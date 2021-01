Proč se nedaří ve stíhačkách F-35 odstranit 871 vad?

V článku se upřesňuje, že vady jsou spojeny s programovým zabezpečením a se zařízením letounu a že deset z nich patří k potenciálně vážným problémům první kategorie: jde o kritické vady, které mohou ohrožovat bezpečnost pilotů a snižovat efektivitu vojenských operací.

V komentáři pro Sputnik hovořili turečtí odborníci o nedostatcích, které brání sériové výrobě těchto stíhaček, a také o perspektivách další účasti Turecka v programu vývoje F-35.

Pozorovatel a letecký odborník Tolga Özbek je toho názoru, že vývoj modelů stíhaček, které spojují v jednom trupu „náplň“ pro tři různé druhy vojsk, přivádí nevyhnutelně k technickým problémům.

Podle Özbekových slov nebyla sériová výroba zahájena naplno kvůli nedokončenosti různých testů a zkoušek stíhačky, a dodnes bylo na montážních linkách v USA, Itálii a Japonsku vyrobeno asi 600 letounů.

Odborník pro otázky obranného průmyslu Anil Şahin ze své strany připomenul, že v letounech F-35, které jsou „velmi složitými výrobky“, vznikají neustále problémy, což vedlo v různých okamžicích k jejich haváriím.

„Uplynulo 20 let od zahájení programu, až dosud se ale zjišťují podstatné vady. Loni, kdy došlo k omylu, letěla stíhačka velmi velkou rychlostí, a byla kvůli vysoké teplotě motoru zachycena radary. A mezitím je ,neviditelnost’ pro radary prohlašována za jednu z nejdůležitějších zvláštností letadel podobného druhu,“ zdůraznil Şahin. Podle jeho slov jedna z hlavních příčin toho, že se sériová výroba F-35 nerozběhla naplno, spočívá v tom, že od roku 2017 se řada bojových zkoušek letadla stále odkládala. „Aby se začala stíhačka vyrábět sériově, je potřebná řada testů. Tyto zkoušky se však odkládají už v průběhu čtyř let, jednou kvůli velkým nákladům, jindy kvůli technickým problémům, a teď ještě kvůli pandemii koronaviru“, řekl.

Jak ovlivňují zjišťované vady a další problémy s F-35 situaci s objednávkami těchto stíhaček? Mohou je země, které naplánovaly nákup F-35, odmítnout?

„Po vyloučení Turecka z programu USA okamžitě přijaly přihlášku SAE, a to nehledě na námitky Izraele. Očekává se, že se do projektu zapojí Řecko. Jsou dodatečné objednávky od takových zemí, jako je Nizozemsko a Japonsko. Ty mezery se tedy postupně zaplňují. Na druhé straně, kvůli pandemii byl obranný rozpočet přehozen na zdravotnictví. Tato situace nesporně ovlivní strukturu objednávek,“ řekl Tolga Özbek.

Anil Şahin je zase toho názoru, že se některé země mohou za této situace vzdát nákupu F-35: „Země, které plánují objednávku, se jí mohou vzdát, jsou-li na aktivním bojišti a potřebují-li neodkladně bojový letoun. V současné době neprodělal F-35 potřebné zkoušky a není schopen fungovat naplno“.

Zároveň je na pořadu dne i nadále otázka vyloučení Turecka ze společného programu výroby F-35. USA v poslední době nejednou prohlásily vyloučení tureckých společností z řetězce dodávek, výroba v Turecku ale pokračuje dosud.

„Výroba součástí pro F-35 je složitá věc. Společnost, která se zabývá výrobou součástí v rámci tak ambiciózního projektu, potřebuje léta na to, aby se zapojila bez problémů do tohoto procesu. Poté, co se Turecko zapojilo do projektu díky velké objednávce 100 letounů, získaly turecké společnosti podíl na výrobě. Je těžké si představit, že nějaká jiná společnost nahradí zítra turecké účastníky. Bude na to potřebovat delší dobu. Jde navíc o velkou částku, kterou už zaplatilo Turecko. Předpokládám, že v průběhu tohoto procesu budou přece turecké společnosti ve výrobě pokračovat. Myslím si, že je tato otázka jak pro USA, tak i pro Turecko předmětem vyjednávání“, řekl v závěru Özbek.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.