Projekt Rosatomu v Turecku. Jaderná elektrárna Akkuyu bude jedna z nejbezpečnějších na světě, říká ředitel Buckich

V jaké fázi je výstavba projektu Akkuyu? Jak probíhá? Co plánujete udělat v roce 2021?

Stavební a montážní práce na projektu Jaderné elektrárny Akkuyu, kterou buduje ruská státní korporace Rosatom, probíhá podle plánu a dnes se nachází ve velmi aktivní fázi.

Současně se budují tři energetické bloky elektrárny. Na prvním bloku byly vytvořeny základy reaktorového oddělení a strojírny, do projektované polohy byl umístěn lapač taveniny, bylo smontováno druhé patro vnitřního ochranného obalu reaktorové budovy, v nejbližším čase bude zahájena výstavba čerpacích stanic.

Na druhém bloku byly rovněž položeny základy reaktorového oddělení a budovy pro turbínu, umístěn lapač taveniny. Na bloku č. 3 končí betonová příprava základů reaktorové a turbínové budovy, po čemž zahájíme vyztužování a betonování základu.

Současně s budováním energetických bloků jaderné elektrárny probíhají práce na pomocných objektech. Jsou to stavební a montážní základny, palivové nádrže, námořní hydrotechnické stavby, tunely a systém užitečného východu. Byly odstartovány práce na výstavbě městečka pro zaměstnance Jaderné elektrárny Akkuyu.

V květnu 2019 byl uveden do provozu nákladní terminál Vostočnyj, který již získal status hlavního transportního uzlu projektu, a pravidelně přijímá náklady stavebnin a zařízení. Elektrárna Akkuyu se nachází na mořském pobřeží, proto velmi závažnou funkci mají plnit hydrotechnická zařízení na moři. Za tímto účelem se prohlubuje dno a upevňuje se pobřežní pásmo s použitím speciálních betonových bloků (antifer block).

V roce 2021 máme vykonat řadu klíčových montážních operací v budově reaktoru bloku č. 1, smontovat trup reaktoru, vyrovnávač tlaku, čtyři parní generátory, nádrže systému havarijního ochlazení aktivní zóny reaktoru a polární jeřáb, smontovat kopuli vnitřního ochranného obalu a svařit hlavní cirkulační potrubí.

Na energetickém bloku č. 2 plánujeme montáž druhého a třetího patra a betonování stropu hlavního cirkulačního čerpadla.

Na energetickém bloku č. 3 máme postavit kruhové zdi a zabetonovat kruhový koridor reaktorového oddělení. Plánujeme také smontovat na třetím bloku lapač taveniny a první patro ochranného obalu. Na energetickém bloku č. 4 máme vykopat stavební jámu jaderného a turbínového ostrova, v další fázi zabetonujeme základ reaktorové budovy.

Všechny práce na staveništi Jaderné elektrárny Akkuyu se vykonávají za dodržování všech tureckých, ruských a mezinárodních požadavků vůči kvalitě a bezpečnosti, pod stálou vícestupňovou kontrolou Akkuyu Nuclear , dodavatelských společností a také nezávislých inspekčních organizací, včetně francouzské technické skupiny Assystem a Agentury pro jaderné regulování (NDK).

Co můžete říct o bezpečnosti projektu Akkuyu?

Jaderná elektrárna Akkuyu bude jednou z nejbezpečnějších jaderných elektráren na světě. Ztělesňujeme projekt, ve kterém je bezpečnost hlavní prioritou během jeho celého životního cyklu. Dnes je pojem kultura bezpečnosti příznačný pro všechny směry naší činnosti a určuje všechny druhy a fáze práce. Asi 40 % všech výdajů na výstavbu moderní jaderné elektrárny připadá právě na bezpečnostní systémy.

Akkuyu bude mít čtyři energetické bloky, každý o kapacitě 1200 MW vybavených reaktory generace III+ typu VVER 1200. Moderní jaderné elektrárny generace III+ jsou vybaveny kromě aktivních bezpečnostních systémů také takzvanými pasívními systémy, které fungují podle zákonů přírody, nepotřebují napájecí zdroj, zásah operátora nebo automatiky. Jedním z příkladů pasivního bezpečnostního systému je lapač taveniny.

Úkol lapače spočívá v tom, aby byl vyloučen únik jaderného paliva z vnitra reaktoru do životního prostředí. Další příklad: v mimořádné situaci padají ochranné tyče do aktivní zóny reaktoru pod vlivem gravitační síly, aby uhasily řetězovou reakci. Jsou to pouze dva příklady z velkého počtu prvků ochrany stanice. Vykonané stresové testy potvrdily bezpečnost reaktoru VVER-1200, který bude použit v elektrárně Akkuyu, potvrdily, že je v souladu s nejpřísnějšími bezpečnostními požadavky, potvrdily jeho schopnost spolehlivě čelit jakýmkoli mimořádným vnějším událostem: zemětřesením, hurikánům, záplavám i vlně tsunami.

Máme dnes v Rusku v provozu čtyři energetické bloky s reaktory VVER-1200. Na začátku listopadu 2020 dosáhl v etapě zkušebního a průmyslového provozu maximální kapacity blok č. 1 Běloruské jaderné elektrárny. Chtěli bychom proto ještě jednou zdůraznit, že Rosatom nabízí v rámci svých zahraničních projektů technologie osvědčené v Rusku na fungujících blocích, jež dokázaly svoji spolehlivost a účinnost.

Jaký podíl energetických potřeb Turecka má zajistit Jaderná elektrárna Akkuyu? Jaký bude mít vliv na životní prostředí?

Plánuje se, že po spuštění všech čtyř energetických bloků bude elektrárna Akkuyu vyrábět přibližně 36 miliard kilowatt hodin ročně. Stačí to na zabezpečení elektřinou z 90 % takového velkého města jako Istanbul.

Díky elektrárně Akkuyu dokáže Turecká republika zabezpečit asi 10 % svých energetických potřeb pomocí jaderné energetiky, spolehlivého a bezpečného zdroje energie, bez exhalací kysličníku uhličitého, který nezávisí na klimatických podmínkách a vyznačuje se nejvyšší produktivitou.

Podle dat MAAE světové jaderné elektrárny ročně zabrání prakticky dvěma miliardám tun exhalací CO2, což je ekvivalentní exhalacím 400 tisíc aut. Ruské reaktory VVER umožnily odvrátit historicky výron do světové atmosféry asi 15 gigatun (Gt) CO2, což se rovná výronu 40 uhelných elektráren, každá o kapacitě 1 GW za 60 let provozu.

Po spuštění všech čtyř energetických bloků elektrárny Akuyu o společné kapacitě 4,8 GW bude ročně odvrácena exhalace více než 43 tun CO2. Je to vážný přínos k zachování životního prostředí, kterým přispěje v Turecku jaderná energetika. Jsme přesvědčeni, že se bez jaderné energetiky nedá vyřešit problém globální klimatické krize a zajistit stabilní rozvoj ekonomiky a průmyslu. Dnes neexistují na světě mocnější, spolehlivější, stabilnější a ekologicky čistší zdroje elektrické energie.

