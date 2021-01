Nechá je o žebrácké holi. Biden podepsal rozsudek břidlicovým ropařům

Následkem bude hromadná likvidace pracovních míst, prudký pokles těžby ropy a ztráta energetické nezávislosti, o kterou deset let usilovali břidlicoví ropaři.

Vlna bankrotů

V roce 2020 zbankrotovalo v USA téměř 150 producentů břidlicové ropy. Počet vrtů se neustále snižoval, mnohé společnosti pozastavily práci. Většina hráčů nedokázala přežít pandemii koronaviru. Prudce se snížila poptávka po energetických zdrojích, nabídky ropy se zhroutily.

Utrpěli tím především ti, u koho vznikly problémy ještě před covidem: zabředli do dluhů v podmínkách citelného nedostatku investic. Od roku 2018 ztratila Wall Street zájem o toto odvětví, protože usoudila, že tam nejsou prakticky žádné zisky, projekty jsou většinou ztrátové.

A v minulém roce se podle hodnocení Mezinárodní energetické agentury (IEA) snížily investice do břidlicové těžby více než dvojnásobně – na 45 miliard dolarů.

Laciná ropa nedala mnoha výrobcům šanci na přežití. Nyní se situace zlepšila jen nepatrně. Podle odhadů EIA průměrná cena ropy Brent v roce 2021 nepřesáhne 45,62 dolarů, západotexaské WTI 43,31 dolarů. Producenti břidlicové ropy potřebují cenu minimálně 50 dolarů. Podle předpovědi KPMG do konce roku zkrachuje 250 společností.

Utrpěli tím nejen malí hráči, ale také giganti. Jsou mezi nimi Whiting Petroleum a California Resources, průkopník břidlicového odvětví Chesapeake Energy, největší břidlicový producent Extraction Oil & Gas a obsluhující společnost Hornbeck Offshore Services.

Po bankrotech následovala vlna pohlcování. Koncem roku proběhly dvě velké transakce v celkové částce 17 miliard dolarů: Pioneer Natural Resources koupila Parsley Energy i s miliardovými dluhy a Conoco Philips společnost Conncho Resources, která ztratila přes polovinu své hodnoty a jen těžko se drží nad vodou.

Odborníci však varovali, že spojování a pohlcování těžbu nezvýší. Pro odvětví to je jenom způsob přežití.

Rekordní pokles

Podle předpovědi Úřadu pro energetické informace EIA (patří do Ministerstva energetiky) se sníží břidlicová těžba z nynějších 11,3 milionu barelů denně (což je o 2,5 milionu méně než před krizí) na 7,5 milionu. Snížení výroby se očekává v šesti ze sedmi nejproduktivnějších břidlicových pánví, kde je soustředěna těžko těžitelná ropa: Bakken, Eagle Ford, Permian, Anadark, Niobrom a Appalachia.

Podle lednových odhadů Fitch se břidlicové odvětví nedokáže obnovit na předkrizovou úroveň ještě dva nebo tři roky – producenti usilují o optimalizaci výdajů a o návrat investic, nikoliv o růst těžby.

Analytici zároveň podotýkají, že Biden může definitivně pohřbít veškerou naději na obnovení. I když přední pozice USA ve světě v těžbě ropy jsou zásluhou právě producentů břidlicové ropy.

Zničí odvětví

Nový prezident je zastáncem „zeleného kursu“. Biden plánuje podstatně snížit financování břidlicových společností, protože hodlá dosáhnout „nulových výronů“ do atmosféry do roku 2050.

Podle předvolebního programu demokrata nebude vláda vydávat licence na použití technologie hydraulického štěpení na veřejných územích. To je dost vážné, protože skoro 13 procent zemního plynu se těží na územích, která jsou ve federálním vlastnictví. Podle názoru odborníků S&P Global Platts se takovým tempem sníží těžba ropy a plynu v USA do roku 2024 na dva miliony barelů denně.

Biden ujišťuje, že není proti samotné technologii, nesouhlasí ale s jejím subvencováním. Ekologicky čistý systém zásobování elektřinou však sníží poptávku po fosilním palivu a zvýšení výrobní ceny připraví výrobce o zisky.

Dalším následkem je rozsáhlá likvidace pracovních míst. V ropném a plynárenském průmyslu bylo před krizí zaměstnáno asi deset milionů lidí, kvůli pandemii a zavření vrtů bylo asi sto tisíc z nich propuštěno.

„Zvažte, jak ničivý účinek to bude mít na naši ekonomiku. Jen pomyslete na to, jak to bude – dostat se znovu do energetické závislosti,“ varoval ještě v dubnu prezident plynárenské společnosti CNX Resources Corporation Nick Delulis.

Tomu ale nenaslouchali. Biden hodlá podle všeho udělat kříž nad celým „břidlicovým desetiletím“, kdy USA dosáhly energetické nezávislosti a statusu netto exportéra a zaplavily světový trh břidlicovou ropou.

