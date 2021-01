Josef Skála: Trumpem vyryté příkopy Biden nezakope. Přinutí nás ještě více nenávidět Rusko a Čínu

„Já si myslím, promluvil tehdy v rozhovoru pro Sputnik nyní zesnulý poslanec Evropského parlamentu Jaromír Kohlíček, že pro Čechy ten výsledek znamená, že se budou Američané méně angažovat v zahraničí, že se budou snažit méně komentovat kroky ať už našeho prezidenta nebo naší vlády. A doufám, že pan velvyslanec USA nebude tak netaktní, jak nynější – pan Schapiro, a že tedy pan nový prezident USA v tomto případě učiní pozitivny kroky.“

Uběhly čtyři roky, Trump opouští Bílý dům a naděje k jeho novému pánovi opět v některých českých srdcích vzplály. Nejvyšší vedení země, známí pravicoví politici a centristé neskrývají radost z vítězství Joea Bidena. Celkový tón blahopřání odeslaných na jeho adresu, článků v médiích a na sociálních sítích vyjádřila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Řekla, že Česká republika očekává, že příkopy, vykopané ve vztazích mezi Evropou a Spojenými státy, USA a Českou republikou během vlády Donalda Trumpa, zmizí. Podle Piráta Jana Lipavského Bidenovo prezidentství „pro Česko a EU bude znamenat čtyři roky spolupráce na celosvětových výzvách – změna klimatu, regulace technologických firem nebo rostoucího vlivu totalitních států“.

A jak se na to dívají politici levého spektra? Sputnik se obrátil na bývalého místopředsedu KSČM, publicistu Josefa Skálu.

Skála: Ale nejdříve, jak vidím celkový obraz toho, co se stalo ve Spojených státech. Střet o Bílý dům zbořil i zdánlivé konstanty. Zneplatnil právě ty, o nichž je katechismus všech pátých kolon. Hulákat o volebních podvodech bývalo jejich zadáním. Provokovaly svévolné „sankce“. Svržení legálně zvolených vlád. A klidně i nálety na země, které „hybridní“ tlak ustály. Teď je však v podezření, že zfixloval volby, sám „ředitel zeměkoule“. A vrchním žalobcem je končící americký prezident. Deep state ho nechal odpojit i ze sociálních sítí. Televize ho vypínaly uprostřed projevu. Pokrytci „svobody slova“ nadšeně aplaudovali. Dějištěm barevných revolucí bývaly země, kde sídlí americká ambasáda. Ta poslední však vyhrála i dostihy o americké žezlo.

Změní to jiné pravidlo, platné až dosud stoprocentně?

Skála: „Hybridní“ převraty vábí na ráj demokracie a prosperity. Nadělují pravý opak. Žalostný pahýl občanských práv. Pád do ještě větší mizérie. Moc do rukou jestřábů, z nichž mrazí. Kdo nemá hlavu v písku, zná tucty důvodů, proč to hrozí i teď. Nadšení páté kolony je jedním z nich. Česká pravice tancuje, jak píská deep state. Česká televize bere Trumpa útokem od chvíle, kdy porazil „Killary“. Ukolébavky šéfky TOP 09 a parlamentního Piráta ukonejší jen naivky. Trumpova „America First“ chtěla obnovit její industriální sílu. Cílem tandemu, jenž do Bílého domu přichází, je navýšit rentu z okolního světa. Bude ji dolovat i z Evropy – nikoli zasypávat „příkopy“. Trump chtěl z válek, které zdědil, vycouvat. Narazil na tvrdý odpor. Svůj cíl prosadil jen zčásti. Teď nás války za „změnu režimu“ minou jen zázrakem. Nejen ty „hybridní“, ale i páchnoucí krví a střelným prachem.

Co to podle vás nadělí české zemi?

Skála: Tlak nakupovat ještě víc cizích zbraní. Dotovat hlavně zaoceánské zbrojaře. Nechybět v žádné špíně demontující mezinárodní právo. Vytáhnout do boje, kdykoli nám to písknou zvenčí. Hecovat animozitu k Rusku a Číně. Pálit jim na čelo zlolajné „obrazy nepřítele“. Harašit zbraněmi na hranicích země, která nás zbavila nacistické genocidy. Škodit si sankcemi i tam, kde leží naše tradiční trhy. V cizím zájmu ohrožovat i svou energetickou bezpečnost. Ke škodě věci by to bylo i za klidnějších vod. Teď nás však tísní covid-19 a ekonomická krize nevídaná už devadesát let. Křižovatka, jakou dosud nezažila, tak čeká i českou politiku. Národní zájem bude na ráně ještě víc. A tím víc na očích budou i všichni ti, kdo po něm šlapou z vůle cizích principálů. Nepančovanou levici nečeká žádný med. Tím dřív musí spojit síly se všemi skutečnými vlastenci. Zpřehlednit lidem, co nám hrozí – a kudy z té pasti ven. Deep state zaskočil už i domácí odpor. Na to, že dneškem nekončí, se dá vzít jed. Nová vteřina dějin to nemá na věčné časy. Pokud to nevzdáme, v té příští budeme o to silnější.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.