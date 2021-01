Bude se v Česku očkovat čínskou a ruskou vakcínou? Lepšolidem už ruply nervy. Názor

Je dobré spoléhat na jednoho výrobce vakcíny proti koronaviru a čekat a čekat? Nebo otevřít brány pro větší počet výrobců a okamžitě snížit nebezpečí nákazy v naší republice? Kdyby šlo o řečnické dilema starých filozofů, zajisté by vyhrála druhá varianta. Ale protože žijeme ve státě, jehož vláda musí čelit různým tlakům a nesmyslům, tak se držíme první cesty.

O co tu jde? Katastrofální selhání a morální hazard. Tato dvě sousloví použil šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus na jejím posledním zasedání na adresu farmaceutických gigantů vyrábějících vakcíny proti covidu a bohatých zemí, které jejich zásoby skoro celé vykoupily. „Úplně je vyluxovaly,“ nebral si servítky vyslanec Burkiny Fasso – malého afrického státu.

A jak se to týká nás? Jsme taky tak trochu Burkina Fasso. Sice se v České republice před měsícem začalo očkovat proti koronaviru, ale samotná vakcína ještě nedorazila do všech krajů naší země. A jen tak asi nedorazí. Je jí totiž nedostatek. Do Česka dosud dorazilo podle dostupných údajů celkem 246 625 dávek vakcíny proti koronaviru, vyočkovalo se však zatím pouze 154 989 dávek.

A dál? Americký výrobce vakcíny Pfizer minulý týden oznámil, že dodávky do Evropy načas omezí, aby mohl navýšit výrobní kapacity. V příštích týdnech tak do Česka má dorazit ještě míň dávek. Alespoň to tvrdí ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Takže se hezky vraťme k otázce z prvního odstavce. Stát by měl snížení dodávek vakcíny řešit. Předchůdce Blatného Roman Prymula navrhuje jít takzvanou maďarskou cestou. To jest, podle epidemiologa mají evropské země právo uzavírat své dílčí smlouvy mimo globální kontrakt. To znamená třeba s Indií, Kanadou, Čínou, Ruskem, zkrátka s kýmkoliv, kdo nabídne pomoc.

Zaslechli jste to? Tu explozi? To ruply nervy pisálkům na sociálních sítích. Jako by už bedny s ruským Sputnikem V mířily do Česka. „Sputnik si nenechám píchnout, i kdyby to byla jediná vakcína,“ napsal na Twitteru uživatel Otakar Brabec. Co k tomu dodat? Politikaření a rusofobie je důležitější než vlastní zdraví.

Sputnik si nenechám píchnout i kdyby to byla jediná vakcína. — Otakar Brabec (@Otakar_Brabec) January 22, 2021

​Je politicky průchodné, aby se u nás rozjelo jiné očkování než vakcínami ze Západu? O tom Sputnik hovořil s Vladimírem Zlínským, krajským zastupitelem za SPD a lékařem s dlouholetou praxí ORL.

„Nedostatek vakcín odhaluje neschopnost takového rigidního kolosu, jako je Evropská unie, zabezpečit dostatek slíbených vakcín pro Českou republiku. Čím větší a komplikovanější systém, tím je menší flexibilita vzhledem k měnícím se podmínkám. Centrální orgány tohoto systému ve mně také nevzbuzují jakoukoli důvěru, že zvládají tyto složité a komplikované procesy řídit. Je to potvrzením degenerace elit, které jsou schopny západní společnosti vygenerovat. To, že někteří experti u nás doporučují zakoupit vakcíny, které ještě byly nedávno proklínány jako nedůvěryhodné, svědčí o jejich zoufalství nebo o skutečnosti, že předchozí informace se nezakládaly na pravdě.

