Budou v Česku útočit na parlament? TOP 09 se obává povstání jako v USA. Názor

V říjnu rozzuřený dav vtrhne do Poslanecké sněmovny. Dostanou se do jednacího sálu. Jeden filuta v bílo modré čepici si před objektivy fotografů odnese řečnický pultík, u kterého ještě pár hodin do nepokojů stál profesor Fiala. Nespokojení demonstranti budou házet po policistech koblihy a skandovat Čau lidi.

Jde vám z toho hlava kolem? Nebojte, jste správně na Sputniku. To nejsou naše fantazie. Ty patří představitelům takzvané občanské pravice, kteří se připravují na podzimní volby. Jak? Že straší. A to důkladně.

Předsedkyně TOP O9 Markéta Pekarová Adamová dostala prostor v médiích a hned varovala před variantou, že se z premiéra Andreje Babiše může vyklubat Donald Trump české kotliny. Podoba nemá být jen v čepici.

Předsedkyně opoziční strany naznačuje, že po volbách do Poslanecké sněmovny Babišovo hnutí ANO prohraje. Babiš z toho dostane psotník a pošle své věrné do ulic, aby vpadli do parlamentu. Takovou má fantazii.

„Já myslím, že premiérova slova ‚nikdy neodstoupím, nechť si to všichni zapamatují‘, všichni máme v paměti. Andrej Babiš se se svým obdivem k Donaldu Trumpovi nikdy netajil...

Jenom upozorňuji na ty paralely, které už známe a které už existují a jsou evidentní. Třeba používání lží, dezinformací nebo podněcování k nedůvěře v média. Bylo by naivní je zamlčovat, nebo je nechtít vidět. Babiš také otevřeně pohrdá demokracií, když říká o Sněmovně, že to je žvanírna, která ho jen obtěžuje a zdržuje. Nechci mu podsouvat, že může mít stejný úmysl, jako má Trump, ale varuji před tím, čeho jsou lidé takového ražení schopní," soudí Pekarová Adamová.

Znáte někoho ze svého okolí, voliče Andreje Babiše, který by si šel povolební zlost vybít do komory zákonodárců? Česká republika není Amerika. Babiš není Trump.

Předsedkyně TOP 09 fabuluje. Silně fabuluje. Ona ví, že Babiš nemá žádné aktivní stoupence, takové jako má Trump. Chce nám nahnat strach. A strach využít k posílení politických preferencí. Chce se tvářit jako zachránkyně, jedna ze zachránců – vždyť je v koalici s ODS a lidovci, naší republiky. A proto straší Amerikou.

Vůdkyně TOPky by možná ráda zavedla móresy amerických demokratů, ale má to háček. Přímo velký hák. Nejdříve lepšolidé ty volby musí vyhrát. A to nebude vůbec jednoduché. I kdyby to jejich strašení zapůsobilo.

O nevhodném srovnání České republiky s USA a Andreje Babiše s Trumpem Sputnik hovořil s Janou Markovou, zakládající členkou hnutí Trikolóra, místopředsedkyní krajské rady Středočeského kraje a soukromou podnikatelkou.

„Pro mě je smyslem politiky hledat a prosazovat řešení společenských problémů naší země. Naproti tomu paní Pekarová Adamová reprezentuje stranu, která žádný pozitivní program nenabízí. Naopak, výsledkem politických aktivit její strany a stran jejich nejbližších spojenců jsou stagnující přeregulovaná ekonomika, složitý právní i daňový systém, školství, ve kterém se namísto efektivní výuky násilně prosazují principy neomarxismu, korupce prorostlá státní správou, nebo zahraniční politika zcela závislá na sousedním Německu a EU.

Proto se dnes snaží odvádět pozornost od svého politického programu a nastoluje pseudotémata, která nemají nic společného s naší realitou. Paní Pekarová ostatně podle svých slov nezastupuje Česko. A to ani doma ani v Evropě, ale naopak Evropu v Česku. K tomu není co dodat," říká politička.

Je to způsob, jak TOP 09 vyostřuje politickou situaci před parlamentními volbami?

„TOP 09 využívá neúměrně široký prostor, který jí poskytují naše mainstreamová, především veřejnoprávní média k tomu, aby na sebe upozornila, blížící se parlamentní volby toto jejich úsilí ještě umocňují. Bohužel odvádí tak úspěšně veřejnou debatu od otázek, které naše občany skutečně trápí, ať už jde o otázku nízkých mezd a vysokých odvodů, přebujelé státní administrativy nebo bezpečnosti v našich městech, kterou ohrožují například stále přibývající tzv. sociálně vyloučené lokality nebo obchod s drogami.

Jestliže TOP 09 nemůže nabízet řešení těchto problémů, problémů, kterým sama pomáhala na svět, raději blouzní o hrozbě politického puče ze strany premiéra Babiše. Těžko se pak divit tomu, že jsou naši občané z politiky čím dál více znechucení," říká paní Marková.

Myslíte, že Andrej Babiš neuzná výsledky voleb v případě prohry a vyzve věrné k vpádu do Poslanecké sněmovny?

„Toho se rozhodně neobávám. Andrej Babiš není Donald Trump a ani Česká republika nejsou Spojené státy. Zaplať Bůh, nemáme u nás ani korespondenční volby, komu na volbách záleží, ten se osobně dostaví do volební místnosti, které jsou téměř v každé ulici, takže náš volební proces je dostatečně transparentní a neposkytuje prostor pro manipulace, spory a zásadní pochybnosti, jak je tomu například ve Spojených státech. Andrej Babiš navíc nemá žádné pevné jádro příznivců, kteří by na jeho pokyn kamkoli vpadli, příznivce spojuje jen obava z návratu TOP 09 nebo současné ODS k moci," míní politička.

Budou podle vás volby do Poslanecké sněmovny tak vyostřené jako volby v USA?

„Je celosvětovým trendem, že se politika stále více polarizuje, nejsme v tom výjimkou. Kromě nás nebo Ameriky je to z těch zemí, které stíhám sledovat, patrné například i v Británii nebo v Itálii, ale i u našich nejbližších sousedů na Slovensku, v Polsku nebo Maďarsku. Odborníci to dávají do souvislostí se změnami mediálního světa, mobilizací lidí prostřednictvím sociálních sítí a obecně vulgarizaci politiky.

Já mám za to, že volby by měly být o soupeření idejí, měly by se točit více kolem věcných témat a méně kolem osob a jejich vzájemných sporů. Takže ano, i u nás budou sněmovní volby vyostřené, přesto neočekávám násilnosti nebo zpochybňování výsledků. Veškeré ústrky a podrazy se budou tradičně po česku odehrávat v tendenční žurnalistice, která jedny protěžuje a jiné bez jakýchkoli argumentů označí za nebezpečné extremisty, a přitom jim ani neposkytne odpovídající mediální prostor. Přibližně stejně jako tomu bylo u voleb předcházejících. Chci věřit tomu, že přibývá voličů, kteří tuhle špinavou hru prokoukli," říká zakládající členka hnutí Trikolóra Jana Marková.

