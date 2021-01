USA a Čína závodí v oblasti umělé inteligence. Evropa zaostává

Uvádí se v ní, že USA udržely lepší ukazatele ve většině odvětví rozvoje umělé inteligence, v některých aspektech však více pokročila Čína. Evropa ale nedokáže konkurovat USA a Číně, pokud svoji legislativu více neotevře technologickým inovacím, míní v ITIF.

Experti ITIF zhodnotili celkový rozvoj technologií umělé inteligence v různých zemích podle jistých kritérií v šesti hlavních kategoriích: intelektuální zdroje (talenty), výzkum, elaboráty, zařízení, uplatnění technologií a data.

Ukázalo se, že si USA udržely první místo ve čtyřech kategoriích: talenty, výzkum, elaboráty a zařízení. Autoři průzkumu dospěli k závěru, že USA vedou v investicích a startupech a také ve financování výzkumů.

V roce 2019 měli v USA například mnohem více startupů ve sféře umělé inteligence než v Číně, které získaly minimálně o osm miliard dolarů více venturních investic než konkurenti z Číny. Konkurenční převaha USA ve výšeuvedených kategoriích umělé inteligence byla dosažena zejména díky velkým investicím do výzkumu. ITIF odhaduje americké investice do příslušných R&D třikrát výš než v Číně.

Čína přitom vede v použití technologií umělé inteligence a má větší databázi. Právě Čína byla tradičně silnější v rozšířeném použití amerických vymožeností ve sféře základních výzkumů a jejich ztělesnění.

Čína zároveň dosáhla dobrých výsledků také ve vývoji zařízení. Například z 500 nejvýkonnějších superpočítačů na světě patří Číně 241, kdežto USA pouze 113 a EU 91. Čína také vede v počtu vědeckých publikací na téma umělé inteligence. V roce 2018 zveřejnila Čína 24 929 příslušných vědeckých prací. EU jich měla pouze 20 418 a USA 16 233.

Čínská vláda vytyčila rozvoj umělé inteligence za hlavní prioritu, a tato politika má reálné výsledky, míní autoři zprávy.

Připomněli, že Čína již značně předstihla EU v mnoha směrech a že když EU nezmění politiku ve sféře regulace technologií, octne se v rozvoji umělé inteligence za USA a Čínou. Expert Liu Yushu, vedoucí oddělení makrovýzkumů Ústavu finančních průzkumů Lidové univerzity ČLR v Čungjangu, nesouhlasí s hodnocením ITIF. Podle jeho slov má EU vyvážený přístup k rozvoji umělé inteligence.

„Bylo by chybou se domnívat, že Evropa zaostává v rozvoji umělé inteligence. Tato technologie má totiž spoustu odvětví a směrů. A Evropa nezaostává. Naopak ochrana osobních svobod a soukromí v základní vědě, etických norem, součinnost člověka a strojů související s umělou inteligencí, to vše je na celém světě prioritní. Na rozdíl od Číny a USA, které dosáhly značných průlomů v určitých sférách za dost krátkou dobu, předpokládá evropský přístup postupné vytvoření stabilního systému, snížení nekontrolovaných rizik souvisejících s umělou inteligencí. Takže, i když se Evropa rozvíjí v tomto ohledu pomaleji, zato ale mnohem stabilněji,“ míní expert.

Čína má na rozdíl od USA centralizovaný přístup k vývoji strategie rozvoje umělé inteligence. Již v roce 2017 byl zveřejněn Program rozvoje umělé inteligence nové generace vypočítaný do roku 2030. Tento program stanovuje zejména zformulování etických pravidel, jež by upravovala použití a vývoj umělé inteligence.

Na rozdíl od USA, kde rozvoj technologií regulují převážně zájmy byznysu a příslušných společností, je čínský přístup v jistém smyslu bližší evropskému, protože umožňuje vypracovat komplexnější upravující pravidla, jež dokáží zajistit stejnoměrný a postupný rozvoj.

Přitom navzdory mínění některých západních analytiků o tom, že Čína získala konkurenční převahu v datech díky absenci jakýchkoli nástrojů regulujících jejich zachování a obrat, Čína naopak dost daleko pokročila ve vypracování příslušných pravidel.

