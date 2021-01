Před volbami do Sněmovny se Zeman rozhodl zamíchat karty. Názor

Když Miloš Zeman v těchto dnech oznámil: „Možnost sestavit vládu dostane strana s nejvíce poslanci, ne koalice“ a navrhl hnutí ANO a sociálním demokratům, aby do nadcházejících parlamentních voleb šli společně, mnohým lidem to bylo podezřelé. Prezident se totiž bojí možné aliance pravicové opozice, která se vytváří před volbami do Sněmovny.