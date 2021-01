Zbořit Koněvův pomník není totéž, co vyřešit bytovou krizi. Názor

Situace se vystupňovala, když byl zrušen plán stavby stovky městských bytů v budově bývalého hotelu Opatov. Nové obydlí se nestaví a nájem v existujících bytech městské vedení zvyšuje, přičemž pro některé nájemníky až dvojnásobně! Všechno to probíhá v době sílící pandemie, stěžuje si ministr Petříček a dodává, že magistrát problémy Prahy řeší vždy jedním způsobem – leze do kapes občanů.

V čem spočívá tato asociální politika vedení českého hlavního města, které se v poslední době proslavilo válkou proti památníku maršála Koněva, demonstrativním přejmenováním náměstí před ruským velvyslanectvím a dalšími demonstrativními akty? Mimochodem u ministra ČSSD tyto akce znepokojení nevyvolaly. Svůj názor Sputniku sdělil pražský politolog Jan Miklas:

CC BY-SA 3.0 / David Sedlecký / Vojtěch Filip Praha Babiš s Filipem projednali prodloužení nouzového stavu i nákup očkovacích látek mimo EU

Zaostávající infrastruktura, drahé a stále dražší bydlení a zastavení klíčových projektů jako je třeba stavba dalších tras metra. Místo toho slyšíme stálé mantry o tom, jak se z Prahy má stát centrum budoucího „digitálního světa“, průmyslu 4.0 apod. Což jsou vedle fušovaní do zahraniční politiky oblíbená témata současného vedení Prahy.

Ve skutečnosti ale koncepce města pro lidi se současnému vedení Prahy stále vzdaluje a jde dokonce i aktivně proti ní. Viz. současný nápad zdražení nájemného v městských bytech, nebo snaha zdražit jízdné, což však naštěstí neprošlo. Zkrátka za současného vedení Prahy došlo k nejvýraznějšímu nárůstu cen bydlení a podpora trendu, aby se z Prahy stalo jedno z nejdražších měst, což se v porovnání platů a cen bydlení v Praze již stalo. Platy v Praze stálé výrazně zaostávají za průměrem velkých měst v EU, nikoli však cenami bydlení, které jsou v Praze nejdražší ve střední Evropě. Zkrátka politika současného vedení Prahy je typicky pravicová a neoliberální.

Proti tomuto trendu se vymezil i ministr zahraničí za ČSSD Tomáš Petříček, což je sice chvályhodné. Ale ještě lepší by bylo, pokud by se ministr Petříček býval ozval i proti dětinské a ostudné „truc“ politice odstraňování památek hrdinů 2. světové války, kde vedle známých kauz maršála Koněva a instalování pomníku nacistických kolaborantů (kde se „vyznamenali“ starostové Kolář a Novotný) figuroval i sám primátor Hřib v kauze pamětní desky rudoarmějcům na Staroměstské radnici. To by ovšem ale nesměl být Tomáš Petříček, který v zásadě s těmito kroky nejspíš tiše souhlasil, když se proti nim aktivně nepostavil. A podobně alibisticky jako v případě zločinů banderovců, řekl, že je to „vnitřní záležitost“ vedení Ukrajiny.

Ale vrátíme se zpět k bytové krizi v Praze a neúčinným pokusům vedení hlavního města o její řešení. Myslíte si, že taková politika pražských úřadů může ovlivnit preference občanů v nadcházejících parlamentních volbách?

Těžko říci, zda to ovlivní preference občanů v parlamentních volbách, to si netroufnu predikovat. Je ale dobré zmínit, že v pražském zastupitelstvu není jediný zástupce levice, a bohužel podobně je možné, že dopadnou i nadcházející parlamentní volby. Příčiny teď tady nechci rozebírat, to je na samostatný článek. Ale absence levice se již nyní destruktivně podepsala na krocích současného vedení Prahy (politicky motivované kauzy odstraňování památek hrdinů 2. světové velký a prohlubování neoliberální asociální politiky), a v případě vypadnutí levice z českého politického prostoru se jen naplno uvolní ruce těm, co chtějí provádět asociální neoliberální experimenty.

