Ostravský magistrát: Vytíženost kremačních pecí je na 100 %

„Co se stalo ostravskému krematoriu: je to lidnatý region, dlouhodobě a trvale přetížen. Při současném nárůstu tam v určitý okamžik nestíhali; kalamitní situace nebyla vyvolána jen zvýšeným nárůstem zemřelých. Problémy tu jsou delší dobu z dalších důvodů. (MUDr. Marek Obrtel)

„Situace je stabilizovanější. Snížily se počty dovozu těl, ale stále jsou o něco vyšší než ve stejném období v předchozích letech. Vytíženost kremačních pecí je na 100 %.“ (Andrea Vojkovská, tisková mluvčí Magistrátu města Ostrava)

Krematorium na severu Moravy prý nestíhá (viz klienti zemřelí na/s covid-19), a situace trvala dle Iva Furmančíka i na konci minulého týdne. Jinde v republice kapacita takovýchto zařízení přeplněná není. Váš názor na věc?

Marian Bojko: Pane redaktore. Strach má velké oči, tak se to říká. Nikdo z nás covid nepodceňuje. Na druhou stranu je jasné, že kdyby vláda v boji s koronavirem postupovala více chladnokrevně, a některá oznámení pouštěla do éteru až poté, co si věc dobře promyslí, otázka přeplnění nemocnic či krematorií by se nestavěla do popředí. Prostě by se vše operativně řešilo, neboť je zřejmé, že kapacita nemocnic kriticky přeplněna není. V tomto smyslu by měla vážit slova i média.

Má-li problém vybrané krematorium, je možné převést klienty jinam a nestrašit obyvatelstvo mrazicími boxy, kde zesnulí čekají, až nadejde jejich řada na kremaci. To je mi milejší socialistická fronta na pomeranče než představa, že člověk ještě musí po smrti málem žadonit, aby jej zpopelnili.

Tedy – vše stojí a padá s organizací. Od toho jsou vládní činitelé těmito činiteli a manažery, jak to o sobě někteří říkají. Jsou tu od toho, aby si uměli poradit. Ať nám předvedou, že na to mají. Neumím si představit lepší prokázání způsobilosti pro vysoce odpovědnou činnost. Skoro bych řekl – nefňukat a makat! Pokud se mám na někoho odvolat, pak na hygieničku Jarmilu Rážovou. Rážová na Novinky.cz uvedla, že problém je evidentně v Moravskoslezském kraji; Rážová jej zde spatřovala i v době před koronavirem.

Např. ČRo uvedl, že moravské pacienty s covidem-19 převážejí do jiných nemocnic v ČR. Jak je to s fenoménem přeplněnosti pro změnu u nemocnic? Na jednu stranu prý oddělení nestíhají, na druhou nám Letňany a Výstaviště v Brně zejí prázdnotou? To všechno stojí peníze. Jak nás to celkově poškozuje jako společnost?

Lubomír Volný: Narychlo upravovat specializovaná oddělení pro covidové pacienty je sice řešení, ale ne to nejšťastnější. Mohl bych doplnit úvahu kolegy Bojka. Již se ví, že chybí medicínský personál, jelikož sestřičky-maminky hlídají doma děti z národních škol (I. stupeň); žáčci se potýkají s on-line výukou, ti nejmladší potřebují součinnost rodičů. Pokud nemocniční infrastruktura není optimalizována, umím si představit unavené a přepracované lékaře i sestry. Možná by se měla udělat taková systémová opatření, která by byla adekvátní bezprostřední hrozbě, aby tu nenastával efekt sněhové koule, že neoptimální opatření nabalí na sebe další, a pak je tu rázem infrastrukturní problém, který ale nevyvolal přímo koronavirus.

Video „Kecy ze špitálu“ jsem viděl. Pan doktor tam mluví dost rozumně. Za sebe dodávám: stačí se podívat do nedávné historie, co jen se to v našich nemocnicích a ve zdravotnictví dělo. Někteří, podotýkám, lékaři nám tu brali úplatky, předepisovali léky dle přání distributorů. Jiní lékaři si stěžovali na výluky důležitých léků, udělalo se s tím něco? Dříve byla rušena celá oddělení, omezoval se lůžkový fond… Nedivím se, že si špitály, v nějakém konkrétním případě, předávají pacienty jak horké brambory. Přitom to není věc lékařství, ale byrokracie. To je na tom to smutné.

Zřejmě by se mělo s klienty pohřebních služeb dělat to samé, je-li někde plno, marná práce, převezeme klienty tam, kde přijímají… Zní to sice hrozně, ale evidentně to v praxi funguje. Jinak v „Kecech ze špitálu“ je velká pravda v tom, že někteří naši lékaři jsou i obchodníci, viz případ exministra Prymuly. Jistě, co v člověku převáží? Hippokratova přísaha? Nebo mamon výdělku? Nebo příslušnost k armádě? Je-li to nějak tak, pak se vážně nedivím, že nějaké krematorium či nemocnice mohou nestíhat. Zároveň však chápu, že běžný personál za to nemůže a je mi líto, že je vystaven enormní zátěži a stresu. Jistí lidé na jistých pozicích by se měli zamyslet. Je trestuhodné omezit populaci a vyčerpat zdravotnický personál. Svádět to na koronavirus a pandemii – to je značně primitivní…

Co se týká nemocnic: ve Zlínském a Olomouckém kraji se situace kapacitně zvládá, kapacita nemocnic dostačuje. K mimokrajským převozům nedochází, resp. v minulém roce se převáželo 5 pacientů do Motola v Praze, což byla snad výjimka. K tomu teď nedochází. Maximálně se pacienti převáží v rámci logistických operací uvnitř kraje. V některých nemocnicích se třeba otevře COVID centrum, tak se vezou pacienti tam. “ (MUDr. Marek Obrtel)

Dokonce vznikl dříve satirický seriál na iDnesu „Světlu vstříc“ o krematoriích (černá hraná komedie), kde je vidět, jak se krematoria tahají o klienty. Před lety byl kolem pohřebnictví skandál v Polsku. Jsou k dohledání informace, že Poláci vozili kremovat své zemřelé k nám. Způsobuje tohle zmíněný problém se zemřelými klienty v kraji (čekají v mrazicích boxech…)?

