Lubomír Volný k potyčce: Nevypli mi mikrofon, že jsem neměl roušku. Nechtěli, abych mluvil

Pane magistře, viděli jsme v médích strkanici, jíž jste se účastnil. Konkrétně třeba na Nově vůbec neřekli přesně, kvůli čemu se fyzický incident odehrál. Co se stalo?

Lubomír Volný: Měl jsem dvě vystoupení. V prvním – mám to na FB –, jsem zadal nějaké otázky panu ministrovi zdravotnictví Blatnému. On na ně neodpověděl, mezitím mě poslanec Feri nazval idiotem, pak na mě a kolegu Bojka verbálně útočil i předsedající schůze pan Tomáš Hanzel. Jinými slovy jsem požadoval druhé vystoupení, ve kterém bych trval na odpovědích od ministra.

Musel jsem se ohradit vůči vystoupení pana Hanzela. On osobní kritiku neunesl a vypl mi mikrofon. Podstatné je, že mi neodpojil mikrofon proto, že jsem neměl roušku. Předsedající mě nechal mluvit předtím i bez ní. On mě obvinil z toho, že nemluvím k tématu. Já jsem k tématu mluvil. V průběhu rozpravy na mě předsedající slovně zaútočil. Já jako poslanec mám právo se bránit. Takže jsem se bránil. Svobodu slova přece nelze zapínat či vypínat tlačítkem.

V minulosti po sobě řvali Kalousek s Babišem. Babiš nadával Kalouskovi, že je to padákový vrah. Kalousek zase lál Babišovi, že je to zloděj s dotacemi. „Odesáci“ spílají komunistům, že zavraždili Horákovou. Komunisti osočují „odesáky“, že vraždí lidi v dluhových pastech, tedy ten jejich kapitalismus. Tohle se „normálně“ děje pět šest hodin při projednávání zákona o zahrádkách. Jeden na druhého řvou, zda má být řepa červená… a to má být jako v pořádku? To se tady můžeme dohadovat stále dokola a být zde do půlnoci.

Když jako nezařazený poslanec, který nemá za zády žádný klub, kritizuju ČSSD za to, a za svými slovy si stojím, že si nechala několikrát nazvracet do úst – než aby poslanci ČSSD opustili své ministerské posty, nechají si (obrazně řečeno) nazvracet do úst, vždy pak ve finále vládu podpoří, ať už se jedná o cokoli, třeba o rozpočet –, pan předsedající mě umlčel, prý ať mluvím k věci. Řekl jsem, že to dělám, že jsem volený zástupce lidu. Pověděl jsem mu, že když mi mikrofon vypne, půjdu si mu sednout na klín a hovořit budu dále do jeho mikrofonu. On mi řekl – „Tak pojďte,“ načež mi mikrofon vypl. Tak jsem dostál slovu a šel jsem hovořit do jeho mikrofonu.

Evidentně jste asi nestačil říci vše, co jste měl na srdci, vlastně na jazyku, vyvedli vás přece?

Chtěl jsem ve vystoupení ještě pokračovat. Bavil bych se o tom, že chci odpovědi od ministra, když mi je neposkytl hned na začátku. Poté jsem se chtěl ještě zmínit o prof. Beranovi, epidemiologovi. Chtěl jsem se na základě informací od prof. Jiřího Berana zeptat, zda je pravda, že protiepidemická opatření PES připravili neprofesionálové.

Poslechněte, co říká profesor Beran: „[PES] – Podivný model, na jehož vzniku se nepodílel žádný lékař, natož pak epidemiolog.“ Profesor Beran líčí, že systém PES stvořili nějací matematici, kteří nejsou v lékařství vzdělaní. Ve svém článku Jan Kulveit, který se na vývoji PSA podílí, kriticky napadá prof. Berana. Pan profesor totiž říká, že jeden z tvůrců PSA státnicoval jako magistr na matematicko-fyzikální fakultě a své studium ukončil diplomovou prací Studium nukleace kvantových teček. Práci obhájil v roce 2010. V témže roce začal studovat doktorský program (Ph.D.), což mu trvalo 9 let, tedy až do roku 2019. To zas napsal dizertační práci Nucleation in Complex Systems. Jeho první publikace v medicíně vyšla v polovině prosince 2020. Prof. Beran se pozastavuje nad tím, zda měl někdy nějaký student medicíny možnost studovat 9 let, aby se pak po 6 měsících od obhajoby doktorátu v úplně jiném oboru podílel na řízení protiepidemických opatření ve státě, který má plno zavedených špičkových epidemiologů. Místo, aby pan ministr Blatný spolupracoval s těmito, spolupracuje s „věčnými“ studenty, kteří 9 let sepisují Ph.D. Jestliže doktorát dělají v jiném oboru, jak můžou vůbec sestavovat PSA, který se dotýká života všech našich občanů?

Takže nás tu řídí PES, resp. systémový „zmetek“ ministra Blatného, na němž se nepodílel žádný lékař. Na toto jsem se dnes ve sněmovně chtěl zeptat, což jsem nestačil. Taky jsem se chtěl ptát, co pánové říkají na to, že v EU se již baví o celounijním vakcinačním certifikátu. Jde o první vlaštovku. Nesmí nám uniknout, že se o tom již uvažuje. Naši poslanci to dnes nezavrhli. Obávám se tedy, že něco takového může být zavedeno.

Chtěl jsem oznámit, že jsme do systému vložili pozměňovací návrh, který má ochránit občany před zaměstnavateli, před korporacemi, tak aby si ani zaměstnavatel, ani korporace na území ČR nemohly v žádném případě vakcinaci zaměstnanců či uživatelů služeb vynutit. Chtěl jsem říci, že poslanci brzy dostanou šanci vyslat signál svým voličům, že budou voličům moci ukázat, nakolik je pravda, že je chtějí před vynucenou vakcinací bránit, nebo nakolik k takovému činu odhodlaní vůbec nejsou.

Vladimír Franta Poslanci Marian Bojko a Lubomír Volný

S kolegou Marianem Bojkem budeme přílepky k pozměňovacím návrhům neustále dodávat. Chceme návrh změnu ústavy. Prostě vakcinace na území ČR nesmí být vynutitelná ani státem, ani nestátními orgány. Stát si netroufne dnes něco takového navrhnout. Ale tento nápad by se mohli pokusit prosazovat zaměstnavatelé v soukromém sektoru. K tomu dojít podle nás v žádném případě nesmí. Na něčem takovém nesmí trvat ani korporátní poskytovatelé služeb.

