Rok 2021 je rokem kryptoměn a virtuální reality. Ředitel DEXFINU Zbyněk Čep vysvětluje, jak to funguje

„Je otázkou času, kdy lidé přijdou na to, že bitcoin má větší hodnotu než klasický dolar. OPEC obchoduje v dolarech, protože vlivní lidé zatím chtějí tento status quo udržet. Pokud by OPEC přešel na kryptoměnu, je pravděpodobné, že by klasické peníze tak jak je známe, ztratily důvěru, což by vedlo k zániku FIAT MĚN …“ (Zbyněk Čep)

„Hodnotu bitcoinu (BTC) určuje to, že ho je v oběhu omezené množství. 21 milionů bitcoinů nepůjde zředit, je dělitelný na osm desetinných míst, takže ho je dost pro celou planetu, pro všechny.“ (Zbyněk Čep)

Ve firmě DEXFIN jsme dělali rozhovor před rokem. Co se změnilo, kam se firma mezitím posunula?

Zbyněk Čep: Ve firmě mám na starosti Business Development, česky řečeno – jsem obchodní ředitel společnosti. Před rokem, když jste s námi natáčeli, vám odpovídal můj kolega, jednatel společnosti Kamil Brejcha, který je současně i jeden ze dvou zakladatelů společnosti. Řešili jste tehdy, že by DEXFIN mohl být v nějakém horizontu velkou obchodní platformou. Za ten rok, co jsme se neviděli, se stala spousta věcí. V některých byznysech protiepidemická opatření obchod zazdila. Díky bohu u nás je to přesně naopak. Díky koronavirové krizi se urychlily některé procesy, které by nebyly možné ve standardním světě. Krypto má v tuto chvíli zelenou. Pokud se někdo dříve ptal, zda je potřebná další platforma, která umožní klientům spravovat kryptoměny jednoduše a hlavně bezpečně, pak se tento směr ukázal jako správný. DEXFIN v této chvíli aktivně obsluhuje cca 2,5 tisíce klientů.

Dá se s vámi investovat? Jste broker?

Slovo investice je v této zemi málem neslušné slovo. Pro poskytování obvyklých investic musíte mít povolení ČNB. Krypto bylo specifické v tom, že nebylo doposud regulováno. Od ledna letošního roku všechny firmy, které operují s kryptoměnami – virtuálními aktivy –, musí mít k této činnosti oprávnění ze živnostenského úřadu. Nyní jsme dle legislativy směnárnou-burzou. Naši klienti si přes naší obchodní platformu kupují digitální měny. V tradičním světě máte peníze v bance v tzv. BANKU a o vaše bankovky se starají bankéři. Oproti tomu u nás lidé vlastní privátní peněženky a spravují si svá digitální aktiva sami. Toto je cíl DEXFINU: rádi bychom byli v Evropě jedničkou co do množství spravovaných digitálních aktiv.

Jak se obecně vyvíjí bitcoin?

Od října 2020 udělal doteď přes 240 % a minulý týden byla překonána poprvé v historii hranice 42 000 dolarů za jeden bitcoin. Tím překvapil spoustu lidí a přilákal na sebe značnou pozornost i od těch subjektů a investorů, kteří ho do této chvíle ignorovali. Pro vaši představu: k dnešnímu dni je celkem vytěženo 18 500 000 BTC, jejich hodnota je přes 725 000 000 000 USD.

Jak se peníze převádí na bitcoiny a opět zpět, to by byl dotaz za drobného klienta.

Naše platforma umožní v plném provozu jednoduchou směnu z virtuálních aktiv jako je bitcoin, ethereum, dexfin a další na koruny, eura a další.

V této chvíli naše platforma umožňuje obchodování bitcoin vs. USDT a aktivně se připravuje na přidání dalších obchodních párů, jako právě náš dexfin token. Dále aktuálně probíhá prodej VICTORIA VR tokenu, který bude mít využití v rámci nově připravovaného virtuálního světa využívající technologii blockchain. Výhoda zakoupení našeho DXF tokenu je, že náš token je utilitní, lze jej chápat jako „digitalizovanou slevenku“, která má další užitné funkce, jako např. slevy na poplatcích z obchodování. Umožňuje obchodování traderům na naší burze za menší poplatky, než má konkurence.

Jinak obchodování bitcoinu vs. EUR a CZK budeme teprve spouštět na konci ledna 2021. Je to jednoduché – v této chvíli bitcoin vykazuje velkou volatilitu, a tudíž je nejzajímavější pro tradery, díky denním pohybům…

Kam DEXFIN směřuje?