V roce 2018 byla například zveřejněna Bílá kniha, která navrhuje nový všestranný systém vývoje standardů, jenž by upravoval jak základní pojmy umělé inteligence, tak konečný produkt a oblasti aplikace technologie. Samostatná kapitola Bílé knihy je věnována úpravě etických pravidel.

Ministerstvo vědy a technologií zřídilo v roce 2019 výkonný expertní výbor pro umělou inteligenci, který ve stejném roce zveřejnil osm základních principů regulace umělé inteligence. Zdůrazňuje se v nich, že se rozvoj umělé inteligence má zakládat na principech spravedlnosti, humanity, ochrany osobních dat a soukromí.

Čína se tak představuje jako zodpovědný hráč na světové aréně rozvoje umělé inteligence. I když někteří západní politici mluví o „závodech v rozvoji umělé inteligence“, poněvadž může jít o dvojí určení těchto technologií, Čína neusiluje o světové vůdcovství, ale o rozvoj internacionální spolupráce v této sféře, protože žádná země nedokáže sama dosáhnout v této sféře značných výsledků.

„Čína nikdy neusilovala o přední pozice v žádných oborech vědy a technologií. Kooperace se dostává do popředí právě spolu s rozvojem umělé inteligence. Předseda ČLR Si Ťin-pching ve svém projevu na Davoském fóru řekl, že vědeckotechnický pokrok musí být prospěšný pro celé lidstvo.

Nesmí být použit k potlačení rozvoje jiných zemí. Čína hodlá prosazovat vědeckotechnické výměny, spolupracovat s jinými státy za účelem vytvoření otevřeného, spravedlivého, nediskriminačního prostředí pro vědecko-technologický rozvoj a výměnu příslušných výhod.

Budoucnost umělé inteligence naráží v Číně na dvě hlavní překážky. Zaprvé nechce připustit využití monopolu technologických gigantů, které uzurpují takový zdroj jako velká databáze, a budou tedy bránit inovacím.

Zadruhé je třeba prosazovat základní výzkum ve sféře umělé inteligence. Podle zprávy čínského ministerstva vědy a technologií pod názvem Rozvoj umělé inteligence nové generace z roku 2020 Čína v roce 2019 podala žádost na získání více než 30 tisíc patentů.

Svědčí to o velkých vymoženostech Číny, včetně sféry umělé inteligence. Nesmíme ale kvůli úspěchům ztratit hlavu. Musíme chápat, že většina úspěchů patří do užitých oblastí, ale v základním výzkumu a technologiích jsme zatím slabší. Proto musíme zlepšit příslušné nástroje, zvýšit investice do základního výzkumu, aby lidé mohli v klidu pracovat na postupném rozvoji umělé inteligence,“ poznamenal odborník.

Expert vyzdvihl hlavní oblasti, ve kterých má Čína největší potenciál pro rozvoj technologií umělé inteligence. Potřebuje za prvé zvýšit vlastní výpočetní kapacity.

Kvůli stále složitějším algoritmům umělé inteligence se zvýší poptávka po výpočetních kapacitách a tady může Čína obsadit dobré místo na světovém trhu jako dodavatelka dost levných zdrojů, včetně díky levné elektřině. Zadruhé, i když USA zachovávají vůdčí postavení ve výrobě moderních čipů, dosáhla zase Čína značných úspěchů ve výrobě speciálních grafických procesorů a zařízení právě pro umělou inteligenci.

Čína hodlá také i nadále rozvíjet užité směry použití technologií umělé inteligence, vysvětlil expert.

Vyzdvihl nutnost mezinárodní spolupráce v dalším rozvoji technologií umělé inteligence. Je to podle něj velký dort, ze kterého všichni dostanou dobrý kousek. Tím spíš, že se ve vývoji například technologií umělé inteligence třetí generace stejně nedá obejít bez kooperace.

Umělá inteligence je „deštníkový druh“, který zahrnuje nejrůznější oblasti uplatnění této technologie. Státy nepotřebují technologické závody, izolaci vlastních vymožeností od zahraničí, naopak musí sjednotit úsilí ve vývoji společných pravidel, technologií a standardů.

Když bude existovat jednota světových přístupů k rozvoji umělé inteligence, bude tato technologie skutečně prospěšná celému lidstvu. Tohle je základní princip, který je příznačný pro všechny čínské dokumenty v této sféře.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.