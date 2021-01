EU zase míří vedle. Pro naše blaho chce prohibici a zákaz cigaret. Názor

Evropská unie vyhlásila boj rakovině, tak jak to umí nejlépe – zákazy. Ve jménu boje s rakovinou má dojít k radikálnímu zásahu do soukromého života obyvatel členských států EU. Brusel chce fakticky postupně zakázat cigarety a alkohol. To není žert.

Jak často si dáte frťánka? A co cigaretku? Kouříte? Tak si to pořádně užijte, protože brzy s tím budete mít utrum. Nikoli proto, že většina restauračních zařízení kvůli covidu zkrachuje. Je tu totiž větší mor než koronavir. Evropská unie.

Evropská unie to s námi myslí dobře. No jasně. V Bruselu vypracovali plán boje proti rakovině. V tomto místě to zní velmi povzbudivě. Rakovina je hrozná civilizační nemoc.

Unijní plán pro boj proti rakovině, který měl původně spatřit světlo světa již v prosinci, je jednou z priorit současné předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové v oblasti veřejného zdraví. Přestože EU nemá v této oblasti široké pravomoci, plán si klade za cíl podporovat, koordinovat a doplnit úsilí členských zemí v každém stádiu léčby rakoviny, včetně prevence a zlepšování kvality života pacientů.

Návrh plánu, který má server Euractiv k dispozici, je založen na čtyřech klíčových pilířích – prevence, včasná diagnóza, léčba a následná péče. Při jeho tvorbě se Evropská komise opírala mimo jiné o veřejnou konzultaci, ve které se mohli vyjádřit jak zástupci byznysu, tak i neziskové organizace či běžní občané.

Pořád dobrý. Tak teď přitvrdíme. Plán má být pojat jako „politický závazek EU, který nemá při boji proti rakovině nechat kámen na kameni“. Uvedení plánu do praxe však bude vyžadovat souhlas členských států i Evropského parlamentu.

A o co konkrétně jde? Ve jménu boje s rakovinou má dojít k radikálnímu zásahu do soukromého života obyvatel členských států Evropské unie, to znamená i obyvatel naší republiky.

Podle plánů bruselských byrokratů by mělo být zaútočeno na cigarety a alkoholické nápoje. Evropská komise chce brzy přijít s návrhem vytvořit do roku 2040 tzv. beztabákovou generaci. Cílem je, aby do 20 let užívalo tabákové výrobky méně než 5 % unijní populace. To znamená další zákazy kouření a zvýšení daní na tabákové výrobky. Omezení se má týkat i alternativních způsobů kouření, elektronické žváro už proto nebude taková slast.A alkohol? V Bruselu mají v plánu přezkoumat evropskou legislativu týkající se zdanění alkoholu a přeshraničních nákupů alkoholových výrobků soukromými subjekty. EU by si měla posvítit i na internetový obchod a reklamu. Zcela jasně to zavání prohibicí. Plíživou a pod vlajkou zdravého životního stylu.

Každý rozumný člověk ví, že tabák a alkohol nejsou zdravá věc. Měly by se konzumovat s rozumem. A každý rozumný člověk má právo k těmto neřestem přistupovat, jak se mu zlíbí. Takhle Evropská unie zasahuje do našich životů. Má jít o naše blaho a přitom jde o ideologický diktát. Co přijde pak? Povinné veganství? Zákaz sexu?

Evropská unie není schopna postarat se o zásobu vakcín proti koronaviru, ale omezovat nás, to bruselským pánům jde. Člověk až nabývá dojmu, že to dělají naschvál. Že se navzájem snaží trumfnout, kdo a jak naštve lidi víc. Zeleným plánem, neschopností během koronavirové krize, zákazem neřestí. Za pár let bude Evropská unie klášter vyznavačů eurohujerství.

O unijním plánu boje s cigaretami a alkoholem Sputnik hovořil se členem předsednictva Strany nezávislosti a ekonomem Romanem Malachem.

„Boj proti rakovině je určitě záslužná věc. Co je ovšem důležité, je způsob, jakým se tento boj vede. EU zvolila svůj klasický přístup, který uplatňuje na všechny problémy. Zvolila metody, které lze nazvat sociálním inženýrstvím. V podstatě jde o metodu založenou na represích. To je určitě metoda snadná, ale nemyslím, že je příliš efektivní. Ano, zvýšení daní a rozšíření zákazů kouření efekt přinese. Tento efekt bude ale jen na papíře. Je to stejné jako zákaz kouření v hospodách. Výsledkem se jistě můžeme chlubit. V hospodách se nekouří.