DEXFIN po roce fungování má v této chvíli v jednání velké strategické partnery. Jednání s nimi má usnadnit i to, že jsme již jako obchodní platforma obchodováni na pěti mezinárodních burzách, více informací k nim je možné získat na naše blogu (https://blog.dexfin.com/).

Také jsme již zalistováni na světově největším agregátoru krypto měn Coinmarketcap a také v aplikaci Blockfolio, která umožňuje přehled o hodnotě portfolia kryptoměn klientů.

Počítá se zalistováním dalších kryptoměn, které budou u nás na platformě obchodovány.

Co je nyní pro nás prioritou? Chceme klientům zajistit nejvyšší bezpečnost uložených digitálních měn na naší obchodní platformě, díky velmi unikátní technologii.

Co nabízíme? Jednoduše řečeno: jsme obchodní platforma pro správu a obchodování kryptoměn s důrazem na bezpečnost, jednoduchost a rychlost uživatelského prostředí. Do budoucna spustíme i svojí vlastní „Tokenizační platformu“, která umožní digitalizovat firmy nebo podniky v globálním měřítku. Je to jako být v roce 1989 a připravovat se na kuponovou privatizaci. Díky internetu, díky virtuální realitě a blockchainu bude vše rychlejší, levnější a transparentnější.

DEXFIN cílí nato, aby se stal jedním z hlavních hráčů Evropy. Binance (Čína, Asie) a Coinbase (USA). První ovládá východní trhy, druhý americký trh. V Evropě je obrovský prostor proto, abychom spojili retailové i institucionální klienty a nabídli jim bezpečnou správu a ochranu digitálních aktiv. Cílíme na to se stát zajímavou konkurenční alternativou těmto dvěma gigantům (Binance, Coinbase). Zajímá nás spolupráce s tradičními fondy, které čím dál více chtějí diverzifikovat svá aktiva do digitálních aktiv. O Dexfinu zatím v médiích moc neuslyšíte, protože víc než na PR jsme se zatím zaměřovali na vývoj produktu.

Jakou šanci má tedy drobný klient s vámi spolupracovat (nakupovat, ukládat, zhodnocovat)?

Každý klient, který u nás zakoupí nějaké to digitální aktivum, má usnadněnou práci. Zařídíme to tak, aby měl klient co nejméně práce a starostí. I drobný klient, který nemá zkušenosti s internetem, na naší jednoduché platformě může rovnou přes korunu či euro nakoupit určitou kryptoměnu.

Kombinace zlato a BTC nabízí zajímavou kombinaci v diverzifikaci. Již brzy si i lidé, kteří do této chvíle neuvažovali o digitálním aktivu, budou moci kupovat a prodávat zlomky bitcoinu, tzv. satoshi; co spousta malých drobných investorů netuší je, že si můžete si koupit krypto už od 1 000 korun. DEXFIN tímto vychází vstříc i malým klientům. Umožníme nákup jak bitcoinu, tak nákup našeho vlastního DXF tokenu + ostatních digitálních měn. Aktuálně probíhá prodej unikátního tokenu pro virtuální realitu VICTORIA VR tokenu, což je, jak jsme všichni přesvědčeni, to nejlepší, co jsme v DEXFIN mohli pro naše klienty získat.

Jak je to s poplatky?

Momentálně máme v krypto světě poplatky za směnu jedny z nejnižších. Klient zaplatí poplatek jen při směně z korun nebo eur do Dexfin tokenu. Vklady klientů jsou a budou vždy zdarma. Neexistuje zde žádný poplatek za správu kryptoměn nebo z úspěchu, zisku klienta.

Jak to, že nezlikvidujete klasické banky? Pokud je krypto tak výhodné?

Pohled tradičních bank na kryptoměny byl donedávna poměrně striktní a stále je hodně lobbistů, kteří by rádi, aby se krypto nedostalo mezi lidi. Nicméně situace se začíná pomalu obracet a jak regulátoři, tak banky si začínají potenciál kryptoměn uvědomovat. Např. Německo požádalo zhruba 80 bank o licenci, umožňující nakládání s kryptoměnami. V USA minulý týden schválili mechanismus regulující, jakou formou mohou banky mezi sebou převádět aktiva. Kromě SWIFTU nyní mohou použít alternativu ve formě tzv. veřejných blockchainů a tzv. stablecoinů – digitálních tokenů navázaných 1:1 na státem vydané měny. 1 digitální token reprezentuje 1 klasický dolar v oběhu. Nejznámějším stablecoinem je tzv. Tether USDT, kterého je nyní v oběhu zhruba v hodnotě 21 mld. USD.

Otázka je, co dobrého pro kryptoměnu přinese jakýkoli regulační prvek, krypto je hlavně o svobodě a decentralizaci. Většinou vše, co je příliš regulováno, nese pro dané odvětví jistá negativa. V ČR zatím nebyla žádná legislativa pro vztah kryptoměny a banky. Sami se aktivně podílíme na legislativě a sledujeme trendy nejen v ČR, ale celosvětově.

