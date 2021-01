Ondřej Dobruský: Kupte si pozemek ve virtuálním světě a zažijete revoluci ducha a prostoru

Současná společnost, uzavřená na covid lockdownu, hledá řešení krize. Východiskem může být technologie VR-virtuální reality. Buď se ukáže, že je to cesta, která zbaví lidstvo posledních zbytků svobody, nebo naopak, že je to účinný nástroj, který pomůže firmám, školám a obchodu. VR se doposud uplatňovala na poli profi simulátorů i medicíny.

Ondřej Dobruský: Jsem zakladatel projektu Victoria VR, jedná se o virtuální metaverzum, které v sobě integruje moderní technologie, může se odsud jít do jiných světů a oblastí. Představte si to jako vesmír pro ostatní vesmíry (meta-vesmír).

Sputnik ČR: Máme lockdown, restrikce, lidé jsou atomizováni ve svých domácnostech. Je tohle primárně technologie, která pomůže svět optimalizovat, je-li teď společnost uzavřena?

Samozřejmě. Čím dále více lidí si uvědomuje, že osobní setkávání má své nesporné plusy, ale dnes je tu nebezpečí nákazy, zranění a dalších věcí…

Společnost Victoria VR je zatím hodně ponořena do jakéhosi herního prostředí. Ale virtuální realita již dříve našla uplatnění ve vojenských simulátorech, v neuro-medicíně, kde se dá operace nacvičit rovněž pomocí simulátoru. Mohl byste také naznačit, jak VR rozhraní třeba pomůže firmám v jejich chodu za časů epidemie?

Dobře si uvědomujeme, že je v zájmu firmem, aby marketing, reklama atd. fungovaly, měly význam, je důležité, aby byly viditelné a aby do firem chodili klienti. Bez nich je jakýkoli firemní provoz k ničemu. Řeknu příklad – uprostřed Sahary nikdo mrakodrap nepostaví. Byl by prázdný. Proto náš projekt zahrnuje tvorbu miniher, zábavných questů, jež jsou částečně vzdělávací (viz Komenského „škola hrou“). Na tomto základě je pak člověk odměňován, aby měl důvod se sem stále vracet. Díky tomu, že vznikne standardní fluktuace lidí, teď míním naše rozhraní, tak má marketing ve VR účinek. Jak to funguje: klient si pořídí virtuální pozemek (prostor), kde může realizovat své projekty. Normální kamenný obchod má svá omezení, i e-shop. Pokud jde člověk do klasické prodejny, ta pojme omezený počet návštěvníků, což se teď jen podtrhuje karanténními opatřeními. My nabízíme to, že váš obchod (VR pozemek/ prostor) mohou navštívit miliony lidí v tu samou chvíli; prohlédnou si ho, virtuálně si jej projdou. Budou to návštěvníci klidně z celého světa, nebude zde žádné omezení. Pokud zákazník, ať se v tu chvíli fyzicky nalézá kdekoli, zhlédne virtuálně produkt, nepotřebuje už k tomu stohy dalších tištěných informací. Padají zde také veškeré jazykové bariéry. Byznys má zelenou.

Dobrá, Google technologie + VR. Má vaše platforma ještě nějaký další přesah?

Je tu možnost komunikace, prezentace – to vše na vyšší úrovni. Pokud si u nás někdo koupí „pozemek“, je tu benefit z toho, že tokových VR pozemků je v systému omezené množství. Přirovnal bych to k realitní činnosti ve virtuální technologii. Máte-li už takový pozemek, nikdo vám jej nemůže vzít, jelikož je zároveň zapsán na blockchainu, takže to vy vlastníte privátní klíče. Každý pozemek je reprezentován unikátním NFT tokenem.

Řekněme, že se nás firma (klient) třeba zeptá: „To si tu můžeme postavit svůj billboard? Může svítit? Blikat?“ To mě vždy rozesměje. Má odpověď zní – „Popusťte uzdu fantazie. Vyjděte z krabice, protože tohle, to je VR neboli virtuální realita. Pro nás neplatí běžné zákony, jen ty, které udrží konzistentní logiku, to proto, abychom byli schopni se v systému dobře pohybovat.

VR dnes – je to zdokonalení toho, co jsme viděli již v minulosti, viz všecky ty simulátory, či se jedná o vyloženě nový trend.

Je to doslova kombinace nových technologií a řešení.

Sci-fi kdysi představilo koncepci, kdy lidé získají své avatary. Za peníze reálného světa jim dokupují sociální atributy, aby je avatary ve virtuální realitě dobře reprezentovaly. Je to tento případ? VR je extenzí reality?

