávy Jana Zwyrtek Hamplová.