Jak ovlivňují světové krize kryptoměny?

Podívejte se na Venezuelu. Loni tam byla inflace kolem milionu procent. V takových zemích se snáze prosadí kryptoměna. Vezměme si demonstrace z Hongkongu krátce před koronavirem. Úřady zablokovaly bankomaty. Demonstranti začali používat kryptomaty a nakupovat aktivně kryptoměny. Proč krypto tak roste v posledních měsících? Je to nástroj proti krizi a oním kouzlem je jeho necentralizovanost a i fakt, že vede bitcoin, který nakupují velké instituce. Vzhledem k podobným vlastnostem jako má zlato (nicméně v mnoha ohledech lepším viz snazší převoditelnost, jasný počet jednotek v objemu), si tradiční velké instituce začínají více a více uvědomovat, že je rozumné alokovat část portfolia do digitálních měn.

Je zřejmě otázkou času, kdy se hlavní transakce budou realizovat v kryptoměnách. Četl jsem, že někteří sportovci žádají část svého platu v bitcoinech. Jakmile třeba OPEC přejde na kryptoměnu, dolar jako rezervní měna hodně ztratí, což už se děje i kvůli aktuálnímu tištění nových peněz do oběhu. Jen za rok 2020 přibylo v oběhu 20 % z celkového objemu dolarů v oběhu.

Pojďme zpět k DEXFINU.

Naše firma za rok vyrostla, z pěti zaměstnanců na dnešních 35. Naše obchodní platforma DEXFIN od loňska zastupuje, a to je další směr diverzifikace, společnost VICTORIA VR (https://victoriavr.com ).Tato společnost dokázala dotáhnout grafiku ve fotorealistické kvalitě do virtuální reality. Součástí zážitku, což může být hra, či vzdělávání, či byznys komunikace jsou sofistikované 3D brýle od výrobce OCULUS. Výrobce brýlí pro VR OCULUS zakoupila před několika lety největší sociální síť světa FACEBOOK. VICTORIA VR se rozhodla svou tvorbu vytvořit právě pro tuto společnost a počítá s tím, že do budoucna bude kompatibilní pro všechny výrobce brýlí do VR.

Naši klienti mají možnost se stát součástí díky nákupu tokenu VICTORIA VR. Produktem této společnosti je vyvíjené prostředí, které má zrušit všechny negativní dopady lockdownu, nemožnosti se pohybovat, cestovat. Má pomoci studujícím, dále všem, co chtějí komunikovat či se jen bavit. Virtuální realita je budoucnost a bude to vše rychlejší, než si lidé dokáží představit. Doporučuji se podívat na tři roky starý film, který nám odhaluje, jak by svět mohl vypadat za krátký čas.

Naše obchodní platforma Dexfin umožňuje nákup tokenu VR v tuto chvíli exkluzivně předtím, než bude uveden na další platformy.

Máme tu přechod do nové éry. K čemu to přirovnat?

Pamatujete si telefonní seznamy či zlaté stránky? Litujete, že máte dnes možnost googlit? Jistě ne. Taková revoluce nás nyní čeká. Vaším průvodcem se může stát firma DEXFIN. Rok 2021 je rokem krypto měn a virtuální reality. Tato se má ve velmi dohledné době stát součástí všech sociálních sítí. Koronavirus daný trend jen urychlil.

VR nahradí klasický internet, vše se zdigitalizuje a přesune do mnohem zábavnější formy, kde nemáte žádná omezení, vše bude omezeno jen vaší představivostí. VICTORIA VR pracuje na vývoji uživatelského rozhraní pro VR. Je to projekt s neuvěřitelným potenciálem a už nyní řešíme zájem několika různých firem ohledně možnosti prezentovat jejich služby a produkty v rámci připravovaného virtuální světa. Jako obchodní ředitel jásám, lepší obchod si neumím představit. Denně beru telefony a odpovídám na dotazy klientů, kteří chtějí vědět, jak to všechno funguje.

Vítejte ve světě zítřka. Virtuální realita šetří peníze. Usnadňuje život, vývoj, výrobu i vzdělání. Už nyní v brýlích OCULUS můžete najít svůj oblíbený Netflix, YouTube a mnoho dalších aktivit.

Budoucnost DEXFIN – to je to, oč tu běží. DEXFIN cílí na to se stát novou formou decentralizované banky pro digitální aktiva, která umožňuje klientům mít plnou kontrolu nad jejich kryptoměnami, díky jednoduché, bezpečné a rychlé aplikaci.

Děkujeme za rozhovor.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.