Kalousek práskl dveřmi. Co na to říkají známí poslanci?

Sbohem kapitáne můj, vždyť já nechci život svůj týhle bídný válce dát, doma v pokoji chci spát. Slova staré trampské písničky si možná broukal Miroslav Kalousek, když opouštěl Poslaneckou sněmovnu. Vzdal se totiž poslaneckého mandátu a do voleb se ve Sněmovně neukáže.

Předseda poslanců TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, Rasputin české politické scény včera složil poslanecký mandát. Učinil tak prohlášením v úvodu sněmovní schůze. Nepřišlo to jako blesk z čistého nebe. Už v polovině loňského roku oznámil, že nebude letos do dolní komory kandidovat. Načasování svého odchodu dnes vysvětlil brzkým startem předvolební kampaně.

Poslancům Kalousek řekl, že všechny schůze Sněmovny se už budou v souvislosti s brzkým vyhlášením voleb konat v rámci volební kampaně. Pokládá za racionální a taktické, aby v diskusi nadále vystupovali zejména poslanci, kteří se budou ucházet o hlasy voličů. Jeho TOP 09 plánuje jít do voleb v koalici s ODS a lidovci, což už dříve politik označil za jedinou možnou cestu.

Kdo umí číst mezi řádky, tak vidí, že zkrátka nechce být terčem pro kritiky jedné z opozičních koalic. Nechce sněmovní lepšolidi táhnout ke dnu. A proto se obětoval.

„Moje dvaadvacetiletá dráha aktivního poslance se dovršila právě nyní,“ řekl Kalousek. Omluvil se těm, kteří se někdy jeho vystoupením cítili osobně dotčeni. „Mějte se moc fajn,“ řekl nakonec a plénum ho odměnilo potleskem. Později, když předstoupil před novináře, Kalousek uvedl, že svým krokem chce pomoci volební koalici TOP 09, ODS a lidovců tím, že na jeho místo přijde kandidující starosta Roztok u Prahy Jan Jakob. Kalousek počítá s dalším působením v TOP 09, kde chce plnit úlohu poradce a mentora. Uvedl, že se dál bude moci účastnit jednání vedení strany.

Naši čtenáři ví, kdo je Miroslav Kalousek. Ale krátce shrňme jeho kariéru. Je opravdu šťavnatá. Je tu jeho působení na ministerstvu obrany. Kdyby byl jen zadobře se zbrojařem Richardem Hávou, asi by šlo jen o tradiční já na bráchu, brácha na mě, za zmínku by to nestálo. Koho dnes zajímá kauza Gripeny nebo kauza CASA, ve kterých se prolínají zájmy obou pánu? Ale Kalousek má na krku ty padáky, které připravily o život tři lidi.

Kalousek byl prý nejlepší ministr financí všech dob za existenci nezávislé České republiky. Budiž. Ať si to lepšolidi myslí. Jenže tenhle machr přihrál státní miliardy v kauze Diag Human svému sousedovi Josefu Šťávovi. A pak to obhajoval.

Ve výčtu kauz, do kterých byl zapleten Miroslav Kalousek, by se dalo pokračovat. Mýtné brány, církevní vyrovnání, ekozakázka... Politik teď udělal tlustou čáru za temnou minulostí a bude si užívat klidného politického důchodu. Anebo vyčkávat na prezidentské volby za dva roky, jak naznačuje dříve významný poslanec ČSSD Zdeněk Škromach.

Sputnik se zeptal poslanců, co říkají na odchod Miroslava Kalouska z Poslanecké sněmovny.

„Miroslav Kalousek složil svůj poslanecký mandát, čistě podle mého názoru, pro zjevné názorové třenice zájmových skupin uvnitř TOP 09 a to v době, kdy tam byl jeho politický vliv stále více upozaďován. Při kvalitě současného vedení TOP 09 a jeho politické prezentaci do společnosti se mu osobně ani nedivím! Úroveň vystupování jeho samotného, samozřejmě pomineme-li obsahovou stránku, je nesrovnatelně vyšší než u jeho partajních souvěrců, aktuálních představitelů TOP 09.

