Už se to mele! TOP 09 proti STAN kvůli Pirátům

Jak to říkal ten vznešený Francouz, než jeho hlava dopadla na dno koše pod gilotinou? Revoluce požírá své děti. V případě české politické scény by se toto rčení dalo upravit na: lepšolidé se požírají mezi sebou a chovají se jako děti.

O co jde? Takzvaná občanská pravice si nerozumí. Do voleb zbývá tři čtvrtě roku a strany parlamentního demokratického bloku se mezi sebou hádají. Ať už je za tím hádavá povaha opozičních politiků nebo jejich ambice či vášeň, každopádně do sebe pořádně perou a nešetří se.

Jako záminka tentokrát posloužilo hlasování ve vzdáleném nám zeměpisně i mentálně Evropském parlamentu. Piráti hlasovali podle svého svědomí a pohlavek za ně schytali Starostové a nezávislí, jejich koaliční partneři.

Evropský parlament projednával výroční zprávu Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky za rok 2020. Součástí jednání bylo hlasování o pozměňovacích návrzích k textu této zprávy. Jeden z nich se týkal toho, aby z textu zprávy byla vymazána garance dvouprocentních výdajů na obranu, jak to požaduje NATO. To je normální a demokratický požadavek, že?

A co se nestalo? Neúspěšný návrh podpořili z českých europoslanců zástupci KSČM, SPD a Pirátů. Tuto skutečnost vyčmuchali čeští poslanci z občanské pravice a byl oheň na střeše.

„Vybraná společnost! Europoslanci KSČM, Pirátů a SPD dnes hlasovali pro vypuštění výzvy k plnění závazku NATO vynakládat 2 % HDP na obranu. Praktická ilustrace priorit středolevicové koalice Pirátů a STAN. Zpochybňovat naše závazky vůči vlastní bezpečnosti i NATO je trestuhodné," pustil se do opozičních kolegů senátor a první místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin.

​Vysoce postavený topkař nezapomněl kopnout do bývalých koaličních kolegů ze STAN, kteří přeběhli před blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny k Pirátům. A ať už z něho mluví žárlivost nebo je to ukázkový politický bodyček, tak to jednotě na protibabišovské frontě neprospěje.

Naše čtenáře preference TOP 09 nebo jejich konkurentů z ostatních stran lepšolidí asi trápit nemusí, takže se můžeme všichni společně těšit, jaké divadlo nám blíž k volbám ukážou. A těší se určitě i Andrej Babiš, pro kterého je oslabení nepříjemných konkurentů vítaná věc.

Jak vážené jsou rozepře mezi opozičními stranami demokratického bloku? Svůj názor na věc Sputniku sdělil známý člen SPD, držitel medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně, bývalý rektor Vysoké školy Evropských a regionálních studií Lubomír Pána.

„TOP 09 je stranou na hraně volitelnosti, spíše nevolitelnosti. Její protinárodní postoje a probruselský vlezdozadelismus jí samotné šance dostat se do Poslanecké sněmovny nedává, a tak hledá spásu se stranou, která je na tom podobně a spoléhá na moravské voliče KDU-ČSL a dále pak na ODS vedenou necharismatickým profesorem, který však není tou vůdčí personou tohoto slepence. Z toho plyne, že názor TOP 09 prakticky nikoho nezajímá, protože na rozdíl od ANO a Pirátů, právě oni tahají za kratší konec symbolického volebního provazu.

Ze strany TOP 09 je to jakýsi pokus o vyhranění se vůči Pirátům, aby tak předváděli divadlo pro voliče. Koalice Pirátů a STAN se k této hře na soupeření s koalicí ODS, TOP 09, KDU-ČSL ráda přidá. Je pro ni totiž ještě výhodnější," říká expert.

Naznačuje tato rozmíška, že říjnové volby budou ve znamení boje TOP 09+ODS+KDU-ČSL proti Pirátům a STAN? Andrej Babiš si může oddechnout?

„Domnívám se, že slepenec pod korouhví ODS je svými postoji a názory předem mimo hru a naopak tím dávají větší šance Pirátům a ANO. A pokud by se tento slepec nedostal do Sněmovny, výrazně by se pročistila politická scéna. Pád dvou trpasličích stran této koalice a nejisté šance ČSSD by tak do Sněmovny vynesly tři naprosto nesourodé subjekty a vytvořily zajímavou, nicméně pravděpodobně patovou situaci. I když koalici ANO s SPD si dokáži představit.

Zároveň se může ukázat, že tyto dva umělé slepence (Piráti, STAN vs. TOP 09, KDU-ČSL, ODS) spolu bojují jen na oko, aby zakryly svůj společný cíl – porazit Andreje Babiše a ovládnout naši zemi. Vždyť ještě v předminulých volbách kandidoval STAN na kandidátce TOP 09 a v minulých se zase paktoval s KDU-ČSL," míní politik.

Jak tyto spory mohou vnímat voliči? Neznechutí je soupeření „demokratů“?

„Preference tzv. demokratů jasně ukazují, že jimi voliči již znechuceni jsou. Proto do vlády dvakrát vynesly ANO a je velmi pravděpodobné, že v letošních volbách opět ANO vyhraje. Nelze opomenout i vnitřní názorové rozdíly v ODS představované europoslancem Zahradilem a předsedou Fialou. Svoji roli v tzv. demokratické koalici sehraje otázka přijetí eura. Zatímco TOP 09 jeho přijetí jednoznačně podporuje, v ODS panují rozdílné názory. A jak víme, většina našich občanů si euro nepřeje," říká expert.

Co říkáte na to, že Piráti hlasovali v Evropském parlamentu společně s komunisty a SPD pro vypuštění výzvy k plnění závazku NATO vynakládat 2 % HDP na obranu?

„Piráti na rozdíl od demobloku chápou stejně jako komunisté a SPD, že vyhazování peněz za hračky pro vojáky, aby jimi na hraničních misích hájili cizí zájmy, není ku prospěchu občanů naší země. Pro strany demobloku to samozřejmě znamená munici, kterou proti těmto stranám použijí v předvolebním klání.

Na druhou stranu je třeba dodat, že Piráti tímto na první pohled umírněným a rozumným postojem budou útočit na méně prozápadně radikální část voličů. Budou tak přijatelní pro širší skupinu občanů a to je jejich cílem. I když je potřeba zdůraznit, že Piráti své sliby a návrhy nedodržují, o čemž se dnes a denně můžeme přesvědčovat například v Praze. Nebo jsou dokonce schopni realizovat opak toho, co slibují," říká Lubomír Pána.

