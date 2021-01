Před Úřadem vlády Chcípl pes. Zatýkalo se. Mezitím potichu z Karlova mostu evakuovali auta

„Aby demonstrace před Úřadem vlády byla účinná, musela by trvat 24 hodin.“ (J. Peterková)

Pane Janečku, proč čeští politici reagují na covidovou situaci takříkajíc chaoticky? Přece jsou obklopeni odborníky a poradci?

Jiří Janeček (spoluorganizátor akce): Oni se s odborníky nebaví. Když byla doba blahobytu, měli kolem sebe [jako poradce] převážně své kamarády. Oni tam nemají odborníky. Tahají protiepidemická opatření z klobouku podle toho, jak se vyspí. Bohužel nic nedotahují do konce. Pokud se chystali k historickému kroku uzavření ekonomiky, měli zavření uvalit i na nadnárodní korporace. Jenže oni se jich bojí. Proto si paradoxně vybrali skupinu podnikatelů, která se nemůže bránit, ať jsou to podnikatelé v pohostinství, provozovatel vleků, hoteliéři…Na druhou stranu jsou to tito lidé, kterým naše vláda škodí, zatímco pandemie se šíří dál.

© Sputnik Spolusvolavatel demonstrace před Úřad vlády Jiří Janeček / V. Franta

Dnes vás tu není moc. Co soudíte o české společnosti, pokud má být nespokojená, vy říkáte, že k tomu je důvod. Měli by být lidé více agilní ve vyjadřování svého názoru na covid?

Jiří Janeček: Myslím, že naší činností vzbuzujeme v lidech naději. Přidávají se k nám další a další lidé. Lidé si uvědomují, že za 30 let od revoluce se postupně svoboda odkrajovala. A jak to skončilo? Nemůžete se sami rozhodnout, že půjdete do restaurace, ničí vám váš byznys, který tu třeba těch 30 let budujete. Pokud vláda něco omezuje, musí vždy zohlednit adekvátní kompenzace. Jsme v situaci, kdy řada firem po uplynulém roce, prostě za daného stavu, další týden nepřežije.

Demonstrující před Úřadem vlády 29. 1. 2021. Protestovalo se proti vládním opatřením proti covid-19

Je na vaši osobu vyvíjen nějaký tlak? Ze strany úřadů či jiných skupin?

Jiří Janeček: Na mě v tuto chvíli tlak vyvíjen není. Děkuji policistům ČR za jejich přístup. Jediné, co nemůžu, je zažádat si o kompenzaci, jelikož nemůžu doložit čestným vyjádřením, že jsme dodržovali protiepidemická opatření.

Děkujeme za rozhovor.

Jak hodnotíte, paní Peterková, dnešní akci. Jak může být účinná?

Jena Peterková (aktivistka/ bloggerka): Bude účinná. Tento týden je ve znamení sjednocení. Aktivisté a hnutí se sjednocují. Občanské hnutí, Hnutí občanské neposlušnosti, Lenka Karabová, Manifest Davida Tesaře, My 21, prostě všichni… Jinak magistrátní jídelna je otevřená. Můžu Sputniku poskytnout fotku. Sedí se tam bez roušek, podobně jako ve sněmovně, podobně jako Faltýnek a Prymula, kteří si užívali Rio´su, podobně jako Kalousek na Vinohradech. Nemělo by docházet na tříštění sil. Jsou tu velká média. Jsme zvědavá, jak věc podají ve zprávách kromě toho, že si tu udělají fotku. Aby tato akce před Úřadem vlády byla účinná, musela by trvat 24 hodin.

© Sputnik Bloggerka Jana Peterková / V.Franta

Jiří Černohorský tvrdí, že mu FB blokuje účet. Máte podobnou zkušenost?

Jena Peterková (aktivistka/ bloggerka): Mně už FB zrušil veškeré mé profily. Používám k postům FB účet jednoho ze svých příbuzných. Jinak mé profily na FB byly Facebookem smazány neodůvodněně.

Co by se tedy mělo udělat, aby proticovidová opatření nepoškozovala společnost a hygienický účinek byl co největší?

Jena Peterková (aktivistka/ bloggerka): Opatření již čes. společnost poškodila, to se již nedá zvrátit. Vláda je neschopná, nezvládá to od první vlny. Loni v lednu bývalo stačilo zrušit lety do Číny. Pak stačilo neposlat lidi lyžovat do Itálie. Pak stačilo neuvolnit na léto úplně. Švédové mají stejná opatření od začátku, stále stejná. Co My? Proč jsme neotevřeli polní nemocnice? (Na Radiu + dnes hovořili o desítkách miliard, které stát na provoz prohospodařil, pozn. aut.…) Platíme 900 000 denně za provoz (dle iDnesu to má být 592 658 korun včetně DPH za každý den), aby tam mohli být pacienti a normální nemocnice nebyly přetížené. Proč polní nemocnici v Letňanech pan Babiš neotevře? Protože je to pračka na peníze. To je celé. Vláda nechce nic řešit, jejím cílem je chaos. Tato vláda by měla okamžitě odstoupit. Jediné, co politiky zajímá, viz firmy pana Prymuly a Podoly, kolik vydělají peněz třeba na rouškách. Lidé by měli ve volbách volit kompetentní zástupce a snad by nám v nynější situaci pomohla vláda úřednická. Chtěla bych, abychom covid zvládali aspoň tak, jak to zvládají v Maďarsku či Švédsku. Okamžitě se musí otevřít školy. Záchrana rizikových skupin na úkor dětí – to je hyenismus.

Necháte se očkovat?

Jena Peterková (aktivistka/ bloggerka): Cože, to si snad ….

Děkujeme za rozhovor

© Sputnik Z Karlova mostu odváží na protest zaparkované vozy

Poznámka: Zatímco demonstranti „blokovali“ Úřad vlády, z Karlova mostu „potichu“ dopraváci odstranili 3 vozy, které tam na protest proti vládním opatřením byly dnes zaparkovány… Sputnik neoficiálně zjistil, že auta parkovala na dlažbě kulturní památky mimořádného významu tak dlouho, protože Karlův most není běžná komunikace. Zřejmě byl opět problém s kompetencemi, kdo o čem vlastně rozhoduje…