Marian Bojko: Jak o tom mluvíte, tak si to hned googlím. No prosím, jak je vidět, problém tu byl již v roce 2012. Co se tehdy psalo: „… z polského pohraničí vozí pohřební služby polské nebožtíky do krematoria v Ostravě. Důvody jsou podle ředitele tamějšího krematoria Pavla Laciny ekonomické.“ No, a ještě jeden článek z médií: „Vláda zakázala dovoz těl do Česka ke kremaci. Opatření se netýká repatriace zesnulých Čechů.“ Právě to čtu na stránkách ČRo. Leden 2021.

Vyjádření o přeplněnosti ostravského krematoria rovněž beru vážně, ale pod tíhou citovaných informací si dovolím spolu s lidmi na sociálních sítích zapochybovat, zda je situace s přeplněnou kapacitou inkriminovaného krematoria záležitost, jež by měla děsit. Jinak lituji každého, kdo prohrál svůj boj s koronavirem.

Jiné zdroje v reakci na situaci s „přetíženým“ krematoriem uvedly, že lidé nevyužívají pohřbu do země. Že onen žeh má být levnou záležitostí… Kdysi jsem slyšel, že u nás býval jakýsi Spolek přátel žehu. Pokud si ale člověk celý život přispíval, inflace způsobila, že rodina potom stejně musela obřad doplatit. Jak to všechno na vás působí? Kulturně? Eticky?

Lubomír Volný: Vyspělost kultury se pozná i dle toho, jaký máme vztah k zemřelým. Respektuji to, rozumím tomu, ale dost smutně na mne působí rozptylové loučky. Chápu a respektuji tuto volbu, pro kterou ale sám nejsem. Dovolím si malý sarkasmus, snad mi čtenáři prominout. Jde-li o Přátele žehu, proti gustu žádný dišputát. Nehodnotí se mi nijak lehce, zda nás má pozřít plamen či zem. Nicméně dnes máme hlavně jiný problém. Spíše jsem proto, aby se tato společnost imunizovala, nepanikařila, abychom jedli a pili střídmě a aby nám vyšla dlouhá léta.

Dnes žijeme v bizarní době, kdy mnozí zbytečně leží v nemocnicích s bezpříznakovým průběhem covidu, jiní umírají doma na infarkty, protože se kvůli epidemii bojí zavolat sanitku. Když skutečně lidé nepoběží s každou podružností do nemocnice, zbyde dost kapacity právě na potřebné. Na druhou stranu je fakt, že lépe přijít včas… Snad jsme všichni schopni zdravě posoudit situaci. Lidí v kritickém stavu s covidem u nás je ve špitálech asi 1000. Kde jsou ty Flegerovy „desetitisíce“, při vší úctě. Vzhledem k 10milionové populaci tohle, a pochopte mě prosím dobře, není zatím tragédie, ale smutná etapa, s níž se musíme co nejlépe vyrovnat a která v průběhu lidského života nezůstane jistě jen jedna.

Trochu z jiného soudku. Logistické nedůslednosti se projevují v tom, jak je organizováno očkování proti covidu. Jak je možné, že nefunguje v digitální éře systém objednávání pacientů a kdo čeká, že lidé 80 + budou zvládat objednat se po internetu? Je to forma neúcty k nemoci? Ke stáří?

Marian Bojko: Ministr Havlíček je zřejmě vizionář. Další riziko vidím v tom, zda bude při masovém očkování milionů seniorů brán zřetel na jejich skutečný zdravotní stav, budou-li před vakcinací všichni z nich řádně vyšetřeni (známe hlášená úmrtí seniorů z Norska či USA). Uvidíme, jak budeme my zdatní ve věku 80 + ohledně technologií, které přijdou, které zatím svět neviděl. Je přece nesmysl vyžadovat aktivitu od seniorů 80 +, jde-li o objednání na vakcinaci. Ať laskavě zvednou zadek na ministerstvu a přijdou za důchodci sami. Nebyl jsem se podívat, ale doufám, že před nemocnicemi nepřešlapují takto zasloužilí senioři. Také mě zajímá, co se stane, když objednaný senior nedorazí. Mají-li náhradníka. U Pfizeru hrozí, že se vakcína znehodnotí, pokud se včas nepoužije…

S některými zemřelými osobnostmi se kvůli covidovým opatřením nebylo lze rozloučit ve větším. Co myslíte? Jak se bude vzpomínat na tuto éru?

Lubomír Volný: Doufám, že tato éra co nejdříve pomine, aby se na ni opravdu jen vzpomínalo.

Děkujeme oběma poslancům za rozhovor. Díky za glosu od Marka Obrtela, děkujeme za vyjádření Ivo Furmančíkovi i tiskové mluvčí z Magistrátu města Ostrava Andrei Vojkovské.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.