Kalouskem vyřčené důvody k ukončení svého mandátu, tzn., že má již svůj věk a je opotřebován, neboť je ve sněmovně dlouho, nejsou postaveny na důvěryhodném základě a on nejen, že si toho je dobře vědom, ale úmyslně je sdělil tak, aby bylo možné číst snadno mezi řádky,“ říká Jiří Valenta, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti a poslanec za KSČM.

Pan poslanec dodává, že působení a vystupování Miroslava Kalouska v Poslanecké sněmovně lze posuzovat a hodnotit po třech základních liniích. „Za prvé jako ministr financí v Nečasově vládě a současně poslanec byl absolutně neschopným, ať již úmyslně či nikoliv, při prosazování a realizaci nezbytných ekonomických opatření ve prospěch kvality života většiny populace ČR. O jeho zákulisních a kuloárních hrátkách, skoro až pletichách, s lidmi ‚co mají a mohou´, kterými byl proslavený a které byly potom hnacím motorem nejrozličnějších podezření, se ve sněmovně i v celé zemi mluví doposud. A jejich seznam by byl nesmírně dlouhý!

Za druhé jako poslanec a předseda poslaneckého klubu TOP 09 pohybující se v opoziční roli, uměl svým specifickým, ale efektivním způsobem dešifrovat slabé stránky realizované vládní politiky a příslušně je ve svůj prospěch, či prospěch TOP 09, mediálně reflektovat. Někdy dramaticky, jindy komediálně, bohužel často ale arogantně až hulvátsky. Za jeho předsedování TOP 09 sklouzávala tato partaj často až k antivlasteneckým postojům, relativizaci poválečného uspořádání republiky, a tak jednou hlasitě podporovala například Landsmannschaft, podruhé majetkové nároky feudálních rodů v neprospěch naší země a jejích občanů. O jeho primitivní antikomunistické, antiruské či antičínské předpojatosti, ani nemluvě.

A za třetí z lidského hlediska byl ale Miroslav Kalousek člověkem, který přestože stál na zcela opačné straně ideologické barikády, uměl držet své slovo a názory neměnil způsobem, jakým je to dnes v poslanecké sněmovně poměrně běžné. I když to byly názory a postoje, se kterými nemohl člověk vyznávající principy sociálně spravedlivé společnosti nikdy souhlasit,“ uvádí pan Valenta.

Svůj pohled na Kalouska a jeho odcházení nám sdělila také Karla Maříková, poslankyně za SPD a členka sněmovního výboru pro zdravotnictví.

„Pan Miroslav Kalousek se tak dle svého vystoupení rozhodl, protože nechce v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny kandidovat a další schůze se ponesou v rámci předvolební kampaně. Zda toto je jediný důvod, nevím a vše ostatní by byla jen spekulace. Pan Kalousek je opoziční politik s mnohými zápory i klady, ale jeho přehled a zkušenosti budou Poslanecké sněmovně určitě chybět, nicméně každý jsme nahraditelný,“ říká známá politička.

A nabízíme pohled na Miroslava Kalouska od Moniky Jarošové, poslankyně za SPD a členky sněmovního podvýboru pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů.

„Miroslav Kalousek patřil po dvě dekády k nejvýraznějším a nepřehlédnutelným osobnostem naší politické scény. Jedni ho milovali a velebili, druzí mu nemohli přijít na jméno. Jedno je však jisté, Kalousek byl velice schopný zákulisní hráč, který uměl vždy tahat za ty patřičné nitky.

Jsem přesvědčena, že ani svým ohlášeným odchodem neřekl své poslední slovo. Myslím si, že o něm ještě uslyšíme, že svou schopnost k uzavírání zákulisních dohod bude využívat i nadále. Otázkou je, čí zájmy bude pan Kalousek prosazovat. Co se týče toho, zda mi ve sněmovně bude kolega Kalousek chybět? Myslím si, že nebude, neboť je pro mne představitelem éry, kolem které se vznáší mnoho různých podivných otazníků, a tak je jeho odchod více než vítaný,“ říká paní poslankyně.