Dá se říci, že je to ono sci-fi s nějakými prvky navíc. Děláme to jinak. Kdo bude chtít být ve VR sám sebou, těm dokonce umožňujeme přes aplikaci si pomocí telefonu načíst svůj obličej a promítnout si jej na svého avatara. Na druhou stranu řada lidí se ve VR snaží být někým jiným. Pro nás je důležitá kvalita grafiky s fotorealistickou texturou. My umožňujeme klientům se vcítit do VR a sžít se s ním.

Tuto technologii chápou mladí, kteří v kyberprostoru odmalička rostou. Jak moc tahle technologie bude pochopitelná pro seniory?

Upřímně řečeno, tato část ještě není úplně hotova. Zvažujeme možnosti. Chápeme, že senioři mají problémy i s dotykovými telefony. Bude to asi člověk od člověka, jak se s tím ten který senior popasuje. VR se nicméně testovala již na generaci seniorů a měli dokonce lepší výsledky než s dotykovými telefony. Rozhlížejí se v prostoru VR a hýbou věcmi, které vidí.

VR tedy pomáhá studentům, seniorům, invalidům… Je to verzatilní systém. Vytlačí VR skutečnou realitu?

Dá se říct, že tento svět VR nebude s realitou souviset. Bude se s realitou prolínat. Hnacím motorem jsou tokeny VR. Jde o hrací peníze, můžete si je ve hře vydělat plněním questů, výhrami v soutěžích, zároveň jsou zpět převeditelné do normální měny.

Herní jednotky, bonusy jsou směnitelné za peníze, kryptoměny?

Přímo jde o kryptoměnu.

Je možné se realizovat ve VR a vydělávat a utrácet reálné peníze?

Ano. Také se nás klienti ptají na přednášky a vzdělávání. Výhodou je, že se VR přednášky může účastnit najednou ohromné množství lidí a kdokoli má šanci položit dotaz. Takto se dá velmi dobře rozšířit informace o nových projektech, kryptoměnách, nových burzách, o zdravotní situaci v různých částech světa. Vše bez omezení.

Člověk si nasadí 3D brýle. Co budoucnost? Implantuje se něco časem klientovi do oka? Bude pak člověk vůbec schopen návratu do přirozené reality? Co teprve, až ke slovu přijdou propracované haptické kombinézy?

3D brýle vyrábí Facebook. Zuckerberg koupil firmu Oculus, tato firma pochopila, že má-li VR vstoupit do další fáze, je třeba se zbavit všech kabelů. Brýle jsou autonomním počítačem se dvěma monitory upravenými pro oči. Jedou na baterie bez kabelů. Veškerá technologie se dá využít či zneužít. I v tomto případě to záleží na lidech. Naším úkolem je technologie posunout a rozšířit možnosti.

© Sputnik Zakladatel projektu Victoria VR Ondřej Dobruský

Přímo reprezentujete firmu Victoria VR v ČR? Jednáte se školami, ministerstvy? VR musí mít široký záběr využití…

Ano. Některá jednání již probíhají. Jiná se připravují. Koronavirus přece jen věci komplikuje. Vidíte, že se školy musí přemisťovat do VR. Za plus považuju to, že si studenti budou moci vybrat velmi pohodlně přednášku dobrého kantora. Odpadnou problémy s kapacitou. Obvykle to u nás vypadá tak, že špičkový kantor je na škole jeden. Všichni se k němu snaží napsat. Náš systém toto zprůchodní. Takhle může mít vyučující miliony sledujících na přednášce.

Jak je na to připravena třeba česká síť?

ČR je na tom dost dobře. Nemáme problém se šířkou pásma, či jak lidé říkají – rychlostí internetu. Výkony na domácích stanicích jsou v dnešní době nadprůměrné. My ani jejich PC nepotřebujeme. Nám stačí autonomní brýle, samozřejmě potřebujeme už jen připojení k internetu. Jinak klienti se o nás dozvěděli. Píší nám zástupci firem. Škála je široká, od provozovatelů jachet po tvůrce her.

Dobře. Předpokládáte, že zaniknou kina? Multiplexy?

Tohle mě právě netěší. Kino jsem měl celý život rád. Je ale třeba udělat nový krok ve vývoji. Zkrátka – při VR se nejspíše nezraníte, nechytíte virus, ušetříte spoustu času. Co dodat? Spolupracujeme také se společností ESCAPE TO NATURE. Participujeme na přenášení záběrů velmi zajímavého cestovatelského či cestopisného projektu. Jsme svět, kde je vše možné. Připravme se, že stále častěji budeme slýchat pojem metaverse – neboli 3D Internet. Naše práce – je logickým krokem v rozvoji technologií, nic víc, nic míň.

Díky za rozhovor.

