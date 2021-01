Mračna nad Lamanšským průlivem se rozptylují. Kamiony jedou bez delších přestávek

Od 1. ledna roku 2021 byly v souladu s obchodní dohodou mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií, která byla podepsána 30. prosince 2020, změněny předpisy týkající se celního vyřízení vývozu a dovozu zboží a služeb. Podle nejnovějších údajů operátorů trajektů P&O Ferries a DFDS probíhá nákladní doprava mezi britským Doverem a francouzským Calais normálně. Příjezdové cesty k Doveru jsou volné, zácpy nejsou.

V Doveru je nárazníkové pásmo plné a průtahy s registrací mají technický ráz. Odjezd je zdržován v průměru o 60 minut. V Calais vznikají v nárazníkovém pásmu fronty u pohraničních stanovišť a pomalé vykládání lodí je spojeno s celní prohlídkou. Na registraci je třeba čekat asi 30 minut.

Piotr Mikiel, ředitel dopravního departamentu Polské asociace mezinárodních automobilových přepravců, sdělil vlastní vidění situace na hranici Velké Británie v rozhovoru pro Sputnik.

Vrátili se domů všichni řidiči, kteří se zdrželi ve Velké Británii před Vánocemi?

Myslím si, že ano. Nemohu si představit situaci, kdyby se někdo z nich nevrátil. Pro ty, kdo se vydali na cestu koncem roku, měla platit stará pravidla, proto byl tak intenzivní provoz – všichni se chtěli vrátit do Nového roku. Neočekávám, že se podobná situace opakuje. Nejsou ostatně vyloučeny jakési jednotlivé případy. Hovořil jsem s jedním přepravcem, který řekl, že se mu prostě porouchal automobil… Není také vyloučeno, že například řidič opustí Velkou Británii, přijede do přístavu, dá se testovat na covid-19 a zjistí, že má koronavirus. Do Francie už nesmí. Připomínám, že situace je taková, že na několik tisíc řidičů otestovaných na covid-19 pouze v 0,02 % případech byla zjištěna infekce.

Řidiči kamionů stále ještě potřebují pomoc polské strany v souvislosti s testy na koronavirus, jak tomu bylo koncem minulého roku?

Byla to jednorázová akce před Novým rokem, aby se tito řidiči mohli vrátit do vlasti před Vánocemi. Myslím si, že teď se situace postupně stabilizuje. Provoz není tak intenzivní, jaký byl v prosinci. Některé společnosti se vůbec vzdaly přeprav kvůli problémům s celní prohlídkou na britské straně. Je kromě toho problém s obrovským množstvím kurýrských zásilek z Velké Británie a do Velké Británie.

Ty se mají obnovit teprve 20. ledna. Takže si myslím, že každá dopravní společnost bude hledat východisko, aby neuvázla ve Velké Británii. Budou hledat způsoby, jak vystavit potřebné dokumenty.

Jak hodnotíte nynější situaci na britsko-francouzské hranici?

Situace se postupně normalizuje. Ano, byl problém, protože Francouzi žádali testy na covid-19. Teď, jak mi oznamují přepravci, s tím na britské straně nejsou prakticky žádné problémy. Řidiči musí kromě jiných dokumentů mít také negativní test na covid-19 starý maximálně 72 hodin. Bez toho je nepustí do přístavu v Doveru.

Procedura přejezdu hranice trvá 20 minut, tedy poměrně málo, takže to není problém. Vojáci také sledují situaci: když vzniknou zácpy, přesměrují provoz na jiné trasy kolem Doveru.

Vážnější problém spočívá v tom, že dopravní prostředek, který převáží náklad z Velké Británie do EU, musí projít celní prohlídkou, a stanovišť, kde se prohlídky konají, je stále ještě poměrně málo. A to je největší problém, o němž přepravci mluví. Čekají několik hodin, dokonce několik desítek hodin. Hovořil jsem o tom minulý týden s řidiči, kteří tam pracovali, hovořil jsem také s podnikateli, a všichni si stěžují na tento problém. A týká se to nejen polských řidičů, ale všech, kdo vezou náklady do EU. To je otázka celních dokumentů: jak a kdo je má vyřizovat. Řekl bych, že jsou to otázky týkající se logistiky a informování. Všichni se učí.

Jak na to reagují Brusel a Londýn?

Pokud je řeč o zboží, které se převáží z Evropské unie do Velké Británie, máme ještě šest měsíců přechodného období, dokud Britové nezavedou cla. Britská vláda nebude mít úplnou kontrolu nad zbožím přepravovaným na ostrov z EU v průběhu příštích šesti měsíců. Od 1. ledna nepatří Velká Británie do složení EU, a proto se zavádí celní procedura.

Jakési kroky se podnikají, musíme počkat, a podíváme se, co bude v Doveru v nejbližších týdnech a měsících. Úřady EU na tom pracují. Jsou formality. Pracuje se na tom, aby byla dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Velkou Británií uplatněna ještě před schválením tohoto dokumentu v parlamentu EU. Neoficiálně dohoda už platí, formálně ale musí být ještě schválena oběma stranami. Strany se však zavázaly, že budou mezitím plnit ustanovení této dohody. Myslím si, že to může trvat měsíc.

Podle prohlášení administrativy přístavu Calais se bude většina formalit vyřizovat nikoli na papíře, ale na internetu. Řidiči kamionů doufají, že všechny dokumenty se budou pro ně vyřizovat buď před „zelenou“, nebo před „oranžovou“ zónou, budou-li třeba dodatečné prověrky, v případech, kdy se nedá všechno vyřídit online. Situaci ovlivňuje nejen nová forma vztahů mezi Velkou Británií a Evropskou unií, ale také pandemie. Při překročení hranice jsou zdravotnické dokumenty stejně důležité jako celní kontrola.

Bere se v úvahu možnost využití jiných tras mezi Velkou Británií a kontinentální Evropou?

Dublin může brzy narazit na přílišné zatížení. Mnozí řidiči kamionů budou chtít jet na kontinent přímo z Irska trajektem, aby se vyhnuli celním formalitám ve Velké Británii. V belgickém Zeebrugge byl vypracován nový systém registrace nákladů, kdy se v Bruselu a Lucemburku rozhoduje o tom, jestli může vůz jedoucí do Zeebrugge vjet do terminálu. Je to samozřejmě otázka ceny. Tradiční cesta přes Dover a Calais je prostě nejkratší. To je nejlevnější řešení. Vždyť Holanďané také něco navrhují, bude to snad ale přece jen dražší. Přepravci hledají levnější trasu a jedou přes Calais.

Mnohé firmy chtějí vidět, jak se realizují nová pravidla v praxi, než pošlou své kamiony přes Lamanšský průliv. Evropští přepravci projevují kromě toho opatrnost po nedávné zácpě na hranici, která byla vyvolána vyostřením epidemiologické situace.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.