Tito experti by tedy měli kápnout božskou a jednoznačně se vyjádřit, jak to je s bezpečností ruských a čínských vakcín a jestli splňují podmínky pro možnost registrace u nás. Dále by mělo být řečeno, jaký je mechanismus účinku a způsob výroby všech vakcín - západních, ruských i čínských, aby odbornější část veřejnosti byla co nejpřesněji v tomto směru informována. Současné kusé informace sází spíše na víru v nadpřirozené schopnosti a znalosti expertů, nikoli na schopnosti obyvatel těmto informacím porozumět a dle nich se rozhodnout, jestli podstoupit vakcinaci a pokud ano, tak jakým druhem vakcíny," říká renomovaný expert.

Je vůbec politicky průchodné, aby se v ČR očkovalo proti koronaviru nejen západní vakcínou? Tlak na vládu z EU a od takzvané liberální veřejnosti by byl určitě enormní.

„Jestli je to politicky průchodné, to ukáže blízká budoucnost a tlak veřejnosti jak odborné, tak i laické, pokud nedostatek západních vakcín bude trvat. Dále bude důležitý vývoj počtu zemřelých na covid-19 u nás a hlavně v zemích, kde budou mít proočkovánu větší část rizikové populace. Dále bude toto rozhodnutí ovlivňovat vývoj v zemích, kde se očkuje v našem okolí ruskou (Maďarsko) a čínskou (Srbsko) vakcínou. To budou zásadní informace, dle kterých se budou rozhodovat naše politické elity. Dále nelze vyloučit ani to, že nakonec dojde k přesměrování větší části západních vakcín do České republiky, aby se zabránilo nákupu ruských nebo čínských vakcín,“ míní politik.

Proč se vůbec otázka vakcinace stává geopolitickou hrou? Nejde v první řadě o lidské zdraví? Mělo by být jedno, jestli se necháme naočkovat preparátem z USA, Francie, Číny nebo Ruska.

„Bohužel se hraje o prestiž jednotlivých konkurenčních bloků vypořádat se s tímto poměrně složitým problémem. Mechanismy výroby vakcín mohly vést ke vzniku samotné pandemie covid-19 během genové manipulace s koronavirem v laboratořích v čínském Wu-chanu, kde se pracovalo na vývoji vektorových vakcín. Je to jedna z možných příčin pandemie covidu-19. Z toho vyplývá důležitost zvládat rychlou výrobu vakcín technologiemi genového inženýrství, aby se společnosti byly schopny rychle a bezpečně bránit podobným pandemiím, ať vzniknou přirozeně nebo i uměle, a to nedopatřením nebo zlým úmyslem. Pandořina skříňka byla otevřena a kdo se nepřizpůsobí, bude mít v blízké budoucnosti velké problémy.

Je to výzva i pro naše odpovědné činitele a odborníky, aby zvážili podporu a rychlý vývoj těchto technologií u nás, abychom byli schopni reagovat sami na tyto situace a byli schopni vyprodukovat vakcínu naší výroby, bez nutnosti závislosti na jakémkoli cizím subjektu," říká lékař.

Jak si myslíte, že to dopadne? Budeme nakonec do léta čekat na vakcínu od Pfizeru?

„Jak jsem avizoval, nakonec západní firmy potřebné množství vakcín někde najdou, aby zabránily použití ruských a čínských vakcín. Jde o velké finanční prostředky, které budou reinvestovány do dalšího výzkumu a vývoje těchto technologií. Tak se můžeme těšit na další ,zázraky´ genového a molekulárního inženýrství, jako DNA vakcíny a zásahy do molekulární mašinerie buněk lidského organismu. Tyto technologie mohou přinést mnoho pozitivního při léčbě mnoha nemocí, ale při jakékoli chybě mohou rozvrátit současné uspořádání společností na naší planetě.

Tím chci naznačit, že si zahráváme s ohněm a nejsem si jistý, jestli víme, kdy a odkud nám foukne vítr. Já jenom doufám, že nebudou tyto technologie používány bezhlavě v masovém měřítku a nedojde k jakési formě utajené biologické války. Snad v této dystopii již nežijeme. Pokud ano, potom Pán Bůh s námi," říká Vladimír Zlínský, krajský zastupitel za SPD a lékař.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.