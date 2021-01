A kdy bude mimo zákon hrníček s Havlem? Poslanci zakázali prodej extrémistických symbolů. Názor

Že to ale trvalo. Poslanecká sněmovna zakázala komerční šíření materiálu k propagaci národního socialismu a dalších podobných hnutí. To znamená konec ostudy s hrníčky s Hitlerem. Má to ale háček.

Poslanecká sněmovna není boxovací ring a poslanci nejsou zápasníci. I když by se to občas a zejména po čtvrteční aféře s přetahováním o mikrofon poslance Volného a předsedajícího Hanzela mohlo zdát.

Ti, kteří si váží naší minulosti a je jim protivné oslavování fašismu, mohou být spokojeni. Dolní komorou našeho parlamentu prošla hladce novela trestního zákoníku, konkrétně paragrafu 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka.

Co to znamená? Nově bude trestným činem, když by člověk vyrobil, dovezl, nabídl, veřejně zpřístupnil, uvedl do oběhu nebo prodal dílo s vyobrazeními hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Základní sazba by činila až tři roky vězení, nejvyšší až šest let odnětí svobody.

A naopak se předpokládá, že trestné by naopak nebylo využití takového propagandistického materiálu například při výuce a při zpravodajství o aktuálních nebo historických událostech.

Novela vznikla po skandálu s nakladatelstvím Naše vojsko, které na internetu prodávalo hrnky a trička s Adolfem Hitlerem a dalšími nacistickými zločinci. Policie si tehdy nevěděla s prodejem rady, protože prý šlo jen o byznys a nikoli propagaci fašismu. Teď se situace změnila a podobní prodavači symbolů zla mají utrum.

Je tu ale háček. Česká televize na sociálních sítích upozornila, že zákaz prodeje se týká i komunistických symbolů. To znamená, že se nebude smět prodávat zboží s Alexanderem Dubčekem nebo generálem Ludvíkem Svobodou? Už to tak vypadá.

Sputnik se na situaci se zákazem prodeje tohoto druhu zboží zeptal Jiřího Valenty, místopředsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti a poslance za KSČM.

„Dle mého názoru se jedná pouze o další projev pokrytecké schizofrenie, tolik typické pro dnešní život v kapitalismu. Na jedné straně halasně odsuzovat nacismus a fašismus, na straně druhé, ale z reliktů té velice smutné doby komerčně profitovat.

Kapitalistický trh, se ve své neomezenosti, již neštítí prakticky ničeho, a jestli si navrhovatelé myslí, že tímto zákonným zákazem prodej nacistických artefaktů vymýtí, velice se mýlí. Naopak tyto předměty stoupnou na ceně a na ,trhu černém' budou ještě vyhledávanější než doposud. I proto si myslím, že tato úprava je pouze deklaratorní, fakticky se nic příliš nezmění," říká známý poslanec.

Znamená to, že zdravý rozum zvítězil a nacističtí zločinci nebudou „příjemným suvenýrem“?

„Navrhovatelé, konkrétně lidovci, argumentovali tím, že v dnešní době není možné prodej nacistických suvenýrů postihovat, ale já se domnívám, že to není pravda. I když je poměrně složité prokázat při prodeji úmysl podpory nebo propagace nacismu, zcela jistě to, při troše dobré vůle ze strany policie a státního zastupitelství, jde! A tak se z navrhované úpravy kolegou Bartoškem v podstatě stává jen jakási mediální šaráda. Skutečnost a efekt pro společnost mohou být dokonce zcela opačné, nezapomeňme totiž na lidovecké objímání se se sudetoněmeckým Landsmannschaftem, který byl z jisté části koncipován právě pohrobky nacistické ideologie, a to nikoliv pouze řadovými.

Někdo se tak možná jen snaží předvolebně odvést pozornost od aktivit svých kolegů, například pánů Hermana či Bělobrádka, kteří se v minulosti tak rádi producírovali na srazech uvedeného obskurního spolku. A já je na jejich, ne zrovna vlasteneckou, činnost mnohokráte na jednání sněmovny, když byla KDU-ČSL ještě ve vládě a Bělobrádek s Hermanem ministry, upozorňoval," míní pan Valenta.

Česká televize uvádí, že mimo zákon byl postaven prodej a distribuce i komunistických symbolů? Je to pravda?

„Podle mého názoru to nejspíše nebude tak jednoduché! Trestnost založení, propagace či podpora hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásání rasové, etnické, národnostní, náboženskou či třídní zášť vůči jiné skupině osob, je již dnes v trestním zákoně přímo zakotvena. Ale u prodeje předmětů s takovouto tématikou, jak jsem již uvedl, je složitější prokázání ,úmyslu', který byl pro právní posuzování v tomto případě zcela nezbytným. I proto se domnívám, že nyní do trestního zákoníku byl přidán jen zákaz prodeje výrobků ilustrující nacistickou symboliku, nikoliv tu komunistickou.

Nedokáži si představit, že bychom chtěli trestat například prodej hrnečků s portrétem Ludvíka Svobody, bývalého komunistického prezidenta, kterému idol dnešních milovníků kultu ,pravdy a lásky' Havel, nikdy nesahal morálně ani po kolena! Již na počátku projednávání tohoto návrhu jsem si ale byl velice dobře vědom nebezpečí, že by mohla být takováto restrikce vztažena i na předměty s komunistickou tématikou, a proto jsem se při hlasování raději zdržel," říká politik.

Je vůbec možné srovnávat tyto dvě ideologie? To je taky poslední dobou jistá móda.

„Ano, to je jistě pravda a mnozí pravicoví mudrlanti a šibalové to dělají velice rádi! Samozřejmě někteří bez znalosti historického kontextu, dobových reálií a v obrovské nenávisti všeho, co by jen trochu mohlo připomínat sociálně spravedlivou společnost, jiné zcela úmyslně. Potřebují totiž držet lidi ve strachu a ideové poslušnosti kapitalismu, a tak si vždy z celé dlouhé historie komunistického hnutí vytrhávají pouze to, co se jim zrovna hodí. Velice dobře chápou, že ve svém nenávistném chování nesmí polevit ani na okamžik, neboť v každém slušném člověku je vždy mnohem více toho levicového. A toto by se mohlo velice rychle a snadno aktivovat! V čí neprospěch je snad každému jasné," říká poslanec za KSČM Jiří Valenta.