Druhý fakt, že lidé kouří stejně, jen venku, kde tím obtěžují okolojdoucí případně majitele bytů nad hospodou, už se jaksi neřeší. Takže místo toho, aby se kouřilo jen v prostoru, kde jsou s tím všichni srozuměni, se kouří mnohem více v prostorách, kde to skutečně může více obtěžovat. Ale politici se mohou poplácat po ramenou, že udělali něco pro naše zdraví. Stejně to dopadne i v tomto případě. Já, pokud už bych chtěl bojovat proti kouření a alkoholismu, tak bych šel cestou prevence, trpělivého vysvětlování a třeba i podporou ,zdravějších´ náhražek. To jsou v případě cigaret třeba nahřívané výrobky nebo vaporizéry. EU s obvyklou razancí buldozeru vsází na represi. A to ještě nemluvím o pokrytectví politiků, kteří na jedné straně bojují proti neřestem a na straně druhé jim tyto neřesti plní státní kasu,“ říká politik.

Snaha EU je jasná, jde o zdraví, ale nepřesahuje ta unijní regulace únosnou mez?

„Krátká odpověď zní: ano, přesahuje. Bohužel to není problém jen rakoviny. EU si pomalu ale jistě ukrajuje čím dál více pravomocí, které by měly mít v kompetenci národní státy. Konkrétně v této oblasti těch kompetencí ještě mnoho nemá, ale je vidět, že si je chce postupně přivlastnit. Já mám v tomto ohledu poměrně striktní názor. Buď uznáváme, že zdraví je každého osobní věc, pak by nikdo neměl omezovat, zda kouřím nebo piju.

Samozřejmě v mezích, kde neobtěžuji nekuřáky. To je právě to vymezení – je špatné kouřit v hospodě, kam nekuřák nemusí vstoupit? Já myslím, že není.

Naopak nemám problém se zákazem v místech, kam nekuřák musí a kouření ho může obtěžovat. Ano, je možné namítnout, že tím, že si někdo ničí zdraví, následně neúměrně zatíží zdravotnický systém. Na to ovšem odpovídám, že ze zdravotního pojištění a spotřebních daní má předplaceno. Nebo je druhý přístup, kdy je vlastně občan majetkem státu, případně je i majetkem EU a ta bude rozhodovat za něj, jaký životní styl je pro něj nejlepší. To mi ovšem připomíná nevolnictví a já opravdu nechci být nevolníkem Bruselu,“ míní pan Malach.

Věříte, že Češi silně omezí pití piva nebo štamprdliček, přestanou kouřit a podřídí se EU?

„Opět nejde odpovědět jednoznačně. Myslím, že omezí, ale ne kvůli snaze EU. Ta může být spíše kontraproduktivní. Z trendů vyplývá, že obecně dochází k nárůstu zdravějšího životního stylu. Konzumace piva klesá, naopak roste spotřeba vína. Klesá i spotřeba klasických cigaret. Ty jsou nahrazovány alternativami, jako nahřívaný tabák nebo e-cigarety. To se samozřejmě týká spíše mladší generace, starší lidé se předělávají velmi těžko, ti si svoje návyky ponechají.

Represe může způsobit spíše opak. Mladí chtějí rebelovat, to je známá věc. Pokud cigarety a alkohol získají punc zakázaného ovoce, může to paradoxně vést k jejich zvýšené spotřebě. Navíc vyšší zdanění podpoří černý trh, což povede ke zhoršení kvality zboží, a to bude mít paradoxně dopad i na zhoršení zdraví konzumentů,“ říká ekonom.

A nakonec mírně absurdní dotaz. Co myslíte, zakáže nám EU sex. Kolik lidí při něm zemřelo na infarkt…

„Odpovím ve stejném stylu. Nejdříve je nutno zřídit komisi. Ta zadá několika nezávislým expertům zpracování studie, zda přínosy sexu převyšují jeho negativa, zda existují bezpečné a nebezpečné praktiky, jak častá frekvence je ještě únosná atd. Tyto studie budou jistě velmi náročné na zpracování a také velmi nákladné. Poté se bude rokovat na úrovni ministrů zdravotnictví a možná i předsedů vlád. Až poté připraví Evropská komise vyhlášku, kde bude přesně normovat pravidla. Já už mám určitá léta, tak se snad do regulací vejdu, ale mladým to nezávidím,“ říká člen předsednictva Strany nezávislosti Roman Malach.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.