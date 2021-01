„Jednou vedení tvrdí, že nechceme czexit, po půl roce ho chceme.“ Kerlesová varovala Trikolóru před ztrátou voličů

Před několika málo dny byl uveřejněn otevřený dopis podepsaný Ivanou Kerlesovou, Alešem Hrubým a Zdeňkem Peškem, kteří neúspěšně kandidovali v jednotlivých krajích v nadcházejících parlamentních volbách. Podnětem dopisu posloužil neutichající odchod jejich stranických kolegů.

Podle signatářů za tím stojí absence dohody mezi členy a vedení. Jde jim zejména o nerespektování principu demokracie a spolupráce v hnutí, kde se přímo či nepřímo podporuje intrikaření, vměšování se do kompetencí krajských organizací. Stanovy se podle dopisu porušují tím, že předseda hnutí Klaus mladší určuje lídry kandidátních listin do nadcházejících voleb Poslanecké sněmovny.

Sputnik se zajímal o to, proč se pro podobný krok členové Trikolóry rozhodli. „Otevřený dopis předsednictvu jsem poslala proto, že mi na hnutí záleží a nelíbí se mi stále častější odchod členů, kteří nesouhlasí s tím, co v dopise popisuji. Už jsem se nechtěla mlčky dívat na to, jak přicházíme o kvalitní členy a v souvislosti s tím také o voliče,“ odpověděla v písemném komentáři Ivana Kerlesová.

Změny v otázce setrvání ČR v EU. Odradí to voliče?

V otevřeném dopisu Klausovi mimo jiné její straničtí kolegové vyčítají prudké názorové změny v otázkách týkajících se EU. O změnách se členové hnutí dozvídají dle dopisu ze sociálních sítí, nikoliv na základě celostranické diskuze.

„Přečetli jsme si, že chceme referendum o setrvání České republiky v Evropské unii každé čtyři roky v rámci voleb do Poslanecké sněmovny, když jsme referendum ještě před půl rokem odmítali,“ upozorňuje se v dopisu.

V červnu minulého roku v rozhovoru pro Seznam Zprávy Klaus zdůraznil, že přistupuje k EU kriticky a v rámci ní je nezbytné dbát na zájmy České republiky. Nehledě na to prozradil, že vystoupení z EU by znamenalo značný ekonomický propad. Začátkem ledna předseda Trikolóry prohlásil, že se chystá návrh zákona, podle kterého by referendum o setrvání v unii bylo součástí každých sněmovních voleb. Vyřešilo by to údajně otázku setrvání republiky ve volbách.

Podobná změna názoru podle Ivany Kerlesové odrazuje i voliče. Podle lednového průzkumu voličských preferencí od Medianu by Trikolóra zatím nezískala potřebné množství hlasů pro vstup do PSP v příštích parlamentních volbách.

V komentáři pro Sputnik to vysvětlila slovy: „Nízké volební preference jsou důsledkem nedůvěryhodnosti Trikolóry, k níž dochází zejména častými změnami v našem programu. Jednou naše vedení tvrdí, že nechceme czexit, po půl roce ho chceme, po dalším měsíci tvrdíme, že chceme referendum o setrvání ČR v EU každé 4 roky… V takovýchto změnách se ztrácíme i my (členové), ale co potom voliči?“

Kerlesová také zdůraznila, že změny v programu musí dle stanov Trikolóry odsouhlasit celostátní sněm. „To se nestalo. Proto si ani pan předseda nemůže dovolit prezentovat je jako hotovou věc. Navíc, když s tím řada členů nesouhlasí,“ vysvětlila Sputniku členka strany.

Autokratické rozhodování vedení

Předsedovi hnutí vytýkají i styl vedení. O lídrech kandidátních listin hnutí Trikolóra do voleb do Poslanecké sněmovny za jednotlivé kraje rozhoduje Václav Klaus ml. nehledě na to, že kandidáti by měli být navrženi jednotlivými krajskými radami. Například v Ústeckém kraji panovala nespokojenost kvůli tomu, že se do čela kandidátky dostala Tereza Hyťhová, původní členka SPD.

„Trikolóra jde nedemokratickou autokratickou cestou bez ohledu na své členy. Ti nemají dostatek informací, jedná a rozhoduje se za jejich zády a zejména předseda hnutí jedná v rozporu se stanovami. V důsledku toho dochází ke ztrátě členů hnutí i voličů,“ zaznělo na závěr otevřeného dopisu.

Kvůli těmto zmíněným bodům žádají tři členové hnutí odchod celého vedení strany. V komentáři pro Sputnik Ivana Kerlesová potvrdila, že o vyvození politické odpovědnosti žádá celé předsednictvo, tedy nikoliv jen pana předsedu.

Ivana Kerlesová navíc zdůraznila, že počká, jak se k dopisu předsednictvo postaví. „Možná je naivní má představa, že se může něco změnit. Ale u hnutí, jehož mottem je: Bráníme normální svět, předpokládám, že podobnou výtku nehodí za hlavu,“ uvedla Kerlesová ve svém vyjádření pro agenturu.

