Americké „chytré“ rakety se přibližují ke Krymu. Co může proti tomu postavit Rusko?

Představte si hypotetickou situaci: agresor chce zničit ruské lodě v Černém moři. Těmto plánům může zabránit radiotechnická a kosmická rozvědka a také třístupňový obranný systém. Vysvětlíme vám, jak je to možné uskutečnit (k tomu ale nedojde).

Vojenské námořní síly USA se připravují na zkoušky protilodní střely AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) verze 1.1 v reálných bojových podmínkách. Uvádí to v nedávno zveřejněná roční zpráva úřadu Pentagonu pro provozní zkoušky a hodnocení.

Tato střela o doletu 950 kilometrů je na některých internetových platformách nazývána „zabijákem“ Černomořského loďstva RF.

Podle mého názoru to je příliš odvážné prohlášení. Abychom se pokusili rozebrat realističnost podobného hodnocení, je třeba zjistit, o jakou konkrétní raketu jde a jaký je její reálný potenciál.

„Chytrá“ raketa pro kolektivní střelbu na cíle

Protilodní rakety LRASM AGM-158C byly zařazeny do výzbroje amerického letectva a vyrábí se zatím v malé sérii, a také se zkouší na letadlech B-1B a F/A-18 a dopracovávají se podle výsledků zkoušek. Předpokládá se, že B-1B může nést 24 střel LRASM, a kromě toho bude použití těchto raket možné také jinými strategickými nosiči amerických VLS – B-52 a B-2.

Rakety jsou vybaveny dostatečně silnou pronikavou tříštivě-trhavou bojovou hlavicí o hmotnosti 454 kg, která může v případě úspěšného zásahu zničit jakoukoli menší loď třídy korvety nebo menší, nebo ji přinejmenším vyřadit z provozu. Pro větší lodě třídy fregaty nebo křižníku bude všechno záležet nejspíše na štěstí, v každém případě ale loď už nebude po tomto zásahu plnohodnotnou bojovou jednotkou. Takže v případě úspěšného leteckého útoku může pár strategických nosných letadel skutečně zničit prakticky všechny bojové lodě ruského Černomořského loďstva, kterých je v současné době asi padesát.

Raketa AGM-158C je „chytrá“ a má dost dokonalý naváděcí systém, který v sobě spojuje vysoce přesného autopilota a podsystém samostatného vyhledávání, identifikace a skupinového navádění raket k cíli. Střely AGM-158C se mohou přibližně stejně jako sovětské protilodní střely Granit mezi sebou „domlouvat“ o tom, jak a na jaký cíl mají zaútočit. Mohou si také rozdělit cíle ve skupině lodí pro zaručené zničení nejdůležitějších objektů. Kromě toho může „chytrá“ raketa způsobovat poruchy systémům protivzdušné obrany a vykonávat protiraketové manévry.

Do hry se zapojují S-300 a S-400

Odpor moderním chytrým útočným systémům musí být samozřejmě komplexní. Jak může být zorganizována protivzdušná obrana moderního loďstva? Nejlepší obranou je zabránit útoku už v raném stádiu. Ideální by bylo zničit letadla nesoucí střely AGM-158C ještě před jejich odpálením, avšak v podmínkách Černého moře by to bylo třeba dělat nad územím jiných zemí a mimo zónu protivzdušné obrany ruského loďstva.

A je proto třeba zabránit skupinovému útoku poměrně málo viditelných střel AGM-158C. Nečekaný soustředěný útok se dá lépe odrazit, když budeme o něm vědět předem – a je tedy nutné zajistit radiotechnickou a kosmickou rozvědku a podle možnosti nepromarnit přípravu útočné operace. Jde o kontrolu intenzity rádiových hovorů, monitorování aktivity amerických základen strategického letectva a tankovacích letadel, a také o zjišťování jiných nepřímých příznaků připravované strategické operace vojenského letectva. Toho se musí určitě zúčastnit středisko radiotechnické rozvědky Černomořského loďstva dislokované na Krymu.

Dalším velmi důležitým úkolem bude ničení útočících raket ve vzdálenosti 200 až 250 kilometrů od základen ruského loďstva. Bude se řešit pomocí stíhacích letounů Su-35 a Su-30 dislokovaných na Krymu a v Krasnodarském kraji, a také pomocí systémů PVO S-400. Nehledě na jejich malou viditelnost bude velké množství raket zničeno během letu k hlavním silám loďstva, které se v mírové době nacházejí na svých základnách nebo vykonávají plavby mezi základnami.

Ve vzdálenosti menší než 150 kilometrů se do boje zapojí obranné systémy lodí – součástí Černomořského loďstva je raketový křižník Moskva, vybavený protiletadlovým raketovým komplexem S-300F s dostřelem 150 kilometrů a tři nejnovější fregaty projektu 11356R s protiletadlovými raketovými komplexy zonální obrany Štil-1 s dostřelem 50 kilometrů. Na této hranici bude také zničeno určité množství útočících raket.

Na poslední hranici ruské obrany budou na agresora čekat protiletadlové komplexy sebeobrany lodí a vysokorychlostní vícehlavňové dělostřelecké systémy typu AK-630, Pancir-M, Palaš a Kortik. AGM-158C jsou podzvukové střely s rychlostí letu 700 až 1000 km/h, a jsou proto zcela dostupnými cíli pro obranné systémy poslední hranice. Lodě musí být samozřejmě k obraně připraveny. Moderní boj je velmi krátký: při rychlosti letu 1000 km/h uletí střela poslední tři kilometry k lodi za 11 sekund, a nebudou-li bojové obranné systémy v bojové pohotovosti, je velké riziko „válku zaspat“. Proto musí bojové systémy poslední hranice na nepřítele čekat.

Rusové „schovají“ své lodě

Důležitou úlohu mohou sehrát systémy radioelektronického boje a maskování lodí pomocí rušiček typu Divnomorje, Moskva-1 nebo mobilních komplexů Krasucha, které mohou být v případě nutnosti rozmístěny kdekoli. Organizování podobné obrany pravděpodobně umožní „schovat“ lodě před naváděcími systémy raket. Možná, že se podaří porušit také navigaci střel v případě, když se budou střely korigovat pomocí družicové navigace – předpokládá se, že podobné systémy Rusko také má, a mohou se použít samozřejmě i pro ochranu loďstva.

Rozebíráme samozřejmě zcela hypotetickou situaci, a proto nepřekračujeme rámec černomořského válčiště. Je jasné, že v reálném životě bude podobný nečekaný útok stěží možný, nebude-li to začátek velké války za použití jaderných zbraní. A proto všechny řeči o „zabijácích“ té či oné flotily jsou jen způsobem, jak upoutat pozornost čtenáře, a nic více. Doufám, že se nám to také podařilo.

