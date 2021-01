Andrej Danko pro Sputnik: Slováci by měli mít možnost výběru vakcíny ze Západu nebo z Východu

Vakcína od společnosti BioNTech a Pfizer jako první obdržela fakultní nemocnice v Nitře. Očkování mají k dispozici v první řádě zdravotníci a lidé z kritické infrastruktury, například policisté. Podle slov prezidentky očkování bude dostupné pro všechny obyvatele až na Velikonoce.

Slováci zatím nemají na výběr z možných vakcín proti covidu. Proces očkování se na Slovensku řídí společnou vakcinační strategií EU: do všech zemí společenství jsou schválené očkovací látky zasílány současně a za stejných podmínek. Jako první v Evropě schválila Evropská léková agentura EMA vakcínu BioNTech a Pfizer již 21. prosince 2020. Následně 6. ledna letošního roku byla schválena vakcína od Moderny.

Na včerejší mimořádné videokonferenci nejvyšších představitelů evropských států premiér Igor Matovič poděkoval Evropské komisi za společnou snahu. Řekl, že bez členství v EU by Slovensko nemělo šanci „dostat se v takovém rekordním čase a v takovém množství k aktuálně dostupným vakcínám na světě”.

Očkovací strategie na Slovensku

Ve čtvrtek upozornil na očkovací strategii státu bez obav o původu vakcíny předseda hnutí Slovenské národní strany a bývalý předseda Národní rady SK Andrej Danko. Ve svém příspěvku se zejména pozastavil nad přístupem panujícím ve více sférách života, že všechno, co pochází ze západu, je apriori přínosné a dobré, včetně vakcín. Podle předsedy SNS je nezbytné, aby občané Slovenska měli možnost volby v otázce očkování.

„Občan Slovenské republiky má právo zvolit si vakcínu, ať už ze západu nebo východu. Samozřejmě je důležité, aby tyto vakcíny prošly testováním a příslušnou registrací. Příklad však nemusíme hledat daleko. Maďaři schválili očkovací látku Sputnik,” uvedl politik na Facebooku. V krátkém videu následně navrhnul premiéru Matovičovi pomoc s organizací cesty do Ruska za účelem jednání o dodávkách ruské vakcíny.

Sputnik se obrátil na předsedu SNS se žádostí o komentář k aktuální očkovací strategii Matovičovy vlády a vysvětlení důvodu jeho apelování na premiéra. Andrej Danko to uvedl slovy: „Moje výzva směřovala k tomu, aby Slováci měli možnost výběru látky ze západu, nebo také i z východu. Myslím si, že žijeme v době, kdy si mohou lidé zvolit, zda se nechají očkovat látkou, která splňuje všechny požadavky. Domnívám se, že pokud to dokáží Maďaři, tak by to měli dělat i Slováci.”

Postup Maďarska

V sousedním Maďarsku kromě dostupných očkovacích látek od Moderny a Pfizer bude brzy k dispozici i ruský Sputnik V. O možnosti uznání maďarským regulátorem ve zrychlené podobě ruské vakcíny, stejně jako i látky z Číny, hovořil minulý týden maďarský premiér Viktor Orbán.

Jednání na státní úrovni proběhlo rychle: dnes maďarský ministr zahraničních věcí a zahraničního obchodu Péter Szijjárto s ministrem zdravotnictví RF Michailem Muraškem podepsali smlouvu na dodávky vakcíny Sputnik V do Maďarska. Sousedé Slovenska se tak stanou prvním státem v Evropě, který využije ruskou vakcínu. Podle maďarských médií mimořádné povolení úřadu pro vakcinaci se vydává na dobu 6 měsíců a může se prodloužit na další půlrok.

Odlišný postup původně Maďarsku nedoporučovala Evropská komise (Dříve mluvčí Evropské komise Eric Mamer uvedl, že jakákoli vakcína proti covidu-19, určená pro použití v EU, musí odpovídat standardům kvality a schvalovacím postupům společenství, včetně vakcín, které vyrábí země mimo EU. Rusko v tomto týdnu požádalo o certifikaci vakcíny Sputnik V v Evropské lékové agentuře EMA - pozn.red.).

Ptali jsme se pana předsedy Danka, zda má obavy z reakcí Evropské komise, jako tomu bylo v Maďarsku. Podle předsedy se jedná především o možnost kontrolovat společný postup vakcinace.

„Evropská komise bude bojkotovat jakoukoliv jinou iniciativu, která půjde mimo ni. Je mi velmi líto, že páni v Evropské komisi (předsedkyně EK Ursula von der Leyenová - pozn.red) si myslí, že svět je jen na západ. Ptám se nahlas, co budou dělat, když nebude dostatek vakcíny ze západu. Už se to jednou stalo, když nám chyběly roušky z východu a byly nám dobré i z Číny. Myslím, že je to málo prozíravé a je to velké riziko vůči obyvatelům Evropské unie,” zdůraznil politik.

Srbové taky jedou po vlastní ose

Vlastní strategii očkování mají i v Srbsku. Masová vakcinace byla v této zemi odstartována minulé pondělí, 18. ledna. Kromě vakcíny od Pfizer a BioNTech, kterou schválila EMA, dovezla srbská vláda vakcínu Sputnik V z Ruska a Sinopharm z Číny. Další vakcíny Moderna a AstraZeneca budou mít k dispozici později. Současně si Srbové mohou na státním portálu zaregistrovat a vybrat jednu z možných vakcín k očkování.

Ptali jsme se Andreje Danka na jeho názor na zkušenosti Srbska, kde k očkování používají pět vakcín najednou (Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, Sputnik V). „Zkušenost Srbska pouze vítám. Přesně tak, jak se chovají Srbové, tak by se měla chovat i vyspělá Evropská unie a neměla by nadržovat žádné ze stran,” vyjádřil se pro agenturu předseda strany SNS.

Brání zdravotnictví dějiny?

Jak si čtenáři mohli všimnout, současné očkování je doprovázeno aktivní informační kampaní, v níž je ruská vakcína terčem útoků. Diskuze o Sputniku V se někdy blíží k úvahám o ruské totalitě nebo o „hybridní hrozbě“, jak se k vakcíně nedávno vyjádřil ukrajinský diplomat Dmitrij Kuleba. Ptali jsme se Andreje Danka, zda by se podobné úvahy měly odhodit ve světlé nezbytného řešení celosvětového zdravotnického problému.

„Ukrajinští politici často přehánějí. Myslím si, že se do boje s nemocí zbytečně vnáší politika. Vždy jsem věřil, že se už nevrátíme k období studené války, a že zde nebude zápasit západ s východem. V době, kdy se setkával Reagan s Gorbačovem, jsme si mysleli, že tyto časy už budou dávno za námi,” konstatoval na závěr předseda Slovenské národní strany Andrej Danko.

