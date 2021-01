V ČSSD to vře. Hamáček dostal drsný dopis. Názor

Hamáčkovi hoří koudel, však vy víte kde. Jeho strana se uvnitř začíná bouřit proti vedení. Dotáhne to ČSSD vůbec vcelku do voleb?

Předseda ČSSD Jan Hamáček dostává pořádnou čočku. Pustili se do něho jeho straníci. A to jen tři čtvrtě roku před volbami do Poslanecké sněmovny. Šéf sociálních demokratů dostal rozzlobený vzkaz, který vyčmuchala média.

„Potřebujeme radikální změnu. A to jak personální, tak programovou,“ píše v dopise náměstek ministryně práce a sociálních věcí Robin Povšík straníkům ve středních Čechách. Na konci psaní hrozí, že loajalita a trpělivost jeho organizace má své meze.

„Vedení ČSSD v tuto chvíli nemá žádný plán. Diskuze, zda pokračovat ve vládě, nebo zda se svými 14 nejednotnými poslanci vyvolávat předčasné volby, jsou úplně mimo,“ píše Povšík. Naráží tak na loňské vystoupení Jana Hamáčka v České televizi, kde zmínil možnost, že ČSSD zůstane ve vládě po dobu nouzového stavu a poté se poradí, jak dále postupovat.

Zkritizoval i neschopnost strany přivést na kandidátky zajímavé osobnosti. „Naše kandidátní listiny musí reprezentovat ti, kteří mají šanci oslovit voliče. A klidně ať to jsou nestraníci. Bojujeme o život a musíme udělat radikální rozhodnutí,“ dodává Povšík.

Povšík měl v minulosti velmi blízko k Janu Hamáčkovi a platí za vlivného člena sociální demokracie. Jeho slova nejsou jen výkřik nespokojence. Dá se říct, že jde o kritické, leč střízlivé hodnocení stavu ČSSD.

Sociální demokracie se nachází v choulostivé situaci. Nechává se vláčet hnutím ANO premiéra Andreje Babiše. Babiš přitom v minulosti dokázal vysát všechny úspěch sociálních demokratů a přetáhnout jim voliče.

Podle posledního průzkumu volebních preferencí má ČSSD nakročeno opustit Poslaneckou sněmovnu. Podle průzkumu společnosti Kantar CZ pro Českou televizi sociálním demokratům hrozí, že by pro ně aktuálně hlasovalo pouze 4,5 % voličů. To je tříprocentní pokles oproti volbám v roce 2017.

O svízelné situaci sociálních demokratů Sputnik hovořil s Janou Volfovou, předsedkyní strany Česká Suverenita a dříve vlivnou poslankyní ČSSD.

„V ČSSD to svým způsobem vřelo vždycky. Vzpomeňme na výpady pana Zaorálka nebo Petry Buzkové proti Miloši Zemanovi. Všichni ale stáli v šiku za programem strany a silným předsedou, který jej prosazoval. Teď je to jiné, předseda je slabý a vnucuje straně témata, která nejsou sociální demokracii vlastní. Prostě opravdový sociální demokrat nefandí Gay Pride a cyklostezkám na úkor pomoci seniorům a nemocným. A zjevně se uvnitř strany nevede o programových prioritách žádná diskuze a pak se nedivím, že se straníci bouří.

Problém je jen v tom, že se podle mého bouří jen proto, že straně padají preference a je jasné, že se znovu do sněmovny nedostanou, a pro většinu těch, co ještě v ČSSD zbyli, to znamená ztrátu osobních pozic a platů. Pokud by byla strana v preferencích vysoko, žádní tihle opozičníci by neexistovali a jen by si hlídali místa na kandidátkách,“ hodnotí politička.

Je Hamáček dobrý předseda? Kdo byl lepší než on?

„Hamáček určitě není dobrý předseda, hraje si na silného vůdce v rudém svetru, ale je slabý a nejistý a není schopen se postavit tlakům uvnitř ani vně strany. Ale nevidím tak opravdu nikoho jiného.

Luboš Zaorálek umí plamenně mluvit, ale jeho názory se mění podle toho, kdo zrovna stojí v čele strany, či tak, aby se líbil médiím a byl znovu na kandidátce nebo adept na ministra nejlépe čehokoliv. Ministryně Maláčová se snaží prosazovat sociální politiku, ale svými názory je často nalevo od Che Guerevary a hodila by se spíše k Pirátům než ke straně, která je tu více než sto let. A pan Petříček je spíše jen pravá ruka toho, kdo ho platí, dříve Poche dnes Brusel, než skutečný ministrem suverénní země,“ říká paní Volfová.

„Strana je na dně a panuje v ní marasmus.“ Je to přesný popis současné ČSSD?

„Neskutečně přesný, jak já říkám, je to konec a dál už jdou jen titulky,“ míní matadorka české politické scény.

Co může zachránit sociální demokracii od volebního a možná politického krachu?

„Bojím se, že nic. Plánované spojení se Zelenými, rozuměj Bursíkem, Karolínou Jacques a dalšími, kteří již jednou přivedli levici do vlády pravicového Topolánka a odmítli s tehdejší ČSSD vládní angažmá, je podle mého pro mnoho sociálních demokratů neskousnutelné. Na druhou stranu to přesně ukazuje, kam vedení ČSSD míří. Co nejblíže povolení migrace, poklonkování Bruselu a zničení průmyslu ve jménu zelené hysterie a elektromobilů. Zastavení jaderných elektráren by pak jen dílo zkázy dokončilo,“ říká předsedkyně České Suverenity Jana Volfová.

