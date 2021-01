„Budeme kontrolovat oceán.“ Jaký bude nový americký torpédoborec

Větší výtlak, nový pohon, perspektivní zbraně. Pentagon prozradil podrobnosti projektu „torpédoborce budoucnosti“ DDG Next, který má vytvořit již ke konci dvacátých let jednu z hlavních tříd amerických vojenských lodí. Ve Washingtonu tvrdí, že tato loď poskytne námořnictvu důležitou převahu nad každým nepřítelem.

Více energie

Rozhodnutí o vývoji torpédoborce páté generace bylo v USA přijato minulý rok. Čekali na to dost dlouho, námořnické velení již dávno připomínalo Bílému domu, že jeho loďstvo stárne. 27 torpédoborců Arleigh Burke ze 67 bylo starší 20 let. Situace s raketovými křižníky třídy Ticonderoga je ještě horší, některým je přes 30 let. Pentagon vsadil na „neviditelné“ torpédoborce projektu Zumwalt, počítal s 32 loděmi. Kvůli obrovské ceně však loďstvo dostalo pouze dvě plavidla.

„Plně jsme vyčerpali zdroj modernizace torpédoborců třídy Arleigh Burke,“ sdělil novinářům kontradmirál Paul Schlise.

„Všechny jejich charakteristiky byly maximálně vylepšeny. Nastal čas lodí nové konstrukce. Naši nepřátelé stále rozvíjejí své vojenské námořnictvo. Potřebujeme torpédoborec, který je schopný působit v prostoru jejich útočných zbraní. Bude potřebovat nový systém zásobování energií,“ dodal.

Schlise vysvětlil, že perspektivní bojové lodě budou vybaveny velkým počtem energetických zařízení, výkonnými prostředky radioelektronického boje, laserovou zbraní, dálkovými radary a senzory. To vše vytvoří nestejnoměrnou a ne vždy předvídatelnou zátěž na energetický systém. Pro tento projekt je třeba vyvinout principiálně nový integrovaný systém zásobování energií. Podle mínění kontradmirála je to klíč k nadvládě ve světovém oceánu.

Integrovaný systém zásobování energií se používá zejména na dvou amerických torpédoborcích třídy Zumwalt. Zvláštní na tom je, že lodní motory zajišťují plavbu lodi a zároveň také fungování palubního zařízení. Na torpédoborcích Arleigh Burke a křižnících Ticonderoga mají elektronickou periférii na starosti samostatné generátory.

Vada spočívá v tom, že loď nemusí vždy vyrobit dostatečné množství energie pro celou palubní elektroniku. Integrovaný systém zásobování energií umožní vytvořit „nedotknutelnou zásobu“, která bude použita podle potřeby.

Větší než Arleigh Burke

O projektu DDG Next je zatím málo přístupných informací. Je známo, že hlavní útočnou sílou mají být perspektivní hypersonické rakety. Nevejdou se do vertikálního odpalovacího zařízení mk41, kterými jsou vybaveny dnešní americké lodě. Proto má být perspektivní torpédoborec větší než Arleigh Burke (úplný výtlak 9,5 tisíce tun), ale menší než Zumwalt (16 tisíc tun).

„Nepotřebujeme obrovské monstrum. Na druhou stranu ale potřebujeme větší zásobu zbraní, než mají dnešní lodě,“ sdělil dříve novinářům náčelník vojenských námořních operací amerického vojenského námořnictva admirál Michael Gilday. „Na Arleigh Burke posledních modifikací se nedá instalovat moc dodatečných zařízení a zbraní. Proto potřebujeme torpédoborec principiálně nové konstrukce. Smysl je v tom, aby na této lodi byly instalovány všechny nejmodernější systémy, které pak budeme zdokonalovat a také nahrazovat novými,“ dodává.

Ve finančním roce 2021 má být do vývoje perspektivního torpédoborce investováno 46,5 milionu dolarů. Výdaje na jednu loď se odhadují na 2,5 miliardy dolarů. Odborníci ale mají za to, že to budou ještě větší částky. První sériové výrobky jsou obvykle mnohem dražší než následující. V Pentagonu jsou nicméně přesvědčeni, že DDG Next bude podstatně levnější než smutně proslulé Zumwalty (4,2 miliardy každý).

Ruský Lider

V Rusku mají rovněž několik ambiciózních projektů budoucích lodí. Jedním je torpédoborec projektu 23560 Lider. Vývoj byl zahájen v roce 2010. Tyto lodě mají nahradit torpédoborce projektu 956, velké protiponorkové lodě projektu 1155 a také raketové křižníky projektů 1164 a 1144. Přesné technické parametry Lideru nebyly zatím zveřejněny, víme však, že torpédoborec přijde na 100 miliard rublů.

Projekt 23560 jsou atomové torpédoborce první třídy pro vzdálené mořské a oceánské prostory. Plný výtlak činí 17-19 tisíc tun. Loď má být vyzbrojena protilodními raketami Onyx a Cirkon a rovněž okřídlenými Kalibry pro pozemní cíle. Loď má 64 odpalovacích ramp. Lodní protivzdušná obrana je námořní verze protileteckých systémů S-400 nebo perspektivních S-500, torpédová zbraň se skládá z 12 přístrojů Paket-NK. Leteckou skupinu tvoří dva vrtulníky v palubních hangárech.

Torpédoborec vyvíjí rychlost nad 30 uzlů, autonomní plavba činí 60-90 dní. Posádka není pro loď s tímto výtlakem moc početná, 400-500 námořníků. V srpnu 2017 byla zveřejněna zpráva, že projekt Lider byl schválen ruským ministerstvem obrany.

Podle posledních zpráv nemá být výstavba torpédoborce zahájena dříve než v roce 2023. Plánuje se výstavba minimálně osmi těchto lodí. Ostatně s ohledem na potíže ruského obranného průmyslu s výstavbou velkých lodí existuje velká pravděpodobnost, že tyto plány budou upraveny a že práce na projektu Lider bude podstatně odložena.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.